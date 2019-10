Nová Škoda Octavia se po českých silnicích stále prohání řádně zamaskovaná, avšak garantujeme vám, že jste ji už viděli. Snímek, který jsme zveřejnili minulý týden a který pravděpodobně pochází z oficiálního konfigurátoru automobilky, totiž nelže, přestože se to v diskusích hemží opačnými názory. Jako jedna z mála českých redakcí jsme měli možnost vidět zcela odhalený vůz, avšak za přísných bezpečnostních opatření. Uvidíte, že 11. listopadu, kdy se nová Octavia světu poprvé ukáže oficiálně, nám dáte za pravdu.

S novou Octavií jsme se projeli jižně od Florencie, a to dokonce na přítomnosti jejích autorů. Jednalo o stejnou akci jako v případě Škody Scala na podzim loňského roku. Ani tentokrát nebylo možné pořizovat vlastní fotky, točit vlastní videa a tak dále. Nic se nesmělo dostat ven až do dnešního dne. Tyto testy dávají smysl. Protože se jednalo o předsériové prototypy, mají škodováci ještě dostatek prostoru pro případné změny na základě podnětů novinářů. Sériová výroba nové Octavie totiž začne až za měsíc. Flotila čtyř maskovaných kombíků čeká, tak jdeme na to!

Když ne oni, tak už nikdo

Testování s námi absolvovali ti nejpovolanější: Christian Strube, člen představenstva automobilky Škoda odpovědný za technický vývoj, šéf vývoje podvozků a motorů Martin Hrdlička a vedoucí projektu Octavia František Drábek. Nikdo na světě o nové Octavii neví více. K dispozici máme čtyři testovací úseky po dvaceti kilometrech, pravidelně se střídáme za volanty čtyř vozů.

Jeden z prvních poznatků přichází záhy: nová Octavia se jízdně velice podobá Superbu. Podvozek je mnohem lépe odhlučněný než u současné Octavie, plavně kopíruje terén, a to podle Christiana Strubeho jedeme „pouze“ v režimu tlumičů Normal. Přičtěte si k tomu více místa pro nohy vzadu a získáte dojem spíše auta střední třídy. Jenže Octavia navzdory vnějším rozměrům stále patří do segmentu kompaktů.

Zkoušíme benzinovou patnáctistovku kombinovanou s manuální převodovkou. Lehkým dojmem působící Octavia se zatáčkami protahuje velmi obratně, kola mají oporu v tuhé přední nápravě, vůz rychle a přesně mění směr. Podle Martina Hrdličky dostala Octavia odlišnou konstrukci posilovače řízení a poprvé také elektrický posilovač brzd, aby bylo možné aplikovat nové asistenční systémy. Rozdíl hned nepoznáváme, což šéfa podvozků a agregátů potěšilo. Přesně o to totiž šlo.

Velkou výhodou nové Octavie budou také menší jízdní odpory. Stačilo motor trochu více roztáhnout, vyřadit do neutrálu a stále ještě maskovaná karoserie prořezávala vzduch jako břitva. Podle Františka Drábka, vedoucího projektu Octavia, automobilka vynaložila velké úsilí na minimalizaci jízdních odporů. Aerodynamikou a třením všech pohyblivých částí počínaje, správnou volbou pneumatik konče. Koeficient odporu vzduchu c x = 0,26 u kombi představuje mezigenerační zlepšení o 14 %, liftback má dokonce hodnotu 0,24.

Naftová evoluce

Stejně jako Superb po faceliftu dostane i Octavia nový motor 2.0 TDI Evo, který se ve vlajkové lodi Škody pyšní nízkou spotřebou a jemnějším během. Zkoušíme nejžádanější verzi o výkonu 110 kW v kombinaci se sedmistupňovou převodovkou DSG. Turbodiesel je tišší než u současné Octavia, v porovnání s benzinovou patnáctistovkou působí vůz lehce těžkopádnějším dojmem, museli byste ale přesedat z jednoho auta do druhého, abyste si rozdíl uvědomili.

Kombinace jemného turbodieselu, automatu a pohodlného podvozku bude perfektní pro dlouhé dálniční přesuny, při dynamičtější jízdě v zatáčkách zase v maximální míře využijete páčky pod volantem. Verze s převodovkou DSG se totiž budou muset obejít bez klasického voliče řazení a stejně jako Golf dostanou malý joystick na středovém tunelu. Zmizela také mechanická ruční brzda – nově ji budete ovládat tlačítkem.

Motory a podvozky

Nová Octavia se představí s celou řadou nových agregátů. Ve velkém se pod její kapotu nastěhují motory Evo, včetně přepracovaného litrového tříválce TSI o výkonu 81 kW namísto dřívějších 85 kW. O dvoulitru TDI už řeč byla. Dostane celkem tři výkonové stupně (85, 110 a 147 kW) a stejně jakou u Golfu z nabídky vypadne šestnáctistovka TDI. I nadále počítejte s patnáctistovkou TSI spalující zemní plyn (96 kW).

