Hyundai Ioniq je kompaktní liftback korejské automobilky, který byl již od začátku vyvíjen jako auto se třemi verzemi ekologického pohonu - hybrid, plug-in hybrid a elektromobil. Nejekologičtější varianta se nyní dočkala faceliftu. Odpovídá tím na rostoucí konkurenci a přináší v porovnávacích tabulkách výraznější hodnoty každodenní použitelnosti.

První seznámení s vozem proběhlo v nizozemském Amsterdamu, ráji elektromobilů. Stačí první kroky po ulicích provoněných konopím a připadám si jako v blízké budoucnosti. Elektrické dodávky, taxíky a osobní automobily tu za bzukotu křižují silnice jeden za druhým.

Večer na prezentaci jsme se s kolegy na vůz poprvé naživo podívali, hlubší seznámení ale proběhlo až druhý den ráno. Novinka přináší čtyři nové odstíny karoserie - Fluidic Metal, Electric Shadow, Liquid Sand a Typhoon Silver. Někdy mám pocit, že názvy laků vznikají v místních coffee shopech.

Nevzhledný plast vpředu nahradila atraktivnější maska, která pomocí aktivních klapek pomáhá chladit motorový prostor. Zezadu pak nejvíce vyčnívá nová grafika světlometů. Vůz měl nová 16palcová kola, výrobce ale později slibuje celou paletu disků o rozměrech 15 až 17 palců. Nový design nevypadal úplně k světu, jsem zvědaví na ty další.

Jak už jsme psali při oficiální premiéře, tu největší změnu uvidíte až v kabině. Té vévodí nový infotainment s displejem o úhlopříčce 10,25". Spojení s ovládáním a výdechy klimatizace v jednom modulu působí moderně, srovnaně a prostě sem padne jako ulité. Reakce displeje by ale mohly být rychlejší, hlavně u ovládání mapy navigace. Dalším krokem v udržení pochodu s konkurencí je i služba Bluelink, která umožňuje ovládat některé funkce auta (zamykání, klimatizace) dálkově přes telefon.

Dotykové plochy ovládání klimatizace jsou rozšířené, takže není nutné trefovat se přímo do podsvícených nápisů. Další hodnotu interiéru přidá ambientní osvětlení. Nová je i vodorovná stříbrná linka uprostřed palubní desky, která se táhne po celé šířce. O dění během jízdy informuje 7palcový digitální přístrojový štít. K jeho funkčnosti, přehlednosti ani grafice (mění se dle zvoleného jízdního režimu - Eco, Normal, Sport) nemám výtky.

Hlavním důvodem faceliftu bylo vylepšení pohonného ústrojí. Předchozí verze byla totiž schopná ujet na plné nabití okolo dvou set kilometrů, což bylo málo už před třemi lety, natož dnes. 28kWh baterii nahradila silnější o kapacitě 38,3 kWh a dojezd se tak podle metodiky WLTP zvětšil na 311 kilometrů.

Elektromotor s permanentním magnetem nyní na přední kola posílá o 16 koní více, celkem tedy 136 (100 kW). Točivý moment zůstává na stejné hodnotě 295 N.m. Nová 7,2kW palubní nabíječka (původně 6,6) pak slibuje při výkon 100 kW nabití na 80 % kapacity do hodiny. 7kW nabíječka si s tím poradí za šest hodin.

Pocitově je nový Ioniq vlastně úplně stejný jako ten starý. Pořád je to pohodlné a dobře odhlučněné auto. Rozdíl během řízení poznáte snad jen podle o trochu ostřejší reakce na plyn. Ioniq nemá problém držet krok ve městě i mimo něj. Celková tuhost a kompaktní rozměry mohou čas od času vybídnout k dynamičtější jízdě, ale není to nic, co by vás vyloženě bavilo. K tomu ani není Ioniq určený.

V běžném provozu funguje Ioniq příkladně. Je to relativně obyčejný, ale mimořádně tichý liftback. Facelift cílí hlavně na dojezd, který se u elektromobilů řeší asi nejvíc. Ten zbytek jsou příjemné věci navíc. Plně nabitá baterie nám na přístrojovém štítu ukazovala 305 kilometrů jízdy. Testovací trasa byla něco málo přes sto kilometrů a dojezd odpovídal ujeté vzdálenosti.

Průměrná spotřeba se pohybovala okolo 14 kWh/100 km, což je ve světě elektromobilů hezké číslo. Pádly pod volantem si pak volíte ze třech úrovní rekuperace energie, kdy při té maximální ani není potřeba používat brzdový pedál.

Ioniq teď drží krok se základním Nissanem Leaf a BMW i3. Více se ale dozvíme až ve velkém testu. Nabitý program nám totiž naservíroval ještě jednu žhavou novinku ze stáje Hyundai, které jsme se také museli věnovat. Je velice překvapivá. Spadá totiž do segmentu, který je podle všeho s Evropě už téměř mrtvý.