Ford si toho pro Transit připravil opravdu hodně. Největší dodávka například zhubla o 80 kg, takže provedení Transit 350 L2H2 nabídne užitečné zatížení 1418 kg. Dále může mít nové bezpečnostní prvky jako hlídání mrtvého úhlu a jízdních pruhů, inteligentní adaptivní tempomat, přednárazový systém s rozpoznáním chodců či parkovací asistent se širokoúhlou zadní kamerou. Dobrým pomocníkem může být komunikační systém Sync3 s hlasovým ovládáním, zabudovaný modem nebo aplikace pro monitorování vozového parku.

Řada inovací

Vpřed se posunuly i pohonné jednotky. Vznětový dvoulitr EcoBlue nyní disponuje až 136 kW a točivým momentem 415 N.m. Navíc všechny výkonové verze lze doplnit 48voltovým mild-hybridním systémem s integrovaným startérem/generátorem a lithium-onovou baterií s kapacitou 10 Ah, který se postará o tříprocentní úsporu paliva. Na zkoušení toho máme dost, přistavených transitů a menších transitů custom je také požehnaně.

Přesedáme z jednoho vozu do druhého a prvním naším poznatkem je, že mild-hybrid své opodstatnění má. Nižší spotřebu zjistit nemůžeme, ale je cítit, jak při rozjíždění startér/generátor vznětovému čtyřválci pomáhá.

První svezení

To nejdůležitější ale přichází až ke konci testovacího dne, protože konečně dostaneme do rukou plug-in hybridní custom. Nejprve v osobním osmimístném provedení Tourneo – vždy jde o krátkou verzi. Baterie je nabitá asi na 70 % a my si libujeme v tiché plynulé jízdě a rychlé reakci elektromotoru s výkonem 92,9 kW na sešlápnutí plynu. Také dynamika je velmi slušná, jenže po 22,9 km jsou akumulátory vybité a ke slovu přichází spalovací litrový tříválec.

Při poklidné plynulé jízdě není ani on vůbec slyšet. Na trase v okolí švédského hlavního města je rychlost většinou omezena na sedmdesátku, a tak si jen ševelí. Jakmile ale přijde stoupání nebo chceme trochu akcelerovat, otáčky tříválce vyletí nahoru a vrčení se do kabiny prodere.

Výrazně se však změní dynamika jízdy. Transit doslova zleniví. Při snaze předjet do kopce pomalejší auto máme nohu na podlaze, kýžené zrychlení ale vůbec nepřichází, takže to musíme vzdát. Ztráty vznikající přeměnou kinetické energie na elektrickou a zase zpět jsou velké. A z původních 92 kW, kterými litrový spalovací motor disponuje, můžeme využít tak 70. A to je na 2599 kg vážící auto zatraceně málo. V cíli 64,7 km dlouhé trasy máme nakonec průměrnou spotřebu benzinu 5,4 l/100 km.

Dobíjení benzinem Plug-in hybrid se skládá z elektromotoru s výkonem 92,9 kW mezi předními koly a z podélně uloženého přeplňovaného litrového tříválce s 92 kW, který je pevně spojen s generátorem. O pohon se stará výhradně elektromotor napájený z baterií s kapacitou 13,6 kWh uložených v podlaze. Ty se dobíjí z domácí 240V zásuvky za 4,3 hodiny z 16A připojení za 2,7 h. Sériové zapojení obou jednotek znamená, že zážehový agregát slouží jen k výrobě elektřiny a s poháněnými předními koly není nijak mechanicky spojen.

Hledání pravdy

Na druhou část bereme užitkový transit, který je výrazně lehčí a měl by mít i delší elektrický dojezd 56 km. Díky koncepci s akumulátory uloženými v podlaze má stejný nákladový prostor 6 m3 jako běžné varianty a užitečné zatížení 1130 kg. Jenže i u něj nám ukazuje palubní počítač kapacitu baterií na 75 % – nejrychleji se dobijí z komerční nabíječky 16 A zásuvky za 2,7 hodiny. Nyní nám „šťáva“ vystačila na 24 km, takže o uváděném dojezdu přes 50 km nemůže být ani řeč. Alespoň že je v hybridním režimu o malinko živější.

Plug-in hybridní transit se může zdát naprosto zbytečný. Jakákoliv naftová verze pojede svižněji, s nižší průměrnou spotřebou a bude podstatně levnější. Jenže my myslíme úplně jinak než potencionální zákazník. Nad Transitem PHEV určitě nebude uvažovat dopravce s ročním nájezdem sto tisíc kilometrů. Ale pro rozvážku v centrech měst, která bývají často označeny za bezemisní zónu, svůj smysl dává.

Zmodernizovaný Ford Transit se u nás již začal prodávat, příchod plug-in hybridní verze je naplánován na začátek příštího roku. České ceny tedy ještě nejsou stanoveny, ale zřejmě budou kopírovat německé. U našich sousedů osobní Tourneo Custom stojí 71.900 eur (asi 1,84 milionu Kč), užitkový Transit Custom 57.114 eur (asi 1,46 milionu Kč).

Otázky pro Iana Portera, hlavního konstruktéra Transitu PHEV

Jak je u plug-in hybridního transitu vyřešeno topení a klimatizace?

Kompresor klimatizace je vždy poháněn elektřinou, což je dáno konstrukcí se spalovacím agregátem sloužícím jen jako generátor. U topení je to trochu jiné. Pokud transit jede v elektrickém režimu, stará se o topení spirála, a když naskočí benzinový tříválec, jde do výdechů teplo od něj.

Není na škodu, že je maximální rychlost omezena na 120 km/h?

Transit PHEV není primárně určen pro velké nájezdy. Rozvážkové službě pohybující se po městě to určitě vadit nebude. Prototypy jsme nabídli na vyzkoušení některým firmám a při vyhodnocení jejich nájezdů se ani jeden stodvacítce nepřiblížil.

Jak by mohl plug-in hybridní transit oslovit drobné řemeslníky?

V jeho výbavě nechybí zásuvka 230 V s výkonem 6 kW, která zvládne pohánět i energeticky náročnější nářadí jako například vrtačky či pily. K práci v terénu tak není potřeba pevné připojení.

Ford Custom PHEV v číslech Zdvihový objem [cm3] 999 999 Válce/ventily 3/4 3/4 Výkon [kW/min] 92/- 92/- Kombinovaná spotřeba [l/100 km] 2,7 3,1 Provozní hmotnost [kg] 2195 2599 Užitečné zatížení [kg] 1130 566 Výkon elektromotoru [kW/min] 92,9/3000 92,9/3000 Točivý moment elektromotoru [Nm/min] 355/0-2300 355/0-2300 Baterie, kapacita [kWh] Li-on, 13,6 Li-on, 13,6 Maximální rychlost [km/h] 120 120 Dojezd čistě na elektřinu [km] 56 53

Autor: Leoš Káňa