Nejdůležitější novinkou budou plug-in hybridní agregáty ve dvou výkonových verzích. Obě staví na základu čtrnáctistovky TSI, slabší verze se 150 kW bude dostupná běžným Octaviím a silnější provedení se 180 kW by mělo být vyhrazeno pouze verzi RS. Ano, Octavia RS bude skutečně hybridní, dostane však i motory 2.0 TSI a 2.0 TDI.

Elektrifikaci čekejte také u motorů 1.0 TSI a 1.5 TSI. V kombinaci s převodovkou DSG půjde o mild-hybridy s 48voltovým pomocným elektromotorem schopným při plachtění na neutrál a brzdění ukládat elektřinu do malé baterie. Stejně tak bude vůz moci plachtit s vypnutým motorem a šetřit tím energii. Volkswagen tyto motory značí eTSI.

Škoda Octavia 4. generace: Nabídka motorů Motor 1.0 TSI 1.5 TSI 2.0 TSI 1.4 TSI + elektromotor Počet válců 3 4 4 4 Výkon (kW) 81 110 140 150 180 Převodovka 6M/7A 6M/7A 7A 6A Pohon přední přední 4x4 přední přední

Na rozdíl od Golfu zůstává standardním verzím Octavie motor 2.0 TSI o výkonu 140 kW, kombinovaný s automatickou převodovkou a pohonem 4x4. Čtyřkolka bude volitelná u motoru 2.0 TDI o výkonech 110 a 147 kW, všechny zbylé verze zůstanou s pohonem pouze předních kol. V základu čekejte šestistupňový manuál, pro výkonnější motory zcela nový, vyvíjený s cílem optimalizovat odpory a přispět a k snížení emisí. U běžných verzí má převodovka DSG sedm stupňů (plug-in hybridy mají šestikvalt), a jak již bylo řečeno, klasický volič je minulostí.

Přestože se to díky zachování stejného rozvoru náprav a rozchodu kol nemusí zdát, s novou generací Octavie přijíždí i přepracovaná platforma MQB. Kvůli větším kolům vůz dostal modifikované uložení ramen (nově kola o průměru 16 – 19“ místo dřívějších 15 – 18“), jinou hlavu čepu kola či větší ložiska. I proto vývojáři nazývají platformu MQB W (weiterentwicklung – další vývoj).

Tak či tak si vůz zachová dva typy náprav: vlečnou pro verze s výkonem do 110 kW (včetně) a víceprvkovou pro silnější varianty. Volit budete moci mezi standardním podvozkem s konvenčními tlumiči, zvýšeným podvozkem s konvenčními tlumiči (+15 mm), sportovním podvozkem s konvenčními tlumiči (-15 mm) a adaptivními tlumiči (v režimu Normal o 10 mm nižší než základní podvozek). Nastavitelné tlumiče mají režimy Normal, Comfort a Sport, v individuálním režimu si však budete moci posuvníkem na dotykové obrazovce vybrat volitelnou míru tlumení.

„Ve skutečnosti nejde o zcela spojitou změnu, ale řidič si vybírá z patnácti předvolených tuhostí odpružení. V tomto režimu lze nastavit tlumiče až o dva kroky měkčí než standardní mód Comfort a o dva tužší než Sport,“ prozradil Martin Hrdlička.

Zajímavá je také oblast palivových nádrží. Objemy se totiž v závislosti na pohonu vozu liší. Verze s vlečenou zadní nápravou (110 kW výkonu včetně) mají objem 45 litrů, verze s víceprvkovou zadní nápravou (nad 110 kW výkonu) mají 50 litrů, čtyřkolky mají 55 litrů a plug-in hybridy 40 litrů. Verze na CNG upřednostňuje úložiště plynu (17,7 kg CNG), nádrž na benzin proto má pouze 9 litrů.

Škoda Octavia 4. generace: Nabídka motorů Motor 2.0 TDI Evo 1.5 TSI G-Tec Počet válců 4 4 Výkon (kW) 85 110 147 96 Převodovka 6M/7A 7A 6M/7A Pohon přední přední/4x4 přední/4x4 přední

Nahlédněme pod kamufláž

Asi nikoho nepřekvapí, že Octavia tvarem přídě připomíná hatchback Scala. Maska chladiče je téměř kolmá a silně předsazená, vyboulená kapota zasahuje až do blatníků stejně jakou modelů Superb a Kodiaq. Liftback nám Škodovka zatím neukázala (během premiéry v Praze se ukáže), kombík však jako by snad ani nepatřil do mainstreamového segmentu. Octavia vypadá prémiově. Vodorovně orientované dvoudílné svítilny jí sluší, pod zadním oknem je ostře zalomený schůdek a pod ním nápis Škoda namísto dříve používaného loga s okřídleným šípem.

Široké uplatnění najde také diodová technika. Už základní varianta využije LED denní svícení, potkávací i dálková světla a zadní svítilny. Klasické žárovky zůstanou pouze směrovkám. Za příplatek budou nabízeny Matrix LED světlomety s plně diodovou technikou schopnou v dálkovém režimu zhasínat jednotlivé segmenty a plynule zahalovat ostatní účastníky provozu do stínu. Dojem čtyřoké přídě zůstane zachován, avšak pouze díky zalomení dvojice diodových linek denního svícení.

