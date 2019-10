Už při uvedení nové generace řady 308 se Peugeot rozhodl zastavit počítání, aby se nevracel do historie k modelu 309. A tak i nástupce velkého 508 zůstal u osmičky a ani malé městské vozy číselný kód dál nezvyšují. Peugeot 208 zůstává 208, byť jde o kompletně nové auto. V okolí Lisabonu jsme se svezli s kompletní škálou pohonných jednotek, která už nezahrnuje jen benzin a naftu, ale poprvé i čistou elektřinu.

Roztomilé lvíče

Vnímání designu je striktně subjektivní, nicméně na podobu nové dvěstěosmičky jsme zatím neslyšeli křivého slova. Zdravě agresivní prvky obdivované na Peugeotu 508 se podařilo citlivě naroubovat na čtyřmetrovou karoserii a ta na silnicích mezi ostatními auty pěkně září – obzvlášť pak v hravých pastelových barvách, které automobilka městskému vozu dopřála.

Zatímco zvenku je 208 takový uhlazený celistvý balíček, uvnitř se tříští v rytmu revolučního i-cockpitu, což je posledních pár let u peugeotů tradiční předmět sporu mezi jeho obdivovateli a kritiky. Palubní deska je opticky rozbitá do několika celků, přístrojový štít je vystrčený příliš nahoru a malý „šišatý“ volant naopak posazený hodně dolů. Objektivně tento koncept zabírá spoustu místa a dělá interiér pocitově těsnější, jinak je ale věcí osobních preferencí.

Budeme-li mluvit za redaktora vysokého 178 cm, ten se nemůže do 208 poskládat tak, aby byl zcela spokojený. Jednou nevidí na přístroje, podruhé sedí moc vysoko, potřetí ho tlačí středový tunel do kolene, v podstatě celou cestu hledal optimální pozici, přesto nenalezl a musel se smířit s kompromisem. A pak někdo jiný vystoupí s úsměvem, jak se mu novinka trefi la do postavy. Proto rozhodně doporučujeme si auto před koupí pořádně vyzkoušet, protože i-cockpit je cokoli, jen ne univerzální řešení.

Prostě malé auto

Jinak ale musíme interiéru vyseknout poklonu za použité materiály, pečlivé zpracování a chytré nápady – třeba výklopná dvířka před řadicí pákou sloužící pak jako držák mobilu nebo holografické 3D „budíky“, které promítají důležité údaje či varování blíž očím. Takové scifi neumějí ani mnohem dražší auta.

Zaujala nás také pohodlná velká sedadla kontrastující s méně komfortním posezením vzadu. Kvůli úzkému vstupu se sem hůř nastupuje, před koleny je místa poskrovnu a strop útočí na hlavu zezadu i ze stran, což pocítí už průměrně vzrostlý dospělý. Dětem tu ale bude hej.

Peugeot 208 1. a 2. generace: Srovnání základních rozměrů Model Peugeot 208 II. Peugeot 208 I. Délka [mm] 4055 3973 Šířka [mm] 1745 1739 Výška [mm] 1430 1460 Rozvor [mm] 2540 2538 Objem kufru [l] 265 285

Méně je zas jednou více

Nejlevnější testovanou specifikací byl středně výkonný benzin, tedy tříválec 1,2 litru o výkonu 75 kW, s manuálem, skromnějším středovým tunelem, mechanickou parkovací brzdou, méně výstředním kokpitem bez holografických přístrojů a s levnějším multimediálním systémem. Upřímně nám velmi padl do oka i do ruky, je to taková sympatická střední cesta. Stokoňový motor hravě stačí, řazení se u peugeotů dost zlepšilo a velmi vyvážený podvozek nás bavil na okreskách i dálnici, kde 208 překvapí velmi dobrým odhlučněním.

Špičková varianta tříválce s 96 kW a v daném segmentu unikátním osmistupňovým automatem je třešinkou na dortu. Jede svižněji, než běžně po městě potřebujete, a neskrývá lehce dravé ambice. Jemný automat se ostřejšímu tempu nebrání, a tak trochu šlapeme na plyn, ale hrbolatá silnice nám kazí radost. Modulární podvozková platforma EMP2 (společná s větším 308) postavená na velká kola působí při přejezdu nerovností nervózně, záď poskakuje a korigování směru v rychlých zatáčkách malým citlivým volantem není dvakrát přirozené. Uvidíme na českém tankodromu, ale tipujeme, že méně bude nakonec více.

Nenáviděná, ale dobrá nafta

Nafta se stává pod tlakem ekologického teroru sprostým slovem, v malých autech navíc už dávno postrádá smysl kvůli vysoké pořizovací ceně a dlouhé návratnosti. Pro pořádek ale 208 jeden diesel má, je to v nabídce jediný čtyřválec a jmenuje se 1.5 BlueHDi. Je příjemně izolovaný, hezky pružný a jeho podvozek nám přišel ze všech zkoušených variant nejplavnější a nejpovedenější. Co naplat, z logiky věci to bude příslovečný šafrán.

Rozpačitá elektrika

Elektromobil představuje přirozenou třetí možnost řady 208 a nijak se z rodiny nevyčleňuje. Akumulátory 50 kWh vozí pod podlahou a vystačit by měly až na 340 km. Sportovní verzi GT nově koupíte pouze nabitou proudem, a tak jsme ji vzali trochu pod krkem. Upřímně – emoce nula, rozjezd z místa s prodlevou, dynamika do stovky nám nepřipadá o tolik lepší než u jiných nesportovních elektroaut.

Kolem 100 km/h peugeot zabírá pěkně srdnatě, to se mu musí nechat, ale vzpomínkám na stará dobrá benzinová GT se stejně neubráníme. A dojezd? Zdolali jsme 15 ostřejších kilometrů a klesl z 320 na 120 km. Tak vám pořád nevíme…

Stihne to do Vánoc

Český dovozce zveřejní ceny každým dnem, podle prvních náznaků to vypadá, že ta základní by se měla vejít pod 300 000 Kč. Počínaje 28. listopadem pak odstartuje prodej a první krasavci se dostanou k zákazníkům začátkem prosince, kdy se také můžete těšit na důkladný test.

Peugeot 208 druhé generace: Základní technická data Motor 1.2 PureTech 1.2 PureTech 1.2 PureTech 1.5 BlueHDi e-208 Zdvihový objem [cm3] 1199 1199 1199 1499 - Výkon [kW/min] 55/5750 75/5500 96/5500 74/3500 100/- Točivý moment [Nm/min] 111/2750 205/1750 230/1750 250/1750 260/- Převodovka 5M 6M/8A 8A 6M - Pohotovostní hmotnost [kg] 1023 1102/1133 1165 1126 - Zrychlení 0-100 km/h [s] 14,9 10,9/11,9 8,7 11,4 8,1 Maximální rychlost [km/h] 170 188 208 188 150

Autor: Jiří Baborský