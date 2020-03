Když už jsem nakousnul klimatizaci, nemohu nezmínit chytrý režim s položkami „volný výhled“, „zahřát nohy“ nebo či „čerstvý vzduch“. Pokud předpokládáte, že jde o ty samé funkce co doposud, jen jinak nazvané, máte pravdu. Komu by to nevyhovovalo, může si zapnout režim s klasickými piktogramy.

Příjemně se ovládají i dotykové lišty pro nastavení hlasitosti audia (pod středovým displejem, u golfu se tak ovládá i nastavení teploty klimatizace a vyhřívání sedadel) a na stropě u vnitřního osvětlení (pro zapnutí/vypnutí lampiček do nich stačí lehce ťuknout) v případě, že máte elektricky ovládaný šíbr. Aby těch novinek nebylo málo, převodovka DSG se nově ovládá malinkým voličem na středovém tunelu jako u Porsche 911 nebo golfu. Někteří možná budou brblat, ze si teď za jízdy nebudou mít čím podepřít zápěstí, ale vzhledem k tomu, že už octavia nemá klasický panel klimatizace, to není potřeba.

Přehledy si samozřejmě můžete nechat zobrazit i na středovém displeji, ale to už musíte sundat ruku z volantu a „shodit“ si třeba zobrazení navigace. A to je v případě, že používáte systém Android Auto, který zatím neumí pracovat bez kabelu, docela na dlouho, protože software není nejrychlejší. Také jsem si všimnul, že aplikace nevyužívá celou plochu displeje infotainmentu. Když si například zapnu Waze v novém golfu, je mapa protažena až k pravému okraji displeje. V octavii zabírá velkou část displeje černý pruh a v něm informace, jaké je datum (fotka v galerii).

Ujel jsem snad 20 kilometrů, než jsem si do středu rychloměru „naklikal“ údaj o spotřebě a do pravého dojezd na palivo v nádrži, pro vyvolání stavu ujetých kilometrů (od startu, dlouhodobě, od natankování) jsem ale zase musel do menu a složitě v něm listovat. Pro vynulování přitom nestačí jenom podržet pravý váleček na volantu, ale musíte se zanořit ještě o list hlouběji a teprve tam najdete položku „vynulovat“. Proč tak složitě?

Osobně jsem za to docela rád. České silnice plné děr, výmolů, rolet, ale i vyžehlených úseků, totiž auta prověří na maximum, navíc jsem si mohl vybrat, kam se s novou octavií vydám. Bylo pouze potřeba dodržet čas vrácení a nejezdit do zahraničí, což se dalo obojí snadno pochopit. Mohl jsem si vybrat mezi benzinovou patnáctistovkou s manuálem, tedy bez mild-hybridu, a dvoulitrovým turbodieselem s převodovkou DSG.

Kdo potřebuje více?

Nabídka pohonných jednotek nové octavie zatím není kompletní. Můžete si teď objednat benzinovou patnáctistovku TSI o výkonu 110 kW a nový dvoulitr TDI ve verzích s 85 a 110 kW. Automat momentálně nabízí jen silnější z nafťáků, jak jsme ale uvedli již dříve, situace se v příštích měsících dramaticky změní a konečně bude na výběr i čtyřkolka.

Techniku dvoulitru TDI Evo jsem nedávno popisoval v testu Audi A4 35 TDI, kde má 120 kW a je uložen podélně. To je technicky výhodnější možnost a v minulosti se mockát prokázalo, že se jeden motor nemusí ve vozech s rozdílnou koncepcí chovat stejně. A je to pravda i v případě A4 a octavie.

Zatímco v Audi běží motor mimořádně jemně, neduní a není téměř slyšet, v octavii je za studena hlučnější a při ustálené jízdě, kdy třeba i v 50kilometrové rychlosti točí nějakých 1300 otáček za minutu, dunění snadno zaslechnete. Chápu, není to úplně objektivní srovnání už z důvodu postavení každé ze zmíněných značek, jiné ale, pominu-li krátké svezení s modernizovaným superbem 2.0 TDI Evo v rámci prezentace, zatím nemám.

Jisté ale je, že na poměry mainstreamu patří takto poháněná octavia k nejlepším. A tím mám na mysli i sladění se sedmistupňovou převodovkou DSG. Ta se obvykle do řazení nehrne, při plynulém přidávání plynu drží kvalt překvapivě dlouho a podřazuje až ve chvíli, kdy není vyhnutí. Nejdřív o jeden a pak další stupně, hezky měkce a jemně. Jiné je to samozřejmě v případě, že potřebujete rychle předjet a zadupnete plyn do podlahy.

