Spousta lidí si deriváty RS automobilky Škoda plete s ryze sportovními, nebojím se říct až polozávodními automobily. Nevím, zda to myslí vážně, nebo si jenom myslí, že jsou vtipní, ale Škodovka ani novináři tato auta takto neprezentují, což ale neznamená, že s nimi nemůžete vyrazit na závodní okruh. Na ten přece můžete i s microlinem, byť by to byl spíše dlouhý než dramatický zážitek. Zkrátka a dobře, na okruh může jakékoliv auto, a ne jenom ryzí závoďáky.

Mohla by na něj i nová Škoda Kodiaq RS. Už z „historického“ hlediska, protože už první generace, navíc ještě s naftovým motorem pod kapotou, toho na okruhu zažila více než dost. Božská Sabine Schmitz s ním zajela rekord Zeleného pekla mezi sedmimístnými automobily a naložil mu například i Jan Kopecký, mistr světa rally v kategorii WRC2. Ve srovnání s tím je příchod nové Škody Kodiaq RS „komornější“, byť je to auto, které se nemusí přinejmenším stran parametrů za nic stydět.

Starý známý recept

Co je tedy nová Škoda Kodiaq RS zač? Zjednodušeně řečeno, sportovně střižený derivát s nejsilnějším motorem, jaký dnes Škodovka v sériově vyráběných modelech nabízí. Dvoulitr TSI EA888 s přímým vstřikováním paliva má 195 kW (265 koní) a točivý moment 400 N.m, což je dokonce o 30 N.m více než u Octavie RS, kterou jsem vám představil minulý týden.

Ve srovnání s oktávkou má kodiaq dokonce lepší zrychlení z nuly na stovku, byť jenom nepatrně (6,3–6,4 sekundy vs. 6,4–6,5 sekundy), což nepřičítám ani tak těm 30 N.m navíc, jako spíše standardně dodávanému pohonu všech kol. Maximální rychlost však má Škoda Octavia RS vyšší (250 km/h), přičemž oba vozy ji mají elektronicky omezenou. Jen by mě zajímalo, proč je u kodiaqu zrovna na 231 km/h. Někde jsem dokonce slyšel, že jde o nejrychlejší Škodovku současnosti. No, kolegové asi zapomněli na Superb 2.0 TSI 4x4…

Z užitečných prvků je ve standardu i progresivní řízení s proměnlivým převodem, pořádná přední sedadla s integrovanými hlavovými opěrkami a zejména dvouventilové tlumiče DCC+. Ty si Škodovka nechává pouze pro nejvyšší řady modelů (superb a kodiaq), takže i rychlá octavia v tomto ohledu na kodiaq ztrácí. Jsou tu i Matrix LED světlomety a řídicí jednotka motoru naladěná na míru rozměrům a výkonu auta. To bych tak nějak očekával.

Z těch méně užitečných věcí je tady systém Dynamic Sound Boost, který měl už minulý Kodiaq RS. Tady ale falešný zvuk z „repráku“ umístěného v oblasti výfuku nezní tak trapně jako v případě minulého kodiaqu s naftovým biturbem. Pořád je tady navíc možnost tuto funkci ignorovat a užívat si pouze ryzí zvuk benzinového dvoulitru. Jednou na něj budeme hezky vzpomínat.

Tvary auta jsou decentní a sportovněji střiženou verzi na první pohled prozrazují hlavně dvě opravdové koncovky výfuku, černé prvky karoserie (kryty zrcátek, panely na posledním sloupku, lišty kolem oken), nový přední nárazník a v neposlední řadě i pořádné brzdy – vpředu s ventilovanými kotouči o rozměru 340×30 mm (sedmimístná verze má 335×30 mm) a vzadu s rozměrem 310×22 mm.

Vpředu i vzadu jsou u pětimístné verze jednopístkové třmeny lakované rudou barvou. Sedmimístná verze má vpředu po dvou pístcích a utáhne 2,5 tuny (o 200 kg více než pětimístná verze).

Uvnitř hraje Škodovka na tradičně decentní vlnu. Na výběr máte z interiérů RS Lounge s perforovaným čalouněním Suedia a RS Suite s perforovanou umělou kůží. Druhá možnost vám vedle vyhřívání předních i zadních sedadel zajistí i odvětrávání vpředu. Ocenil bych kombinaci obojího – „drsnější“ materiál na bočnicích a hladší uprostřed. Proč? Protože sedadla Kodiaqu RS posádku moc neobejmou a Suedia na bočnicích o něco více zamezí pohybům těla v zatáčkách. Zároveň by se tím umožnila přítomnost ventilace vpředu.

Onen pocit volnosti a vzdušnosti je za volantem velkého rodinného SUV více než žádoucí. V loktech ani v kolenou vás nic neomezuje, máte pocit, že tady můžete tančit. Máme-li ale na auto nahlížet jako na sportovní, může to být spíše na obtíž.

Je tady totiž předpoklad, že se občas svezete rychleji, a to hlavně v zatáčkách, protože šlápnout na plyn na rovince umí každý. Co na to posádka? Lítá v autě ze strany na stranu a s každou další zatáčkou hledá, o co by se mohla zapřít. Pokud to Škoda se sportovností myslí vážně, pomohla by možnost nastavení sevření bočnic, která si už našla cestu také do mainstreamu, a také hlubší přední sedáky. Jenže to už by se za volant hůř nastupovalo (i vystupovalo) a Kodiaq RS by přišel o část své univerzálnosti.

