V současném automobilovém světě rezonují dva trendy: crossovery a elektromobily. A ani jednomu z nich není možné se vyhnout. SUV a crossovery si lidé v posledních letech velmi oblíbili, a kdyby se neelektrifikovalo, mohla by spousta automobilek v Evropě zavřít krám. Mazda letos slaví 100 let existence a svůj vstup do elektrické éry vzala z jedné vody načisto: spojila elektromobil a crossover. Výsledkem je model MX-30, který jsme si jako jedni z mála mohli vyzkoušet rovnou na českých silnicích.

Jak si vůz stojí po stránce cen a výbav na českém trhu, jsme si řekli už dávno. Zákaznicí se ho v průběhu září, a přestože může základní cena 854.900 Kč vypadat hrozivě, ve skutečnosti reflektuje českou realitu. Než bude elektrické auto stát tolik co srovnatelný úsporný konvenční vůz (u Mazdy bych na naftu moc nesázel), uplyne spousta času, Mazda nicméně říká, že tohle auto ani není pro každého.

Prodejci vám ho údajně nebudou nutit, pokud najezdíte velké množství kilometrů. Spíš vám ho nabídnou v případě, že měsíčně najedete okolo 2000 km, nechcete řešit dálniční známky či parkování na modrých zónách v Praze, ale přesto si chcete užívat pravou Mazdu. Že by mělo jít o pravou Mazdu, napovídá i název nového elektromobilu. Řada MX je ikonická a legendární, o tom není sporu. Model MX-30 by měl představovat totéž, ale optikou dnešní doby.

Tak ta se povedla!

Vůz, který vidíte na fotkách, je jeden z dvou předprodukčních kusů, které Mazda přivezla na pár dnů do Česka v rámci tuzemské předpremiéry. Jde o prototypy, které příliš zářná budoucnost nečeká, i to krátké včerejší setkání mi však dalo docela hodně. Třeba mě utvrdilo v tom, že Mazda umí šokovat na první pohled. Designový jazyk Kodo chválím už roky, od sebe otevírané boční dveře jsou hezkou vzpomínkou na sporťák RX-8, jen jsem docela zvědav, jak si kartáčové myčky poradí se zapuštěnými předními světly.

Kontrastní plasty ke crossoverům patří, ostatně Mazda CX-30 jich má jich má také až až. Pokud vám ji nový elektromobil MX-30 připomíná, vězte, že vnější plasty nejsou jediným pojítkem. MX-30 totiž stojí na stejném podvozku co CX-30, jinak jsou to ale dva naprosto odlišné světy. Je to jasné už díky od sebe otevíraným dveřím elektromobilu a hlavně pak v interiéru, který v rámci značky nemá obdoby.

Stačí se podívat na přístrojovku osazenou třemi displeji – jeden je před řidičem, druhý tradičně nahoře prostřed a třetí plní funkci panelu klimatizace. Ubylo tím tradičních tlačítek, Mazda nicméně nešla do extrému a ty nejdůležitější zachovala po stranách spodního displeje. Zůstal i sdružený ovladač na středovém tunelu a prostředí infotainmentu se v zásadě neliší od modelů 3 a CX-30. Přibyly pouze funkce spojené s elektromobilitou – třeba plánování nabíjení, předehřátí či vychlazení vozu v závislosti na času odjezdu a podobně.

I v tomto případě platí, že za interiéry nových vozů Mazda by se nemusely stydět ani bavoráky a audiny. Pozice za volantem je i u elektromobilu, který má podvozek nacpaný akumulátory, skvělá, plasty i textilie jsou i u předprodukčního kusu na jedničku, a navíc se zde objevuje i korek, který má pro Mazdu historický význam (ve 20. letech minulého století ho vyráběla společnost Toyo Cork Kogyo, ze které později vznikla značka Mazda). Jsou jím vyloženy odkládací prostory na středovém tunelu a vypadá fakt skvěle.

Co se prostoru uvnitř týče, vpředu nemám se svými 190 cm výšky problém, vzadu bych ale delší dobu asi nevydržel. Prostor před koleny je totiž limitní i pro Standu Kolmana z Auto.cz, vysokého asi 180 cm. Na druhou stranu je fajn, že si zadní pasažéři mohou elektricky posunout sedadlo řidiče (je-li elektrickým posuvem vybaveno) a usnadnit si nastupování a vystupování. Systém je chytrý – pokud někdo sedí za volantem, s přední sedačkou zezadu nepohnete, stačí však lehce nadzvednout zadek (uvolnit zátěžové čidlo) a sedadlo se může dát do pohybu. Kufr není ani malý, ani velký – má objem 366 litrů, případně 341 litrů, pokud si dopřejete audio Bose. Šel bych do něj, hraje fakt hezky!