Porovnání čtyř generací novodobé Škody Octavia Combi Model Octavia IV Octavia III Octavia II Octavia I Délka [mm] 4689 4667 4572 4513 Šířka [mm] 1829 1814 1769 1731 Rozvor [mm] 2686 2686 2578 2512

Zcela nový interiér má šmrnc

Interiér nové Škody Octavia zůstane až do poslední chvíle zahalen tajemstvím, my jsme jej však už viděli. Nízká a štíhlá přístrojová deska sále rozvíjí koncept modelů Scala a Kamiq, oproti nim však používá hodnotnější materiály a působí noblesněji.

Základní verze dostanou klasický přístrojový štít, dražší pak digitální Virtual Cockpit s přepracovanou grafikou. Jako první Škoda dostanete Octavia i průhledový displej promítaný na čelní sklo. Je barevný a velmi přehledný. Novinkou je i dvouramenný volant s luxusními chromovanými válečky pro listování v menu palubního počítače. Toto řešení jste už mohli vidět u loňského konceptu Vision RS, z nějž nakonec vzešla Scala.

Ve velkém nastoupí také dotykové ovládání. Týká se to i klimatizace, která je nově až třízónová, tedy s nezávislou regulací teploty i pro cestující vzadu. Standardem je rádio Swing s volně stojícím displejem o úhlopříčce 8,25“, které nemůže obsahovat navigaci a funguje hlavně jako přehrávač médií a ovládací panel hlavních funkcí (včetně klimatizace). Pouze tato verze má po stranách dva otočné ovladače. Jak vypadá ve skutečnosti, jste mohli vidět díky špionážním snímkům přímo z továrny.

Infotainment Bolero má 10" displej bez konvenčních tlačítek a v základu nemá navigaci, tu si však můžete do systému kdykoliv dokoupit a povýšit tak Bolero na Amundsen. Samotný Amundsen se totiž konstrukčně ani programově neliší, jen zahrnuje navigaci již z výroby. Vrcholný infotainment Columbus navigaci má a vedle toho i větší kapacitu úložiště. Poskytne i více funkcí: třeba zrcadlení navigace do digitálního přístrojového štítu. Jak jste jistě pochopili, Amundsen na Columbus softwarově nepovýšíte.

Obměnou prošla také sedadla. Přední navazují na sedadla v Karoqu, Scale a Kamiqu, jsou velká, správně tvarovaná a vyhoví i vysokým postavám. Vedle vyhřívání si budete moci zvolit také ventilování, a dokonce i masážní funkce. Díky velkému rozsahu nastavení sedadla a volantu jsme si optimální polohu k řízení našli okamžitě. I vzadu se cestuje příjemně. Sedí se výše než v současné Octavii a před koleny by mělo být o pár centimetrů více místa. Díky dlouhým a štědře vykrojeným dveřím se rovněž snadno nastupuje i vystupuje.

Karoserie Octavie mezigeneračně narostla pouze minimálně, přesto novinka přijede s větším kufrem. U liftbacku se bavíme o nárůstu z 590 na 600 litrů, kombi má 640 litrů namísto dřívějších 610. Pod podlážkou zůstal prostor pro rezervu, nechybí spousta kotvících prvků, háčků, organizérů a jiných praktických drobností. Elektrické ovládání pátých dveří dostane i liftback (u současné Octavie jej má jen kombi) a kufr budete moci otevřít i bezdotykově pohybem nohy pod nárazníkem. Octavia vám dokonce posvítí tam, kam je potřeba umístit nohu.

Škoda Octavia: Základní objemy kufru v litrech Generace liftback kombi Octavia IV 600 640 Octavia III 590 610 Octavia II 585 605 Octavia I 528 548

Jaká bude cena a kdy se ukáže na silnicích?

První ceny nové Octavie zveřejní Škoda koncem listopadu a podle všeho budeme příjemně překvapeni. Vzhledem k modernější technice se očekávalo zdražení o třicet až padesát tisíc korun, reakce škodováků v nás ale vzbudila dojem snahy o zachování aktuální cenové hladiny. Dodejme, že nejlevnější současná Octavia 1.5 TSI ve verzi Tour vychází na 489.900 Kč.

Vůz bude nabízen v liniích Active, Ambition, Style a dorazí i deriváty RS a Scout. Rozloučit se však můžeme s nejluxusnějším provedením Laurin & Klement. Na konci listopadu dojde ke spuštění konfigurátoru a zahájení výroby kombíku, první vozy se objeví na českých silnicích ještě před koncem letošního roku. Liftback čeká totéž o několik týdnů později.

Liftback třetí generace už nyní u prodejců neobjednáte. Výroba končí na konci roku a poté poběží doprodej skladových zásob. Výroba kombíku poběží do 14. kalendářního týdne příštího roku. Už nyní jej nelze objednat ve výbavách Active a Laurin & Klement a je nutné počítat s omezením v nabídce barev, verzí interiéru či příplatkové výbavy.