Jedeme! Na dálnici i okreskách

V rámci prezentace v Chorvatsku jsme najezdili poměrně dost „prázdných kilometrů“ na dálnici. Vždyť jenom z letiště v Záhřebu na okruh Grobnik to bylo přes 150 kilometrů převážně po dálnici, částečně jsme si tedy užili to, co řada českých občanů při cestě na letní dovolenou k moři.

A musím říct, že na takové přesuny je Kodiaq RS ideální. Dost toho uveze, motor si tiše přede někde okolo 2000 otáček, jenom když zrychlíte nad 130 km/h, začíná do kabiny více prostupovat aerodynamický svist kolem vnějších zpětných zrcátek a předních sloupků. To je ale asi tak jediné, co bych v tomto ohledu vytkl, protože ani mírné, uklidňující pohupování není pro RS modely specificky naladěnému podvozku DCC+ cizí a spotřeba okolo 8,5 l/100 km je v pořádku. Vždyť za tolik jezdil i nafťák biTDI v minulé generaci „eresa“...

Problém nastal ve chvíli, kdy se kolega Marek Bednář rozhodl svěřit náš osud do rukou asistenčních systémů a aktivoval funkci Travel Assist, která za něj udržovala rychlost i směr jízdy a reagovala na okolní provoz. Na tom není nic špatného, máte-li před sebou 100kilometrový přesun soustavnou rychlostí, pořád ale musíte správně držet volant.

Lajdácké držení volantu kdesi ve spodní polovině věnce (prý aby mohl mít podepřené lokty) pak znamená, že vás systém každou chvíli hlasitým pípnutím vyzývá k „převzetí“ řízení, i když je volant kapacitní. U vozů bez kapacitního volantu to dělalo i na dlouhých úsecích, kdy se neměnil směr jízdy. Nebude-li řidič držet volant správně, zbytek posádky se prostě pohodlně nevyspí.

Nastal čas se vystřídat a na mě zrovna vyšly klikaté okresky vedoucí z okruhu Grobnik do přístavního města Rijeka na pobřeží Jaderského moře. Výhledy nádherné, asfalt relativně kvalitní, jenom silničky poměrně úzké a Kodiaq RS naopak docela široký. Přitom motor 2.0 TSI je i ve zhruba 1,9 tuny těžkém autě dost potentní a cvičí s ním velice přesvědčivě. Jde hezky za plynem, má hutné střední pásmo a nechá se vytáčet, reakce na plyn přitom nejsou (snad s výjimkou Eco režimu) otupělé, a vždy se tak můžete spolehnout na to, že budete mít k dispozici potřebný výkon.

To souvisí také s automatickou převodovkou DSG s dvojicí mokrých spojek. Jde motoru na ruku a nepřipravuje vás o nejživější pásmo otáček. Můžete si řadit sami páčkami pod volantem, brzy ale přijdete na to, že je to v běžném provozu vlastně zbytečné. Zakufrovat v omezovači vás převodovka nenechá, stejně jako vám nedovolí motor podtáčet. Takže i když máte „manuál“, stejně si skříň udělá to, co sama uzná za vhodné. Tahle „nesvoboda“ by mě mrzela třeba u Audi RS 3, které má díky pětiválci a zadnímu torque splitteru daleko více sportovního potenciálu. U rodinného SUV s kapkou chilli to však můžeme akceptovat.

Tak či tak se musí nechat, že je Škoda Kodiaq RS velice příjemné auto na rychlejší svezení. Na rozdíl od Octavie RS vpředu nemá chytrý diferenciál VAQ, který by tady díky čtyřkolce pozbýval smysl, v kombinaci s progresivním řízením se ale jedná o snadno a bezpečně řiditelné auto i na úzkých okreskách, kterých jsme si v Chorvatsku užili až až.

Vrcholný podvozek DCC+ dává rozdíly mezi jednotlivými módy mnohem více najevo než jednookruhové řešení u Octavie RS, a co se týče brzd, budete spokojenější za volantem sedmimístného provedení. Jeho „dvoupístky“ vám pod nohou jen tak nezvadnou.

Závěr

Nová Škoda Kodiaq RS JE povedené SUV, které skvěle poslouží na běžné denní ježdění a zvládne i trochu toho „sportovního“ zacházení. Jeho pohon je v rámci modelu unikátní, nejedná se však o unikát v rámci automobilky, a už vůbec ne v rámci koncernu.

Třeba úplně normální Škoda Superb 2.0 TSI 4x4 (195 kW) zrychlí z nuly na stovku za 5,6 sekundy a umí až 250 km/h. Dynamikou tedy překonává Octavii RS, Kodiaq RS i elektrický Enyaq RS. A když jsme u koncernu, Volkswagen tento motor nabízí v passatu, tiguanu, tayronu a samozřejmě i v legendárním Golfu GTI.

Budete-li na Kodiaq RS nahlížet jako na sportovní auto, patrně vás brzy přestanou bavit příliš „volné“ bočnice předních sedadel, které však oceníte při dlouhých přesunech. K těm je kodiaq obecně vhodný nejvíce, prakticky nehledě na to, co má pod kapotou.

Teď už jen zbývá akceptovat cenu téměř 1,5 milionu korun. Kodiaq RS je totiž momentálně nejdražší sériově vyráběnou Škodou. Alespoň do příchodu Enyaqu RS po faceliftu, který už pomalu klepe na dveře.