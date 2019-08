Kamiq: druhý model automobilky Škoda na modulární platformě MQB, vyšší a dobrodružnější bratr modelu Scala a celkově další velmi ostře sledované auto, které co nevidět oficiálně dorazí do tuzemských dealerství. Stane se tak 4. září, ještě před tím si jej budete moci osobně prohlédnout na výstavě Auta na náplavce. Je to ryba? Rak? Šnek? Zajíc? Pouze vyšší verze Scaly bez většího rozdílu, nebo něco úplně nového?

V první řadě je to crossover. I když vypadá na první pohled dobrodružně, nenechte se zmást. To, že je auto vyšší a dostane dodatečné ochranné plasty, už nemusí neznačit nějakou rozšířenou použitelnost. To dnes dělá snad už jenom Subaru. Žádná verze Kamiqu nenabízí čtyřkolku, revírem tohoto segmentu je většinou město.

Není to nic pobuřujícího, dnes je to normální. Asi největší vzrůšo, jaké v této kategorii dopřejí zákazníci nápravám, je přejetí obrubníku ve městě nebo jízda po nezpevněné cestě mimo něj. Nedělám si teď dobrý den z Kamiqu, ale z crossoverů obecně. Dnešní doba si crossovery prostě žádá a hlad po nich je velký. Svůj pokrm tedy připravila i domácí automobilka, která se s ním vydá do boje třeba s Kiou Stonic, Seatem Arona, Volkswagenem T-Cross či Peugeotem 2008.

Vítejte ve Francii

První jízdní dojmy jsme vyrazili sbírat do francouzského Alsaska, kde silnice lemují lány jehličnatých stromů a vrcholky alsaských kopců sahají, kam oko dohlédne. Se Standou Kolmanem z Auto.cz saháme po tříválci 1.0 TSI s převodovkou DSG a vyrážíme z letiště směrem k zelené krajině. Právě tato verze by mohla zákazníky zajímat nejvice, protože má tak akorát výkonu a automat se do města hodí.

Bydlení v Kamiqu je na první pohled stejné jako ve Scale, díváme-li se dopředu. Palubní deska je totiž totožná. Správnou pozici za volantem jsem našel poměrně snadno (měřím 183 centimetrů). Na co nestačí elektricky nastavitelné sedadlo řidiče (10.000 Kč), to dožene manuálně nastavitelný sloupek řízení. Prostor nad hlavou je oproti Scale vyšší o dvacet milimetrů, vzadu o jednadvacet, sedíte ale také o něco výše.

Škoda Kamiq: Srovnání rozměrů se Škodou Scala Model Škoda Kamiq Škoda Scala Délka [mm] 4241 4362 Šířka [mm] 1793 1793 Výška [mm] 1553 1471 Rozvor [mm] 2639 2649 Světlá výška [mm] 172-182 134-149 Výška nákladové hrany [mm] 696 665 Rozchod kol vpředu/vzadu [mm] 1531/1516 1531/1516 Objem kufru [l] 400/1395 467/1410 Objem nádrže (benzin/nafta) [l] 50 50

Určitě vás bude zajímat velikost zavazadlového prostoru. Už dříve jsme psali, že v této disciplíně Kamiq na Scalu ztrácí, ovšem vzhledem k postavení na trhu je velikost 400 litrů konkurenceschopná. Sklopná zadní sedadla v poměru 60:40 pak zvětší prostor na 1395 litrů. Tím zároveň odpovím na dotaz ze včerejšího úvodního článku, kde jsme se vás ptali, na co se u Kamiqu zaměřit. Nahradí crossovery tolik oblíbené malé kombíky?

Ano i ne. Třeba Clio Grandtour má objem bez sklopených sedadel vyšší (443 litrů), s opěradly dole pak s 1380 litry trochu ztrácí. Jenže segment malých kombíků je dnes už prakticky mrtvý a Kamiq je cenově podobný Scale, která základní objem tahá do délky, zatímco Kamiq do výšky. I proto se objemy po sklopení zadních opěradel téměř neliší a při výběru je dobré zváži, jaká možnost vám vyhovuje více.

Za zmínku určitě stojí paket Sport, kterým byl náš testovaný vůz vybavený. Za 25.000 Kč dostanete 17palcová kola, sportovní sedadla, bílé ambientní osvětlení interiéru, dekorační lišty na přístrojové desce, hliníkové pedály a černý strop. Vypadá to skvěle.

Zvenku jsme toho o Kamiqu už taky napsali dost. Jen tedy připomenu, že jde o první vůz značky Škoda s dvoudílnými LED světlomety ve standardu. Dynamická směrová světla tu nenajdete jen vzadu (jako ve Scale), ale i vpředu. Světlá výška je vyšší o 39 mm, což ani tak neznačí použitelnost mimo silnice, jako to, že se vám bude o trochu lépe nastupovat a vystupovat. Z Kamiqu také o něco lépe vidíte do všech stran. Necelé čtyři centimetry se zdají jako málo, ale věřte mi, že je to znát, ať vás prostě jenom bolí nohy z výšlapu, nebo už na vás dolehly důsledky stáří.

Konečně se to hýbe

Pojďme už ale jezdit. Motorová nabídka věrně kopíruje Scalu. To znamená tři základní motory - litrový tříválec TSI ve dvou výkonových variantách (70 kW a 85 kW), čtyřválec 1.5 TSI (110 kW) a vznětovou jednotku 1.6 TDI (85 kW). V závislosti na zvoleném motoru pak můžete volit mezi manuální či automatickou převodovkou. Verze na zemní plyn G-Tec bude následovat.

