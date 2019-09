Na pohled by se to mohlo tvářit jako běžná služební cesta. Přišla pozvánka od automobilky a letí se vyzkoušet nový model. Jenže tentokrát je to trochu jinak. Hyundai poslal jen letenku tam, konkrétně do Bruselu, s tím, že 900 km zpět pojedeme autem. Stále nic až tak zvláštního, kdyby ovšem tím vozem nebyl Hyundai Nexo, který jezdí výhradně na vodík.

Vzhledem k tomu, že v současnosti toto palivo v Česku ani nejde oficiálně natankovat, zní to jako sci-fi. Máme šanci vůbec do Prahy dojet? Budeme se snažit, nexo má být totiž jednou z hlavních hvězd výstavy Auta na náplavce, kterou Svět motorů již tradičně na přelomu srpna a září pořádá.

Výjimečnost zaručena

Model Nexo se tváří jako běžné středně velké SUV. S délkou 4,67 m by mohl konkurovat třeba kodiaqu, či spíše Toyotě RAV4 či Mazdě CX-5, neboť se nabízí klasicky se dvěma řadami sedadel. Mohutná přední maska s navazujícími úzkými světlomety a páskem z diod vypadá moderně i neokoukaně. Nejspíš to tak zůstane, neboť vozů Nexo se v Evropě prodá ročně jen asi 300 až 400 (potenciál prý činí asi 1000 kusů). Hladkou záď pak zdobí čirá světla, která se příslušně obarví jen při rozsvěcení

Teď to důležité. O pohon se stará elektromotor o výkonu 120 kW a točivém momentu 395 Nm. Prostorové uspořádání vypadá tak, že pod kapotou jsou v místě konvenčního motoru uložené palivové články. Elektromotor se nachází pod nimi a pohání přední kola. Baterie o kapacitě 1,56 kWh je umístěna za zadní nápravou a slouží především pro vykrývání výkonu při nastartování, než se chemické reakce v článcích naplno rozběhnou, a také pro rekuperaci.

Hlavním zdrojem energie je ta vyrobená napřímo z vodíku. Toho se do celkem tří nádrží pod tlakem 700 barů vejde 156,6 litrů, či spíše 6,33 kg, neboť to je měrná jednotka při tankování. Z technických údajů se dozvídáme i to, že spotřeba vodíku by měla v kombinovaném cyklu dle WLTP činit 1,0 kg/100 km, čímž by tedy dojezd vycházel na 633 km.

To by nám při slušné hustotě čerpacích stanic v Německu (celkem jich je 74) a možnosti naposledy dotankovat kousek před hranicemi v Drážďanech mělo umožnit komfortní cestování bez strachu, že někde zůstaneme viset.

Jak fungují palivové články v autě? Elektrický proud vzniká reakcí protonů vodíku s kyslíkem. Do článku je přiváděn z jedné strany vodík. Na aktivní vrstvě platinového katalyzátoru se z něj oddělují protony, které částečně vodivou membránou procházejí ke kovové desce na druhé straně, kam ventilátor vhání kyslík. Také zde je katalyzátor, který dělá kyslík reaktivnějším a usnadňuje rozhodující chemický proces, při němž vznikají voda a elektrický proud, který je kovovou deskou odváděn do obvodu.

Jako elektromobil?

S kolegou Ondrou Márou z webu Auto.cz si na zdejší pobočce Hyundaie přebíráme klíčky od vozu, a především tankovací kartu. O té více později. První kilometry na seznámení s vozem vedou po evropské hlavní metropoli. Kroužíme pod obří budovou evropské komise a přemýšlíme, zda místo překotně protlačovaných elektromobilů by vodíkový pohon mohl být koncepčně lepším řešením.

Nexo se ovládá velmi intuitivně, jezdí se s ním stejně jako s elektromobilem. Po „nastartování“ zůstává naprosté ticho, reakce v palivových článcích ani nic dalšího neslyšíte. Pouze zvenčí je patrné bezpečnostní bzučení kvůli chodcům a při delším stání z vozu odkapává voda (odpadní produkt). Rozjezd probíhá hladce a zátah je plynulý. V režimu Eco je reakce na plyn trochu otupělá a pro větší výkon musíte hodně šlapat na pedál. Je to však záměrné, aby vás to vedlo k ekonomické jízdě. Po přepnutí do normálního módu jako by nexo pokropili živou vodou, akcelerace náhle ožije.

