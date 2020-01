Mnozí z nás si ještě pamatují hbitý třídveřový Ford Puma vyráběný čtyři roky na přelomu dvacátého a aktuálního století. Malý, ani ne čtyřmetrový sporťáček mohl mít s atmosférickou sedmnáctistovkou výkon až 155 koní, tedy 114 kW. A to je jediné spojení se současnou generací, jejíž vrcholné provedení disponuje stejnými 114 kW. Jinak jde o úplně jiný vůz. Kompaktní rozměry zůstaly, ale míří do nabitého segmentu malých SUV. V něm se Ford snažil v posledních letech zabodovat modelem EcoSport, ale příliš úspěchů neslavil. Vše se má změnit s příchodem čerstvé novinky.

Láska na první pohled

Když vidíme seřazené pumy připravené pro naše první svezení, nemůže být o jejich atraktivitě pochyb. Dynamicky tvarovaná karoserie, svalnaté boky a mohutná maska dávají vozu dravý vzhled. Uvnitř je také všechno v pořádku. Palubní deska sice kompletně pochází z malého hatchbacku Fiesta, ale její koncept se vydařil. Všechny ovladače jsou na svém místě a nic nemusíme hledat. Důležitý pro nás je i přirozený posaz za volantem. Nezbývá než naložit zavazadla, a jedeme!

Kufr je kapitola sama pro sebe. Maximální objem 456 litrů je u malých SUV mimořádný, jenže platí pro běžnou motorizaci. My máme k dispozici jen hybridy, nabízející 401 litrů. I to je dost. Při prezentaci ze zavazadelníku pracovníci Fordu vyndávají čtyři velké kufry, sportovní tašku, plovací desku, a ještě box uložený dole v prohlubni. Takzvaný Ford Megabox může mít objem až 81 litrů a umožňuje přepravovat vysoké předměty – třeba rostliny nebo golfové bagy. Uložit do něj můžete i špinavé věci, protože je vyroben z plastu. Ve spodní části má výpustní zátku, takže ho můžete jednoduše vymývat vodou.

Nákladový prostor pumy má i další vychytávky. Panel dvojité podlahy lze schovat za zadní opěradla a překryt kufru se vyklápí spolu se zadním víkem – může se ovládat elektricky. Na bocích tak nemusejí být žádné výstupky, na nichž by překryt seděl, a tak dovnitř pohodlně naložíte i metr širokou krabici. Musíte ji ale zvednout docela vysokokvůli zvýšené nákladové hraně.

Tak se nám ukaž!

Na první testovací trasu si bereme nejsilnější motorizaci ve sportovnějším a u nás nejdražším provedení ST-Line X. Litrový tříválec vybavený mild-hybridním systémem disponuje výkonem 114 kW. Technologie Eco- Boost Hybrid kombinuje zážehový motor 1.0 EcoBoost s řemenem poháněným integrovaným startér-generátorem o výkonu 11,5 kW. Ten zde nahrazuje běžný alternátor. Při brzdění a jízdě setrvačností dokáže zachycovat energii, jež jinak přichází nazmar, a využívat ji k dobíjení lithium-ionové baterie uložené vzadu před megaboxem – proto je menší. Ta pracuje s napětím 48 V a je chlazená vzduchem. Startér-generátor zároveň účinkuje jako elektromotor. V případě potřeby asistuje spalovacímu agregátu při akceleraci a napájí také elektrické příslušenství vozu.

V autě nás přivítá grafika kočkovité šelmy připravené ke skoku. Na digitálních přístrojích potom sledujeme nejen provozní ukazatele, ale i rekuperaci nebo pomoc elektromotoru. Při nízkých otáčkách nám připadá, že agregát zbytečně moc duní, což skončí po překročení 2000 min-1. Dynamika a ochota k vytáčení se výrazně liší podle zvoleného jízdního módu – vybírat můžete z pěti. V ekonomickém nebo pro kluzký povrch je motor evidentně přidušený. U sportovního výrazně ožije, takže zůstáváme u něj.

