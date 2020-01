Facelift menšího SUV Porsche zasáhl nejcitelněji nejsilnější provedení modelové řady. Macan Turbo se totiž dočkal kompletně nové pohonné jednotky. Je sice menší (2,9 vs. 3,6 litru), nový vidlicový šestiválec však podle očekávání nabízí vyšší výkon (324 vs. 294 kW). Zrychlení na stovku se tak zlepšilo o tři desetiny (aktuálně za 4,5 s) a nově pofrčíte rychlostí až 270 km/h (starší Macan Turbo 266 km/h).

Nepochybně moc hezká čísla, v praxi ale nenahánějí strach, což u modelů Turbo nebývá zvykem. Kolikrát si spíš říkáme, jestli to není už zbytečně moc… Macan Turbo samozřejmě vždy víc než spolehlivě zatáhne, i díky maximu točivého momentu ještě před dvěma tisíci je však takový… řekněme konstantní. Není to taková ta drtivá prezentace síly, Macan Turbo působí naprosto zvládnutelně. Bát se ho nemusíte.

Pohodový dojem velice podporuje i spojení s dvouspojkovou převodovkou, v dnešní době ojediněle fungující (bohužel). Začíná to už jenom tím, že ústrojí PDK nemusí přehazovat převody vidlemi, ale má jich k dispozici rozumných sedm. Motor nesmyslně nepodtáčí, na jemný pokyn plynem nereaguje zběsilým podřazením. Ano, takto by to skutečně mělo být.

A nadšení pokračuje. Připlaťte si za Porsche Active Suspension Management (vzduchový podvozek mimo jiné eliminující náklony karoserie), systém Porsche Torque Vectoring Plus (elektronicky ovládaná uzávěrka zadního diferenciálu) – a dostanete až nepochopitelně agilní auto. Nepochopitelně vzhledem k dvoutunové hmotnosti. Že jde o takto hmotné SUV s délkou 4,7 metru, pochopíte až na brzdách. Na to pozor, s výše zmíněnými pomocníky (každý za zhruba čtyřicet tisíc) se totiž na kila zapomíná hodně rychle!

Dvě desetinky k dobru Pokud by se vám zrychlení na stovku za 4,5 s nezdálo, připlaťte si necelých jedenatřicet tisíc za paket Sport Chrono, díky němuž proběhne akcelerace o dvě desetiny rychleji. Může za to hlavně funkce launch control. V rámci paketu však dostanete ještě stopky, speciální otočný ovladač jízdních režimů na volantu, a navrch ještě ostřejší mód Sport Plus.

I poloha za volantem je nebývale sportovní, nejen na poměry SUV. Sedí se nezvykle nízko, úžasný volant jednoduchého kulatého tvaru (nic lepšího neexistuje) je skoro naplocho, samotnou sedačku si nastavíte v osmnácti různých směrech. Ideální prostředí, ne až tak vzdálené dokonalému 911.

Jestli jsme byli trochu rozpačití z interiéru základního čtyřválcového macanu, turbo už opravdu vypadá jako porsche, a hlavně naše vyfešákované exempláře působily velmi luxusně. Alcantarový volant sice stojí nesmyslných osmadvacet tisíc (ceny příplatků jsou u Porsche tradičně legrační), ale věřte nám, musíte ho mít.

Překvapila příznivá spotřeba, Macanem Turbo se dá jezdit i za deset litrů. A docela svižně. Dlouhodobý průměr s větším zapojením města a občas nějakým „turbo“ zážitkem (je to porschem, čas od času musíte popustit uzdu) vidíme na nějakých dvanácti třinácti litrech.

Porsche Macan: Technická data a české ceny Model Macan Macan S Macan GTS Macan Turbo Zdvihový objem [cm3] 1984 2894 2894 2894 Převodovka 7A 7A 7A 7A Válce/ventily 4/4 6/4 6/4 6/4 Největší výkon [kW/min] 180/5000 260/5400 280/5200 324/5700 Točivý moment [N.m/min] 370/1600 480/1360 520/1750 550/1800 Maximální rychlost [km/h] 225 254 261 270 Zrychlení 0-100 km/h [s] 6,5* 5,1* 4,7* 4,3* Spotřeba [l/100km] 8,1 8,9 9,6 9,8 Základní cena [Kč] 1.625.000 1.769.000 2.120.000 2.480.000 *s paketem Sport Plus

Závěr

Macan Turbo není převýkonovaný nesmysl, ale dokonale fungující a i docela praktické auto. Cenový odskok od levnějšího Macanu S (třílitrový šestiválec 260 kW) je však dost „turbo“. Připravte si minimálně 2.480.000 Kč, na „esko“ stačí o sedm set tisíc míň.

Hodnocení Světa motorů + Dokonalé jízdní vlastnosti + Použitelně silný a přiměřeně úsportný motor + Vynikající pozice za volantem - Vysoká cena, drahé příplatky

Autor: Martin Machala