Při proplétání se městem velmi oceňujeme kamerový systém, který sleduje provoz vedle a za vozidlem. Obraz, který je snímán pod zpětnými zrcátky, se při odbočování promítá na displej v kapličce přístrojů. Nepůsobí to násilně a pro kontrolu to funguje naprosto skvěle. Podobně jako třeba u Audi e-tron si lze páčkami pod volantem volit stupeň rekuperace, nicméně maximální brzdný účinek pro dobíjení není příliš silný. Rozhodně si nevystačíte s ovládáním pomocí pedálu plynu jako u některých elektromobilů.

Promyšlenost sobě vlastní

Interiér se snaží navodit dojem velkého vozu. Vpředu řidiče a spolujezdce rozděluje mohutný středový tunel. Najdete na něm řadu tlačítek pro ovládání základního menu displeje, klimatizace či rádia. Místo voliče pro samotný pohyb vozů slouží knoflíky s písmenky P, N, D a R. Vše se ovládá velmi intuitivně a velký dotykový displej využíváte jen pro funkce, pro které to dává smysl. Vedle opravdu velké středové obrazovky vypadá displej v kapličce přístrojů jako hodně titěrný.

Prostornost vpředu pro nohy je kvůli tunelu trochu omezená, vadit vám to však začne až při vícehodinovém sezení. Naopak vzadu je místa v každém ohledu hodně, sklon opěradel lze navíc polohovat. Kvalita materiálů ničím nevybočuje z obvyklostí podobně velkých vozů. Plasty v horní části palubní desky a na vrchu dveřních výplní jsou měkčené. Kvalita zpracování zůstává bez připomínek, stejně jako pečlivé slícování.

Trumfová karta

Základní seznámení máme tedy za sebou, zbývá jediné – dovézt vůz do Prahy. Při uvažování trasy asi 900 km to vychází minimálně na tři zastávky. Čerpací stanice jsou samoobslužné. Navzdory tomu, že je provozují různé firmy, podařilo se na rozdíl od nabíjení elektromobilů přijít nejen s jednotnými koncovkami pro plnění, ale i s unifikovaným systémem plnění. Stačí vám tedy jedna kartička pro celou Evropu. Registrace probíhá na stránce h2.live, kde pod svým profilem máte přehled o vyúčtování.

S optimismem a vybaveni aplikací s mapou stanic, kde vidíme i jejich aktuální stav či otevírací dobu, vyrážíme z Bruselu. Nehrajeme si na hrdiny, a přestože máme ještě půl nádrže a dojezd asi 250 km, chceme si hned za městem tankování vyzkoušet. Podle univerzálního návodu, který je stejný pro všechny stanice, zasunujeme kartu a na vyzvání ji vzápětí vytahujeme. Poté, co se však třikrát za sebou objeví chyba karty, znejistíme. Možná to celé nebude až tak růžové a jednotný systém úplně nefunguje, říkáme si. Vyrážíme tedy za hranice do Německa, stále máme v dosahu dvě až tři další stanice. Snad budeme mít více štěstí.

Kde se dá natankovat? Nejlepší přehled o čerpacích stanicích nabízí internetová stránka h2.live, která sdružuje všechny provozovatele a vydává i společnou univerzální kartu pro placení. Dobré zázemí pro vodíková auta má v Evropě pouze Německo, Dánsko a částečně Rakousko. V některých dalších zemích západní Evropy je pak pokrytí spíše sporadické, jinde vůbec žádné. Východní Evropa je zatím zcela bez těchto služeb. Situace v Česku by se měla zlepšit v příštím roce, kdy společnost Unipetrol (vlastník Benziny) hodlá zprovoznit první čerpací stanici v Praze na Barrandově. Stát by se tak mohlo už na jaře. Následující dvě pak vyrostou v Litvínově a v Brně. Pro další lokality probíhají studie proveditelnosti.