Mazda patří mezi maličkou hrstku automobilek, kterým se podařilo utajit novinky pro letošní autosalon v Ženevě do poslední chvíle. Až na výstavišti jsme se tedy dozvěděli, že hlavní hvězdou stánku je model CX-30, jenž vyplňuje mezeru mezi CX-3 a CX-5. Původně přitom mělo jít o přímého nástupce menšího z japonských crossoverů. Jenže tomuhle autu se i po letech prodejně daří, k jeho nahrazení tak nebyl pádný důvod. CX-30 je o 125 mm delší a 20 mm širší než CX-3, avšak o 150 mm kratší a 45 mm užší než CX-5. Tak proč neprodávat všechny tři najednou?

Na stejné vlně

Vzhled novinky se značně inspiroval Mazdou 3, má elegantně uhlazenou karoserii bez jakýchkoliv prolisů či zbytečných rušivých elementů. Ve srovnání s kompaktním hatchbackem ale dostává výrazné ochranné oplastování, kterého by dle našeho názoru mohlo být skromnější, zejména v okolí podběhů. Sympatickým detailem jsou pulzující blinkry. Přední nejsou součástí standardních světlometů, designéři je umístili až do spodní části nárazníku.

Čistě a uhlazeně působí rovněž pracoviště řidiče. Mazda naštěstí nešílí z obrovských dotykových obrazovek a zůstává věrna konvenčním fyzickým tlačítkům. Multimediální systém o osmi palcích se ovládá snadno prostřednictvím otočného ovladače na středové konzole, navíc má přehledné a intuitivní menu. S výjimkou zpracování potěší i prostornost v obou řadách. Redaktor výšky 176 cm má ve druhé řadě dostatek místa nad hlavou i před koleny.

Zvýšený hatchback?

V duchu „trojky“ se ostatně nese i technika v útrobách. CX-30 je rovněž posazeno na moderní platformě Skyactiv-Vehicle Architecture a shodný je i základní motor, který jsme testovali. Řeč je o atmosférickém dvoulitru s výkonem 90 kW a točivým momentem 213 N.m. V našem případě se pároval s pohonem předních kol a šestistupňovým automatem s hydrodynamickým měničem a planetovým soukolím.

Na papíře síla pohonné jednotky zrovna neohromí, ale věřte, že s crossoverem zvládne slušně zacvičit. Pod plným plynem se motor rád nechá vytáčet až k rudému pásmu, zatímco při klidném městském tempu je tichým a kultivovaným společníkem. Pomáhá tomu i spolupráce s automatem, který kvalty střídá sametově hladce a stejně klidně zvládá i rozjezdy od křižovatek. Mix takových jízd nám po stovce kilometrů vykázal spotřebu 8,3 litru.

Za volantem máte pocit, že vlastně řídíte zvýšenou Mazdu 3. Řízení je přesné, CX-30 se s chutí vrhá do zatáček, aniž by se karoserie výrazně nakláněla. Na poměry SUV má opravdu hravé jízdní vlastnosti, s čímž koresponduje i tužší podvozek s 18palcovými koly. A co víc, novinka se neztratila ani mimo zpevněné cesty, kde se přes větší nerovnosti přenesla ladně bez rázů do kabiny, navíc s maximální jistotou v řízení.

Mazda CX-30 – technické údaje a české ceny Motor Skyactiv-G122 Skyactiv-D116 Skyactiv-X180 Mild-hybrid ano ne ano Zdvihový objem [cm3] 1998 1759 1998 Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 90/6000 85/4000 132/6000 Točivý moment [N.m/min] 213/4000 270/1600-2600 224/4000 Převodovka 6M(6A) 6M(6A) 6M(6A) Spotřeba [l/100 km] 5,1(5,5) 4,4(5,0) 4,6(5,2) Zrychlení 0-100 km/h [s] 10,6(11,2) 10,8(12,6) 8,5(8,8) Max. rychlost [km/h] 186 183 204 Cena [Kč] 574.900 623.900 - Cena Plus [Kč] 613.900

(673.900) 662.900

(722.900) - Cena GT [Kč] - - 650.900 Cena GT Plus [Kč] - - 687.900

(747.900) V závorkách uvedeny hodnoty pro automatickou převodovku. Příplatek za pohon všech kol činí 60.000 Kč (dostupný od výbavy Plus a GT Plus).

Jak jezdí revolucionář?

Vyzkoušeli jsme i revoluční benzinový motor Skyactiv-X, jenž kombinuje vlastnosti zážehových a vznětových jednotek. Novinka zapaluje takzvanou chudou směs až do poměru 30:1, ve kterém ji však nelze zapálit svíčkou. Skyactiv-X nejprve rozptýlí do celého válce velmi chudou směs. Rychlé vstřikovače vytvoří malý obláček benzinu kolem svíčky a zážeh v této malé oblasti v přesně stanoveném okamžiku odstartuje vznícení směsí ve zbytku válce. Chudá směs hoří rychle a při nízké teplotě, což přináší vyšší účinnost a nižší emise.

Do CX-30 dorazí inovovaný motor později, my jsme jej osedlali v Mazdě 3 s automatickou převodovkou. Skyactiv-X má projevem nejblíže k benzinové „atmosféře“. S výkonem 132 kW a točivým momentem 224 N.m vás nepřišpendlí do sedačky, akcelerace probíhá lineárně a čipernost nechybí ani při pružném zrychlení ze 130 km/h. Pocitově bychom ale pod kapotou hádali méně koní. Možná za to mohlo i sladění s automatem, který jako by si s motorem občas nevěděl rady. Stále jsou to předprodukční kusy, byť v posledním stádiu testování.

S lehkou nohou jsme okreskami proplouvali s apetitem 6,5 litru. Běžná jízda si vyžádá zhruba o litr více, ale když utažené serpentiny projíždíte s plynem u podlahy, palubní počítač se klidně přehoupne přes hranici 10 litrů. Sliboval tu někdo spotřebu dieselu?

Hodnocení Světa motorů + Atraktivní vzhled + Moderní pracoviště řidiče + Prostorná a vzdušná kabina + Povedené jízdní vlastnosti - Nevzhledné oplastování - Netradičně umístěné blinkry - vpředu lze snadno přehlédnout

Autor: Stanislav Kolman