První závodní auto mu poskytl Ferrari, v Monaku skočil s Lancií do moře. Připomínáme si Alberta Ascariho

Pocházel se slavné závodnické rodiny. Jeho otec Antonio Ascari, narozený v roce 1888, byl odmalička fascinován spalovacími motory a pomáhal v útlém věku s opravami zemědělských strojů a jako kovář i mechanik jízdních kol u Giuseppeho a Arutra Nuvolari – otce a strýce slavného Tazia Nuvolariho.

Později pracoval jako mechanik u automobilky CMN (Construzioni Meccaniche Nazionali), od níž se vzdálil v roce 1909 se svým bratrem do Brazílie, aby se po bratrově skonu na žlutou zimnici vrátil zpět a stal se vedoucím servisního oddělení CMN. Během první světové války pracoval jako letecký mechanik. Se závoděním se ale seznámil ještě před válkou, svůj první podnik jel v Modeně v roce 1911.

Do špičkového motorsportu se dostal v roce 1919, kdy zakoupil vůz Fiat Grand Prix 4500 a vyhrál s ním závody do vrchu Consuma, s autem jel ve stejné sezoně i Targa Florio, při níž však těžce havaroval a zranil se. Svým odhodláním ale zaujal značku Alfa Romeo, která mu také svěřila zastoupení pro celou Lombardii. Za značku závodil (ve stejné době jako Enzo Ferrari), ale často jej pronásledovaly technické problémy, měl však i úspěchy – v roce 1922 dojel čtvrtý na Targa Florio, rok později kvůli technické závadě těsně před cílem druhý. V roce 1923 získal své první velké vítězství v Grand Prix na okruhu Cremona.

O rok později jej tamtéž zopakoval a také vyhrál italskou grand prix v Monze stylem start-cíl. V roce 1925 pak vyhrál i na velké ceně Belgie. Téhož roku na francouzské grand prix havaroval, když vyjel z trati a jeho vůz narazil do oplocení a převrátil se. Utrpěl těžká zranění nohy a hlavy a zemřel v sanitce na cestě do nemocnice. Bylo mu 36 let, jeho synovi Albertovi bez jednoho dne sedm let.

Jak se můžete podívat na historických fotografiích, Alberto Ascari byl odmalička součástí světa rychlých kol a závodů. Kvůli motorsportu dokonce utíkal ze školy a prodával své učebnice. Se soutěžemi začínal na motorkách, již v devatenácti se stal jezdcem italské značky Bianchi.

Jeho prvním „dvoustopým“ závodem byla Mille Miglia v roce 1940 s vozem Auto Avio Construzioni 815, který mu poskytl přítel jeho zesnulého otce, Enzo Ferrari. Během druhé světové války se rodinná dílna, kterou převzal, podílela na údržbě vozidel pro italskou armádu a dopravě paliva do severní Afriky, díky tomu nemusel narukovat.

Po druhé světlové válce se vrátil k závodům s vozem Maserati, rychle se vypracoval na kvalitního a precizního jezdce. V roce 1948 zvítězil na grand prix v San Remu a na Coppa Acerbo, na britské grand prix v Silverstone dojel druhý. O rok později si připsal osm vítězství ve velkých podnicích s vozy Maserati a Ferrari. Formule 1 jako taková se poprvé jela v roce 1950, stáj Ferrari do ní nastoupila v Monaku, kde Ascari dojel druhý. V roce 1951 byl v celkovém bodování F1 druhý, v šampionátech let 1952 a 1953 se stal díky přesvědčivým vítězstvím mistrem světa.

V roce 1954 se mu však nedařilo (kromě vítězství na Mille Miglia) a navíc se rozešel se stájí Ferrari kvůli penězům. Přestoupil k Lancii, na první grand prix roku 1955 v Argentině havaroval a v druhém podniku kalendáře, v Monaku, zažil kuriozní nehodu, kdy se svým vozem Lancia D50 skončil v moři. Z auta se naštěstí dostal jen se zlomeným nosem a místní ho nabrali na loďku. To bylo 22. května, o čtyři dny později si jej ale zubatá našla.

Zúčastnil se testování vozu Ferrari 750 na okruhu v Monze, který měl řídit tamtéž společně s Eugeniem Castellottim na vytrvalostním závodu na 1000 kilometrů. S vozem se převrátil na výjezdu ze zatáčky Curva del Vialone, Ascari byl vymrštěn a utrpěl zranění, kterým na místě podlehl. Pochován byl vedle svého otce na hřbitově Cimitero Monumentale v Miláně.

Zdroj: Autorský text