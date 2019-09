Je vůbec možné, aby se crossover na základě Kie Ceed vyznačoval nějakými zásadními negativy? Nově příchozí XCeed vychází ze základu hatchbacku, který se prodává jako housky na krámě a doplňuje ho již klasický kombík SW a stylovější a sportovněji laděný „shooting brake“ ProCeed. Když tedy máte na silnicích v Marseille vyzkoušet další derivát takto populárního modelu, máte prostě tušení, že výsledek bude fajn.

Jiný scénář si ostatně korejská značka nemůže dovolit. Do nového crossoveru vkládá velké naděje a očekává silný zájem. Vše je samozřejmě podloženo situací na trhu, kdy je po vozech této kategorie stále větší hlad. Grafy nelžou a dostat známé jméno na nejžhavější segment současnosti je tedy zcela pochopitelným krokem. Překvapivě se ale Kia v případě XCeedu nevydala línou cestou a nový přírůstek rodiny tak opravdu přináší jisté technické i estetické novinky.

Všichni totiž mohli očekávat fádní zvýšení podvozku a „oplastování“ karoserie Ceedu hatchback. Namísto toho ale XCeed přichází jako osobitá samostatná jednotka, která sice vychází z platformy hatchbacku a sdílí s ním rozvor (viz tabulka níže), v rámci karoserie ale sdílí pouze přední dveře. Všechny ostatní panely jsou zbrusu nové.

Pro crossover něco extra

Ve své rodině XCeed společně s ProCeedem patří zřejmě k té nejpohlednější straně. Svěžím vzhledem i mnohem snadněji zapadá do hip a cool lifestylu usmívajících se mladých lidí, na které míří. Rysy posledních modelů Kia jsou ale patrné. Nehledě na to, mladí nemladí, i váš děda by vypadal v novém XCeedu cool. A kdo by nechtěl mít cool dědu, že jo? Jedna výtka se nicméně najde, a to odvážně velké, chromované a podle dnešního trendu přirozeně zcela falešné koncovky výfuku v nárazníku.

Další štací pro úpravy byl interiér. Vyšší pozice za volantem je pro crossovery typická, nárůstem vnějších rozměrů se zvětšil oproti hatchbacku i objem kufru (426 litrů, o 31 litrů více) a potěší i bohatý prostor na zadních sedačkách jak pro nohy, tak hlavu. Ani čahouni nebudou vyloučeni, i když se XCeed zvenku chlubí pěkně se svažující zádí.

Kia XCeed: Srovnání rozměrů vůči hatchbacku Ceed Model Kia XCeed Kia Ceed hatch. Délka [mm] 4395 4310 Šířka [mm] 1826 1800 Výška [mm] 1495 1447 Rozvor [mm] 2650 2650 Světlá výška [mm] 184* 140* Rozchod kol vpředu/vzadu [mm] 1575/1573* 1555/1563* Objem kufru [l] 426(1378) 395(1291) *na kolech 18 palců

Hlavní novinkou je ale příchod digitálního přístrojového štítu o velikosti 12,3 palce, který se v evropských modelech značky objevuje vůbec poprvé. Čitelnost je perfektní, možná ale jen zamrzí absence rozsáhlejší konfigurace zobrazení, kdy přístrojovku neustále vyplňují velké digitální budíky rychlosti a otáček a měnitelná je pouze středová část displeje – pro zobrazení pokynů navigace k odbočování, informací audio systému, nastavení adaptivního tempomatu a podobně.

Svým způsobem tedy digitální štít nepřináší žádnou větší výhodu oproti analogovému uspořádání se středovým displejem. Útěchou může být, že Kia plánuje další evoluce tohoto systému, jde teprve o její prvotinu. Mimochodem, později displej zahrne i do zbývajících modelů rodiny Ceed.

Středový panel palubní desky XCeedu je pak částečně přepracován, a to z důvodu zakomponování nového vrcholného infotainmentu s 10,25palcovou obrazovkou. K jeho rozhraní či navigaci asi nemám žádné výtky, přičemž samozřejmostí je dnes i podpora Android Auto a Apple CarPlay. Audiofily potěší i nabídka audiosystému JBL.

Dobře fungující celek

Zvenku i zevnitř tedy naprostá pohoda. Nejzásadnější položkou na technice XCeedu je ale pochopitelně podvozek, na kterém Kia odvedla více práce, než byste možná zprvu očekávali.

Původní nezávislé zavěšení hatchbacku zůstává, u crossoveru ale dochází na nárůst světlé výšky o 44 mm vůči hatchbacku (v případě 18palcových kol), jako jediný zástupce Ceedů má dodatečné hydraulické dorazy tlumičů na přední nápravě, přední a zadní pružiny jsou zde o 7, respektive 4 % měkčí a nakonec dostala zadní náprava takzvaný dynamický tlumič zadní příčné vzpěry, který má potlačovat ruchy od vozovky a vibrace celé konstrukce. A poslední dodatek, přenastaveno bylo na míru XCeedu i ESP.