Škoda Kamiq: Kompletní sestava pohonných jednotek Motor 1.0 TSI 1.0 TSI 1.5 TSI 1.6 TDI 1.0 G-Tec Válce/ventily 3/4 3/4 4/4 4/4 3/4 Výkon [kW] 70 85 110 85 66 Toč. moment [Nm/min] 175 200 250 250 160 Převodovka 5M 6M(7A) 6M 6M(7A) 6M Objem nádrže [l] 50 50 50 50 14,2 kg+9 l

Tříválec s automatem se zdá jako implicitní volba. Jízdní projev vozu je velmi podobný Scale. Dokonce bych řekl, že jsou si v této disciplíně podobní jako vejce vejci. Vibrace se do kabiny přenáší jen minimálně a ryk zkoušeného tříválce o výkonu 85 kW se díky dobrému odhlučnění daří celkem dobře maskovat. Navíc jsme jezdili za nějakých šest litrů benzinu. I na Kamiq silnější tuplák bohatě stačí. Abych odpověděl na další dotaz - start/stop permanentně vypnout nelze.

Trochu jsem se obával větších náklonů karoserie v zatáčkách, protože přeci jen sedíte o trochu výše, ale náznak dramatu se projevil až při hrubším zacházení. V něčem bych ale Kamiq trochu poškrábal za ušima víc než Scalu. Díky kratšímu rozvoru se lépe stáči do oblouku a na úseku testovací trasy, která vedla po klikaté silnicí až k úžasným panoramatům, se ukázal jako schopné auto.

Dojem srážela jen automatická převodovka, která při hrubším zacházení pořád trochu váhá. Bohužel to nelze eliminovat ani řazením páčkami pod volantem kvůli pomalejším reakcím na vaše povely. Tratí na tom i razantní rozjezdy z křižovatek ve městě. Pokud pojedete klidně, je všechno v pořádku, protože to DSG s řazením nepřehání. Jakmile ale požadujete lepší dynamiku a zarazíte plyn do podlahy, chvíli se nic neděje a pak Kamiq vyrazí jako smyslů zbavený. Je to běžný projev litru TSI v kombinaci s DSG. Třeba Seat Ibiza to dělá taky.

Výše píšu o sportovním paketu. Možná vám připadalo 25.000 Kč za pár dekorací jako moc peněz. Nedostal jsem se totiž ještě ke sportovnímu podvozku s volitelnou tuhostí tlumičů (Sport Chassis Control). Myslím si, že ho až tak nepotřebujete, protože Kamiq jede v každé nastavení téměř stejně. Neříkám ale, že špatně. Podvozek se ukázal jako schopný a docela mě baví, nečekejte ale rozdíly jako v Superbu, kdy vůz v režimu Sport ztuhne a v tom komfortnějším se více houpe.

I po přejezdu větších nerovností Kamiq jen tlumeně bubnuje do kabiny, jako když vaše v kuchyni čekající žena klepe prsty do stolu při vašem návratu domů z hospody. Větší 17palcová kola oproti standardním šestnáctkám na jízdní komfort vliv mít budou, jak velký, ale budeme muset ověřit až doma, protože ve Francie byly většinou silnice jako sklo. V Česku dostanou podvozky mnohem více zabrat, proto se zatím dohodněme na tom, že zatím je to OK, ale ta největší zkouška proběhne až někdy v září na strupatých okreskách spojujících vesnice s městy, ve kterých číhají kočičí hlavy a propadlé kanály.

Těšíme se

Bohužel jsme se nedostali za volant za tmy, abychom ověřili, jak Kamiq svítí, na nová světla se proto více zaměříme až v redakčním testu. Po těch pár desítkách kilometrů, které jsme ve Francii najeli, vám ale mohu sdělit, že to auto vlastně nedělá nic špatně. Motor nevibruje, hezky táhne, sedadla byla pohodlná i po pár hodinách, místa je uvnitř dost a to jediné, z čeho mi trochu skřípala kolečka, byla rozvážnější převodovka DSG a absence obyčejných USB konektorů (Kamiq má pouze USB-C). Redukce sice stojí pár korun, ale nevypadá moc hezky.

Škodu Kamiq pořídíte za ceny od 379.900 Kč (1.0 TSI/70 kW Ambition), tedy o deset tisíc dráž než základní Scalu. Za ty peníze navíc dostanete devět airbagů místo šesti, proaktivní ochranu cestujících (přitažení pásů a dovření oken před nehodou) a podélné střešní nosiče. Navíc se do Kamiqu lépe nastupuje a je z něj lépe vidět.

Mně osobně je Kamiq příjemnější než Scala, více mi vyhovuje styl crossoveru. To ale nepovažujte za obecný a neprůstřelný názor, zkrátka si vyberte to, co vám sedí více. Podobně se můžete rozhodovat i mezi Seaty Ibiza a Arona, Peugeoty 208 a 2008 či Volkswagen Polo a T-Cross.

Kamiq dnešním dnem vstoupil na sledované bojiště. Klasické testy, srovnávací testy, rozborky, diskuze - to všechno a ještě víc dnešním dnem započalo. Nebudu vynášet překvapivé soudy, nenechám se opít francouzským vínem. Tváří v tvář konkurenty asi hned nesmete, ale je tak dobrý, aby se ucházel o jejich zákazníky. Kostqy jsou vrženy...