Tak už došlo i na Mini. Značka, která se více než 60 let vyznačuje charakterními, v dnešní době bezesporu legendárními modely pro velmi pestrou paletu zákazníků, naplno šlápla do elektrifikace. A to způsobem sobě vlastním. Už od roku 2017 prodává plug-in hybridní Countryman, který je pro nejprodávanějším elektrifikovaným modelem BMW Group. Tak proč to nezkusit i s tím nejlepším modelem?

Mini Cooper SE, tedy to „správné“ třídveřové Mini, je jiné než Countryman S E. Kašle na spalovací motor a těží maximum z techniky použité už v BMW i3. V tomto týdnu vstupuje na český trh a než jej vyzkoušíme v klasickém redakčním testu (a bude to hodně brzy!), pojďme si nejdřív povědět trochu teorie. No a samozřejmě i první jízdní dojmy.

Opravdu první? Ne tak úplně

Mám-li být přesný, o první elektrické Mini se tak úplně nejedná. Už v roce 2008 vzniklo pár set kusů Mini E, které byly nabídnuty zákazníkům v Americe i Evropě. Ti se tak stali pokusnými králíky, na kterých BMW získávalo poznatky, později použité při vývoji modelu i3. Mini E bylo na tehdejší dobu překvapivě dobře dimenzované – 35kWh lithium-iontový akumulátor dovolil dojezd až 250 km na jedno nabití, elektromotor měl výkon 150 kW a zrychlení z nuly na stovku zabralo 8,5 sekundy. Fakt slušné!

V případě nového Cooperu SE se tak bavíme o prvním sériově vyráběném elektrickém Mini. Má stejný elektromotor i akumulátor jako BMW i3, jenom koncepce je pochopitelně jiná. Zatímco i3 je zadokolka s unikátní hliníkovo-karbonovou platformou, Mini Cooper SE je pořád předokolka, která by dle lidí od BMW měla nabídnout podobný, ne-li úplně stejný motokárový feeling jako Cooper S se spalovacím motorem.

První kilometry za volantem

Za volantem elektromobilu jsem zatím strávil jenom pár desítek minut, navíc v pražském Karlíně, kde si člověk musí dávat fakt bacha na provoz, chodce a cyklisty. Mini tam ale svým stylem zapadlo naprosto dokonale. Zatím vám můžu říct leda to, že umí u křižovatek vystřelit jako kulička z praku, má boží pružné zrychlení, a protože se přední kola musejí poprat s vysokým výkonem točivým momentem (elektromotor má 135 kW a 270 N.m), umí docela tahat za volant. Což v kombinaci s tuhým a nepříliš komunikativním řízením někomu může vadit.

Čipernost zůstala zachována i navzdory zhruba 150kilové nadváze v porovnání s Mini Cooper S s automatem. Vozy Mini nikdy nebyly vzorem pohodlnosti a ani Cooper SE na tom není jinak. V porovnání s běžnou spalovací verzí má o 18 mm vyšší světlou výšku, překvapivě to na něm ale není vidět.

Zkoušel jsem kousek na 17palcových kolech Corona a jízda byla hodně tuhá, ale nikoliv nepohodlná. A to se v Karlíně s kostkovou dlažbou docela vyřádili. Můžete si nastavit dvě úrovně rekuperace, přičemž ta silnější vůz zpomaluje opravdu razantně. Budete si muset chvíli zvykat, poté ale budete provozní brzdy používat snad jen pro dobrzďování před křižovatkami a podobně.

Vůz stále působí jako motokára a to je to nejlepší, co ho mohlo potkat. Zdá se, že jezdí jako pravé Mini bez ohledu na to, že už neprská z výfuku a místo toho v nízkých rychlostech vytváří umělý zvuk, kterým na sebe upozorňuje chodce či cyklisty. Nařizuje mu to Evropská unie. Více se dozvíte v testu, ve kterém bychom měli prověřit nejlevnější provedení S za necelých 900.000 Kč. Máte-li konkrétní dotazy, nebojte se je napsat do diskuse pod témto článkem. Pokusím se je zodpovědět v testu.

Mini Cooper SE: Fakta a zajímavosti

První sériově vyráběné elektrické Mini

Elektromotor s výkonem 135 kW a točivým momentem 270 Nm.

Lithium-iontová baterie s využitelnou kapacitou 28,9 kWh neomezuje zavazadelník, dojezd na jedno nabití činí 235 km dle WLTP

Baterii lze nabíjet z domácí zásuvky, nabíječkou Wallbox, na veřejných nabíjecích stanicích či stejnosměrným proudem až do výkonu 50 kW.

S využitím DC 50 kW nabíječky nabijete baterii na 80 % asi za 35 minut. Se 7,4kW AC wallboxem zhruba za 3 a čtvrt hodiny.

Nízko položené těžiště (o 30 mm nižší než u Mini Cooper S), pohon předních kol

Zrychlení z 0 na 60 km/h za 3,9 sekundy a z 0 na 100 km/h za 7,3 s.

Specifické vnější ozdobné prvky znázorňující britskou zásuvku (kola Corona, loga zvenku i uvnitř)

Výhradně digitální přístrojový štít místo klasické analogové kapličky

Dvě úrovně rekuperace energie

Prvky standardní výbavy: LED přední světlomety, 2zónová automatická klimatizace, topení s technologií tepelného čerpadla, nezávislé topení, elektrická parkovací brzda a navigace Connected.

Výbavy jsou rozděleny do linií S, M, L a XL

Stejně jako u BMW i3 automobilka nabízí službu bezplatného odtahu k nejbližší nabíječce v případě, že vám nečekaně dojde šťáva. Za celou dobu, co tuto službu u nás provozuje, ji nikdo z majitelů BMW i3 údajně nevyužil.

Vůz nevyžaduje zvláštní nároky na servis. Jezdí se jednou za 2 roky či 30.000 ujetých kilometrů a mění se akorát pylový filtr.

Záruka na akumulátor je 8 let, po tomto čase by měl stále mít přibližně 80 % kapacity

Řadu úkonů zvládnete prostřednictvím mobilního telefonu. Vůz si můžete na dálku vychladit či vyhřát, zkontrolovat stav akumulátoru a podobně. Samotná baterie vyjde asi na 250.000 Kč.

Prodej na českém trhu oficiálně startuje 7. března.

Vůz se nabízí pouze v třídveřovém provedení. Automobilka údajně zvažuje i výrobu elektrického kabrioletu.