Se zmínkou nepatrného změkčení a nárůstu světlé výšky (nyní činí až 184 mm) ovšem nečekejte rozhoupanou a jaksi uvolněnou charakteristiku podvozku. XCeed si drží příjemně tuhé nastavení s minimálními náklony v zatáčkách a jasnou čitelností. A dle předpokladů navíc schopně zvládá pohlcovat i větší rázy a nerovnosti, což jsme si v Marseille vyzkoušeli na tamních rozkopaných silnicích, všudypřítomných retardérech a rovněž na testovacím plácku, simulujícím všem známý (a neúspěšný) slalom mezi dírami rozbité vozovky, kdy nakonec stejně někam zahučíte.

Na tvrdší zacházení a špatnou kvalitu silnice je XCeed dobře vybaven, což platí i pro situace, kdy začnete na podvozek více tlačit v zatáčkách. Svižné tempo a stopu si držíte bez větších známek nedotáčivosti, což je kombinováno s jasnou odezvou z řízení bez příliš agresivního posilovače. A to i přes fakt, že XCeed má mírně upravený elektrický posilovač pro ještě lehčí řízení. Agilita pro rychlé manévry v městských uličkách proto také nechybí.

Přitom s dávkou 150 kW (204 koní), v případě benzinového přeplňovaného čtyřválce 1.6 T-GDI (motor, který jsme už prověřili i v ProCeedu GT), umí jezdit XCeed opravdu dostatečně svižně. Stále ovšem platí, že šestnáctistovka je klasicky nejvíce akční někde uprostřed spektra otáček a motor tedy není třeba nikam dále hnát.

Později jsme zvolili rovněž slabší benzinovou čtrnáctistovku 1.4 T-GDI o síle 103 kW (140 koní), která se zdá jako naprosto dostatečná zlatá střední cesta. Oproti výkonné šestnáctistovce má jemnější chod a mým uším rovněž příjemnější zvuk, nezní tak hrubě. Ani tady ale nechybí síla nadšeně a rychle zhltnout francouzskou okresku, když budete mít náladu s motorem aktivněji pracovat.

U obou motorů jsme jako mladí staromilci sáhli po manuální šestistupňové skříni, která si určitě zaslouží pochvalu za své přesné dráhy, sympaticky tuhý chod a dobře sladěnou spojku. Kvalty tam padají jedna báseň! S předchozími zkušenostmi s dvouspojkovými automaty Kie (třeba ve zmíněném ProCeedu) ale není pochyb, že i automat bude XCeedu slušet, navíc do městské džungle, kde bude auto trávit asi většinu času.

K tomu už stačí jen dodat, že XCeed je i dle samotných slov automobilky crossoverem do města, tudíž možnost pohonu všech kol v nabídce nečekejte. Naftové verze v paletě motorů také nechybí (viz tabulka níže) a trh ČR přitom dostane výhradně jednotky 1.6 CRDi s mild-hybridní 48V výpomocí (85 kW/115 k nebo 100 kW/136 k), kdežto benzinové motory ještě doplňuje základní litrový tříválec o výkonu 88 kW (120 koní) spojený výhradně s manuálním šestikvaltem.

Ceny dostupných výbav, příplatkových paketů a motorizací jsme probrali v samostatném článku. Koneckonců měly v Marseille přehlídku (zatím pouze statickou) i chystané plug-in hybridní verze XCeedu a Ceed SW, které nabídku doplní později. Pár informací o nich však už víme.

Sečteno podtrženo, od XCeedu dostanete přesně to, co byste na první pohled očekávali a co Kia už delší dobu úspěšně nabízí. Prověřený technický základ, avšak doplněný o novou špetku dovedností, na které dnešní zákazník slyší. A navíc je to všechno stylově, moderně zabaleno.

Mohl bych to rozkecávat ještě více, ale spojení „dobře fungující celek“ je všeříkající tečkou. Udělat ze Ceedu crossover se povedlo a na otázku v prvním odstavci je tak odpovězeno předpokládaným způsobem.

Kia XCeed: Technické údaje a základní ceny (benzinové motory) Motor 1.0 T-GDI 1.4 T-GDI 1.6 T-GDI Zdvihový objem [cm3] 998 1353 1591 Válce/ventily 3/4 4/4 4/4 Největší výkon [kW/min] 88/6000 103/6000 150/5500 Točivý moment [N.m/min] 172/1500-4000 242/1500-3200 265/1500-4500 Převodovka 6M 6M(7A) 6M(7A) Max. rychlost [km/h] 186 200 220 Zrychlení 0-100 km/h [s] 11,3 9,4(9,5) 7,6(7,5) Spotřeba [l/100 km] 5,4-5,7 6,0-6,2(5,7-5,9) 6,7-6,9(6,2-6,5) Pohotovostní hmotnost [kg] 1458 1481(1511) 1499(1527) Základní cena [Kč] 484.980 514.980

(554.980) 614.980

(654.980)