Rightsizing v době elektrické

V dnešní době není problém vyrobit elektrické auto s dojezdem přes 500 km na jedno nabití a prsit se, jak je ekologické, to ovšem pouze ve vztahu k lokálním emisím. Dost se zapomíná na to, že akumulátor musí někdo z něčeho vyrobit, stejně tak se musí vyrobit i energie, kterou pro provoz potřebujete, a ta fakt nevzniká jen ve vodních a větrných elektrárnách. Podle Christiana Schulzeho, šéfa evropského vývojového oddělení Mazdy, má menší baterie menší dopad na životní prostředí a stran výrobních emisí je MX-30 na podobné úrovni jako naftová Mazda 3. A to dokonce i poté, co baterii po 160.000 ujetých kilometrech necháte vyměnit.

Lithium-iontový akumulátor má kapacitu 35,5 kWh, váží 310 kg a crossoveru vystačí na 200 km jízdy. Výrobu má na starosti Panasonic a Mazda udává, že po 160.000 ujetých kilometrech si akumulátor zachová asi 70 % původní kapacity. Přední kola pohání elektromotor o výkonu 105 kW (143 koní) a točivém momentu 265 N.m., který dokáže 1645 kg vážící auto dostat u nuly na stovku za 9,7 sekundy. To není špatné, co? Řada lidí ale bude brblat kvůli tomu, že je rychlost omezena na 140 km/h, jenže tak to holt u většiny dostupných elektromobilů chodí. Chcete jezdit rychleji? Není to auto pro vás.

Na Mazdě MX-30 se mi líbí její jednoduchost. Nejsou tady nastavitelné režimy, které by měnily třeba odezvu na sešlápnutí akcelerátoru nebo tuhost posilovače řízení. Nastavit si můžete jen míru rekuperace energie, kdy při nejnižší úrovni z pěti možných (nastavují se páčkami pod volantem) vůz po uvolnění akcelerátoru v podstatě plachtí a při nejvyšší rekuperuje tak intenzivně, že v drtivé většině případů nemusíte používat konvenční brzdy. Navzdory schopnosti tak silné rekuperace Mazda na zadních kolech použila kotoučové brzdy, což prý souvisí hlavně s bezpečností. Třeba Škoda Enyaq iV, která váží přes dvě tuny, bude mít ve všech verzích včetně eresa pouze bubny.

Při jízdě si připadáte podobně jako v běžné kompaktní Mazdě se spalovacím motorem. Síly máte k dispozici dost, MX-30 ji však podává velmi přirozeně, a navíc po celou dobu slyšíte syntetický zvuk vzdáleně připomínající projev konvenčního motoru. Nedá se vypnout a neutichá ani ve vyšších rychlostech, což podle Mazdy souvisí s lepším vnímáním rychlosti jízdy. Přicházíte tím sice o tu neobvyklou zkušenost, kdy můžete uhánět stotřicítkou a neslyšet nic jiného než odvalování pneumatik a aerodynamický svist, zároveň ale nemohu říci, že by mi zvuk z repráků vyloženě vadil.

Poprvé do ulic!

Mazda nám pro první seznámení vytyčila speciální třicetikilometrový okruhu, zahrnující městské popojíždění i kopcovitý terén s hezkými klikaticemi. Ne každý totiž bydlí v centru města a do práce to nemá pár kilometrů. Vůz jsme přebírali s 96% stavem akumulátoru, dojezdem lehce pod 200 km a s klimatizací nastavenou na příjemných 20 stupňů jsme vyrazili poznávat, co je tohle auto vlastně zač.

První dojem? Mazda jako každá jiná, příjemná, tichá, intuitivní… Hned jsem se v ní cítil jako doma. Reakce na plyn nejsou splašené a velmi rychle si najdete také ideální míru rekuperace v závislosti na profilu trasy. Na brzdu šlapu pouze při dojíždění do křižovatek, a i to bylo často možná až moc opatrné. Osmnáctipalcová kola nejsou ve vztahu ke kvalitě silnic ani moc, ani málo. MX-30 má navzdory chybějícímu středovému sloupku velmi tuhou karoserii a 310kg akumulátor v podvozku umravňuje náklony v zatáčkách. Výhodou byly i velice tiché pneumaticky Bridgestone Turanza, díky kterým slyšíte valivý hluk pouze vzdáleně.

