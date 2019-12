Volkswagen Golf patřil, patří a nejspíš i nadále bude patřit k nejdůležitějším autům Evropy. V nižší střední třídě se s ním odjakživa všichni poměřují. Etalon všeho možného včetně konzervativního designu nezklamal – známé siluety s masívním zadním sloupkem se opět nevzdal, jen vpředu a vzadu vsadil na dravější styl.

Vyrostl minimálně. S hodnotou 4284 mm je proti předchůdci o 26 mm delší a rozvor se natáhl o 16 mm na 2636 mm. Překvapivě je osmička o milimetr užší a na výšku ztratila 36 mm. To se pozitivně odrazilo v aerodynamice. Čelní plocha se zmenšila na 2,21 m2 a součinitel odporu c x klesl z 0,3 na 0,275. Přitom uvnitř najdou cestující stejně místa jako dosud, tedy celkem dost, a jako bonus nějaký ten milimetr navíc před koleny vzadu. Dobře využitelný a prakticky tvarovaný je kufr o objemu 380 litrů, což je hodnota nevybočující z průměru třídy.

Digiguláš

Volkswagen, potažmo golf, patřil k ergonomicky nejvyzrálejším modelům. Ovladače jste vždy našli na správném místě, což se desítky let neměnilo. Proč taky! Jenže nastala digitální éra a s ní zapomeňte na zažitý scénář, že si sednete do novějšího golfu a okamžitě se v něm budete cítit jako doma. Digitalizace dohnala i klasika všech klasiků.

Místo přístrojů před sebou máme obrazovku, na středovém panelu další 10“ displej a všude kolem sebe jen dotykové plošky místo tlačítek. Ovládáme s nimi světla, hlasitost, teplotu, vyhřívání sedadel, střešní okno a najdeme ji dokonce i na klíčku. Chvilku nám trvá, než si vše osaháme a než se s novou platformou pro informační a zábavní systémy MIB3 skamarádíme. Pro většinu funkcí klimatizace, rádia či pro vypnutí systému stop-start musíme zalistovat nabídkou dotykové obrazovky, což je za jízdy rozhodně složitější než po paměti sáhnout na ovladač.

Prvních dvacet kilometrů si po pravdě moc nevybavujeme, protože jsme se hrabali v systémech. Ještě že spoustu funkcí lze ovládat pomocí standardního multifunkčního volantu. Po hodině oťukávání a hledání správných výrazů si začínáme rozumět i s hlasovým ovládáním. Na něj výrobce hodně sází. Přijímá pokyny řidiče i spolujezdce a například zvýší teplotu jen na straně toho, kdo požádá. Jako multimediální hračka pro mladé funguje golf výborně, ale generace našich rodičů z něj bude hodně v rozpacích.

Ani zasazení všech moderních prvků do klasické palubní desky nám nějak nehraje, navíc všudypřítomné lesklé černé plochy nepůsobí zrovna útulně.

Kvalita zaručena

Časem bude v nabídce celá řada motorů od tříválce 1.0 TSI/81 kW přes verzi 1.5 TGI na zemní plyn, plug-in hybrid až po dvoulitrové TSI/221 kW. Jenže v Portu máme jen čtyři možnosti: 1.5 TSI/96 kW, 1.5 TSI/110 kW, 1.5 eTSI/110 kW DSG a 2.0 TDI/110 kW DSG. Tedy agregáty, které si zákazníci budou moci objednat už v prosinci. Dnes ještě ceny neznáme, víme ovšem, že první auta dorazí v únoru.

Nejprve si bereme nejslabší agregát. Benzinový čtyřválec s deaktivací poloviny válců ACT a turbodmychadlem s variabilní geometrií lopatek jen ševelí a golf s ním jede celkem svižně. Tenhle motor známe i z jiných modelů koncernu, a tak se zaměřujeme hlavně na chování vozu.

Golf od nás dostává maximální počet bodů. Jezdí skvěle. Řízení je přesné, nová manuální převodovka s krátkými drahami klouže jako po másle a ani podvozek nemá chybu. Všechna zkoušená auta jsou vybavena adaptivními tlumiči DCC, u nichž kromě klasických módů Comfort a Sport využíváme hlavně Individual. V něm totiž lze tuhost tlumičů posunout ještě více do komfortu, nebo do sportovna. Golf se cítí doma nejen na dálnici, kde nás překvapil pohodlnou plavností, ale i v horských serpentinách, v nichž jistě sedí a hbitě mění směry.

Ještě více zábavy prožíváme s patnáctistovkou o výkonu 110 kW, protože je jednoduše silnější. V ní jsme si všimli drobného přešlapu. Ekorádce při sjíždění kopce doporučuje vyřadit na neutrál, až když otáčky klesnou pod hranici 1300. Jenže při velkoplošném zobrazení navigace v přístrojovém štítu se otáčkoměr neukazuje.

Elektropomocník

Na řadu se dostává novinka eTSI, tedy motor 1.5 TSI/110 kW doplněný o mildhybridní 48V systém. K motoru je přes řemen připojen elektromotor/generátor, který během zpomalování dobíjí li-iontové baterie a při rozjezdu lehce pomáhá spalovacímu motoru nebo se stará o neznatelné naskočení agregátu po vypnutí systémem stop-start.

Při jízdě stačí dát nohu z plynu, dvouspojkový automat, jenž se nově ovládá jen malým voličem, zařadí neutrál, motor zhasne a golf nehlučně plachtí krajinou. Na rovných úsecích se to děje pravidelně, ale když jedeme z kopce nebo se blížíme k zatáčce, elektronika vyhodnotí, že by bylo účinnější nechat zařazenou rychlost a dobíjet. Až doma uvidíme, jaký to bude mít vliv na spotřebu, protože na horských silničkách jsme se občas až moc rozvášnili a apetit nelze relevantně vyhodnotit.

Poslední přichází na řadu nový hliníkový turbodiesel 2.0 TDI/110 kW, opět s automatem DSG. V přímém srovnání je o malinko hlučnější než benzinové agregáty, ale utlumen je také výborně. Dynamika a sladění s převodovkou nás baví, jen si všímáme lehké nedotáčivosti. Ale kdybychom nepřesedli přímo z lehčí patnáctistovky, ani bychom si toho nevšimli. Golf potvrdil pověst etalonu. Funguje skvěle. Nadšení brzdí rozsáhlá digitalizace, která bude zákazníky polarizovat.

Volkswagen Golf VIII: Technická data nabízených motorů a ceny v Německu Motor 1.5 TSI 1.5 TSI 2.0 TDI 2.0 TDI Zdvihový objem [cm3] 1498 1498 1968 1968 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4b Největší výkon [kW/min] 96/5000-6000 110/5000-6000 85/3250-4000 110/3500-4000 Točivý moment [N.m/min] 200/1400-4000 250/1500-3500 300/1750-3200 360/1750-3000 Převodovka 6M 6M 6M 7DS Zrychlení 0-100 km/h [s] 9,2 8,5 10,2 8,8 Max. rychlost [km/h] 214 224 202 223 Komb. spotřeba [l/100 km] 4,7 4,8 3,5 3,7 Cena Life [€] 27.510 28.530 29.155 33.840

Plusy

Tiché, silné motory

Přesné řízení

Jisté jízdní vlastnosti

Výborná manuální převodovka

Minusy

Nesourodá kombinace moderních displejů a tradiční palubní desky

Až moc razantní digitalizace

Průměrný kufr

Autor: Leoš Káňa