Výkon 110 kW je dostupný od 3000 do 4200 otáček a točivý moment 360 N.m máte k dispozici mezi 1700 a 2750 otáčkami. Rychlosti 130 km/h na sedmičku odpovídá asi 1800 otáček, jízda je tichá a atmosféru na palubě nenarušuje ani aerodynamický svist či valivý hluk od podvozku. Odhlučnění nové octavie se v porovnání s tou starou znatelně zlepšilo a skoro si až říkám, že by se za něco takového nemuseli stydět ani u Audi. Pomohla třeba i taková „drobnost“, jakou jsou boční vrstvená skla.

Škoda v oficiálních technických datech u zkoušené verze uvádí kombinovanou spotřebu od 4,3 do 5,4 l/100 km (WLTP), přičemž našeho kousku s 18palcovými koly, elektrickým ovládáním předních sedadel i víka kufru a velkým a těžkým střešním oknem se bude týkat ta vyšší hodnota. Nicméně podle techničáku je jeho provozní hmotnost 1487 kg, tedy ta nejnižší z udávaného rozmezí 1487–1677 kg.

Jezdil jsem bez většího ohledu na co nejnižší spotřebu. Během focení zůstával motor nastartovaný (s vozem se často hýbe), popojížděl jsem v městských kolonách, jel stotřicítkou po dálnici i osmdesátkou po městském okruhu a kombinovaný odběr po ujetí 91 km činil 5,5 l/100 km. Vůz měl najeto něco přes 1800 km, takže nebyl úplně syrový, už s ohledem na výsledky Audi A4 35 TDI (jezdilo za zhruba 5 l/100 km) je ale jasné, že bude možné se dostat i níže.

Nedal jsem si za úkol jezdit za co nejméně, ale jezdit tak, abych dodržoval předpisy, připravil vše potřebné pro tento článek a nebyl brzdou provozu. Těch 91 kilometrů naskočilo na počítadle ve chvíli, kdy jsem dojížděl do obce Chýnice, ležící nedaleko Prahy. Nevím o lepších cestách, které by kompletně prověřily schopnosti podvozku, než ty kolem Karlštejna. Jsou tam zatáčky, horizonty, výmoly, rolety a kdo ví co všechno. A ve středu odpoledne taky jedna bílá octavia.

To je překvapení!

Každá v současné době prodávaná octavia má klikovou zadní nápravu s vlečenými rameny, což u minulé generace ze začátku nebyla úplná výhra. Je jednoduchá, lehká a má své limity, když se ale dobře odladí, není třeba nad ní lámat hůl. Myslel jsem si, že vůz při jízdě po nekvalitních silnicích přivedu do úzkých, docílil jsem ale maximálně lehkého podupávání zadních kol.

Podvozek je jedním velkým překvapením. Že je poměrně dobře odhlučněný, už jsem psal, aby ale byl naftový kombík tak neoblomně neutrální, to tady už dlouho nebylo. Velkým dílem se na tom podílí opravdu pevná přední náprava a přesné řízení. Vůz se v zatáčkách opře do silentbloků, na natočení volantu odpovídá rychle a aniž by se v uložení znatelně „žvýkal“.

Škodovka se zřejmě nesnažila udělat z octavie druhý superb. Ten se s adaptivními tlumiči v komfortním módu umí rozhoupat, octavia ale ladně pluje a stále si zachová stoický klid. Jenže ono to má i druhou stránku. Jakmile se adaptivní tlumiče uvolní, mohou mít problém s nečekanými výmoly a vy uslyšíte bouchnutí. Vyřešil to až režim Sport (či Individual s tužším nastavením tlumičů), ve kterém tlumiče dovedou lépe zachytit výmoly či hrboly „vystřelená“ kola a udržovat lepší kontakt kol s vozovkou.

Tlumiče jsem nechal v tužším nastavení po zbytek testování, protože mi pro jízdu na ne zcela kvalitním povrchu přišlo prostě lepší. Režimy Normal či Comfort se hodí na dálnici, kde vás podvozek konejší plavností. Tím ale nemyslím, že by byl uhoupaný. Zatímco současný superb měl zpočátku při jízdě na zvlněné silnici určitou setrvačnost a houpal se, i když se už vozovka srovnala, octavia zvlnění filtruje bez setrvačnosti.