Jakmile provoz opadnul, mohli jsme na to trochu šlápnout, přičemž i tehdy se projevila značná míra „mazdovitosti“ – třeba přesné řízení, rychlá změna směru a skvělá stabilita. Pokud budete chtít tu a tam MX-30 využívat jako vůz pro zábavu, klidně můžete, jízda mě bavila stejně jako v dvoulitrové trojce s 90 kilowatty výkonu. Auto nepotřebuje trhat asfalt, aby dokázalo řidiče pobavit, což je i případ elektrického Mini či BMW i3. Mají sice vyšší výkon než MX-30, ale zpoza volantu to bez přímého srovnání není až tak znát.

Mazda v technických datech uvádí kombinovanou spotřebu 19 kWh/100 km, což byla hodnota, se kterou jsme vzhledem k místy dynamičtějšímu stylu jízdy počítali. Píšu v množném čísle, protože jsme elektrickou Mazdu společně se Standou zatížili asi 170 kilogramy živé váhy. Jenže takové spotřebě jsme se přiblížili pouze krátkodobě. Stačilo sjet z kopce, rekuperovat a spotřeba klesala klidně i pod 12 kWh/100 km. A to jsem se nijak nesnažil. Okruh, který jsme podle experta na ekonomickou jízdu měli zajet se spotřebou kolem 15 kWh/100 km, se Standou zvládáme za 13,8 kWh. S klimatizací, bez omezování, na horní hranici rychlostních limitů.

Stejně jako řada dalších automobilek i Mazda zmiňuje standardizovaného uživatele elektromobilu. V očích značky je to člověk, který při každodenním dojíždění do práce ujede 52 km, k tomu týdně 80 km za sportem a 150 km o víkendu za rodinou. S něčím takovým se dokážu ztotožnit. Samozřejmě záleží na tom, kde a za kolik nabíjíte. Z reprezentativního příkladu ČEZu ale vyplývá, že je možné náklady na kilometr stlačit pod 40 haléřů. V porovnání s benzinovým autem, které si vezme 7 l/100 km, jste v tom při ceně 30 Kč/l za 2,1 Kč/km.

Tím nechci říkat, že bychom měli všichni okamžitě přesedat do elektromobilů, protože ty zatím konvenční vozy plně nenahradí. Pro denní courání jsou ale naprosto ideální. A to myslím zcela obecně. Stejnou službu jako Mazda MX-30 totiž odvede Renault Zoe, BMW i3 nebo elektrický Hyundai Ioniq. S využitím DC nabíjení (50 kW) jste na 80 % kapacity akumulátoru za 30 až 40 minut a s AC nabíjením (22 kW) nabijete akumulátor na 100 % asi za 4,5 hodiny.

Stejně jako u jiných aut platí, že čím méně budete dobíjet akumulátor na 100 %, tím déle vám vydrží. Je hloupost nechávat vůz každý večer po 80 km jízdy nabíjet na 100 %, když víte, že ráno absolvujete stejných 80 km. Auto se spalovacím motorem také každý den netankujete na tři cvaknutí. Tedy alespoň ne v případě, že denně neabsolvujete cestu z Prahy do Mnichova a zpět.

Závěr

Řekněme si to otevřeně: elektromobily jsou stále drahý špás a nejsou pro každého. Někdo ho má jako doplněk image, jiný protože je fanoušek a svým způsobem i trochu dobrodruh, a někdo k němu přišel jako slepý k houslím. Řada výrobců se vám postupem času bude snažit namluvit, že jsou elektromobily super a mají jenom samé výhody, Mazda ale taková není (alespoň zatím). Říká, že crossover MX-30 není pro každého, a pokud by neměl být volbou zrovna pro vás, bude se snažit najít lepší řešení. A to mi připadá fér.

S absencí projevu spalovacího motoru odpadají některé složky utvářející celkový zážitek z jízdy. Jenže s elektromobilem přijdou jiné, které zase nenabídne „spalovák“. Mazda MX-30 nenabídne brutální zrychlení jako vozy Tesla s mnoha set koňovým výkonem, ono ale úplně stačí, když si při jízdě připadáte jako v Mazdě a ne v čemsi, co má na sobě logo Mazda. A přesně to se i stalo.

MX-30 je hbitý a živý crossover s vyváženým podvozkem, který dobře vypadá a ještě lépe se v něm „bydlí“. Je to pravá Mazda, zkrátka jen trochu jiná. Už z toho důvodu bych se při výběru neřídil pouze dojezdem na jedno nabití. 200 km je sice v porovnání s Renaultem Zoe či elektrickým Hyundaiem Kona reálně na polovině, Mazda pro to ale má přesvědčivý důvod: chce udržet výrobní emise srovnatelné s konvenčními auty. Fakt, že elektromobil sám o sobě nevypouští emise CO 2 , neznamená, že je 100% čistý. A je potřeba, aby si to uvědomili hlavně ti, kteří za ně orodují a dokola plivou na všechno, z čeho trčí výfuk.