Máme před sebou horské serpentiny a tam se nám výkon bude hodit. Puma v nich ukazuje nejen praktičnost, ale také vynikající jízdní vlastnosti. Sedí ukázkově a díky přesnému a citlivému řízení si zatáčky užíváme. Přitom je podvozek dostatečně komfortní a nerovnosti i s 18“ koly tlumí velmi dobře. Škoda že podběhy do kabiny pronikají rušivé zvuky odvalujících se kol.

Klidnější závěr

Pro druhou část přesedáme do slabšího hybridního provedení s výkonem 92 kW – to se u nás zatím nenabízí, ale časem prý dorazí. Pro nás ale bylo důležitější, že šlo o výbavu Titanium X, tedy bez sportovního podvozku. Světlá výška je tak o 2 mm vyšší a komfort na stejných 18“ kolech ještě o stupínek lepší. Slabší agregát se hodí na poklidnější cestování. Navíc se verze Titanium pyšní předními sedadly se standardní masážní funkcí, takže pohodě na dlouhých cestách už nemůže nic stát v cestě.

Ono ani není kam spěchat, protože se mlha a bouřka starají o výrazně pomalejší tempo. Zkoušíme i pohodlí ve druhé řadě. Sedí se tu také dobře, ale místa je tak akorát. Řada konkurentů je prostornější, ale také výrazně větší. Vždyť s délkou 4186 mm patří puma mezi kompaktnější malá SUV.

Jak jsme z prvního krátkého svezení zjistili, Ford Puma umí být krvežíznivá šelma i milý mazel. Stačí si vybrat správnou verzi. Ale s koupí bychom možná nespěchali a počkali si, až trochu zlevní. Startovací cena 513.900 Kč nám připadá vysoká.

Víc není potřeba

Zaváděcí cena 513.900 Kč za Pumu Titanium 1.0 EcoBoost/92 kW není sice malá, ale dostanete velmi dobře vybavený vůz. Standardem jsou i tyto prvky: tempomat, zadní parkovací senzory, manuální klimatizace, litá 17“ kola, masážní bederní opěrka předních sedadel, integrovaná navigace s hlasovým ovládáním, wi-fi hotspot, bezdrátové nabíjení mobilů, automatické přepínání dálkových světe, rozpoznávání dopravních značek či aktivní systém hlídání jízdních pruhů.

Otázky pro Norberta Steffense, programového inženýra Pumy

Používá hybridní provedení standardní litrový tříválec, nebo jste ho museli nějak pozměnit?

Nemuseli, ale trochu upravili. Elektromotor zejména v nízkých otáčkách umí okamžitě pomoci při zrychlování. Dokáže zvýšit točivý moment až o 50 %. Proto jsme u spalovacího agregátu mohli snížit kompresní poměr a osadit ho větším turbodmychadlem.

Připravujete ještě další motorizace?

Na některé trhy zamíří v průběhu roku 2020 vznětová tříválcová patnáctistovkace EcoBlue s výkonem 88 kW. Zážehové verze dostanou i sedmistupňový dvouspojkový automat a v konečné fázi příprav je sportovní provedení ST, ale u něj ještě budeme trochu tajemní.

Podvozek vychází z malého hatchbacku Fiesta. Jaké změny jste na něm udělali?

Například zadní zkrutná příčka je o 50 % tužší. Použili jsme tlumiče pérování o větším průměru, tužší pouzdra nebo nová přední ramena a klouby. Přepracované je také řízení se sníženým třením. Pro stabilitu jízdy je jistě důležité i rozšíření rozchodu kol o 58 mm na 1562 mm. A vyšší světlou výšku zajišťují i kola s průměrem zvětšeným o 50 mm na 670 mm.

Ford Puma – Technická data a české ceny zatím nabízených motorizací Motor 1.0 EcoBoost 1.0 EcoBoost mHEV Zdvihový objem [cm3] 999 999 Válce/ventily 3/4 3/4 Největší výkon [kW/min] 92/6000 114/6000 Točivý moment [N.m/min] 170/1400-4500 220/3000 Výkon startéru/generátoru [kW/min] - 11,5 Převodovka 6M 6M Max. rychlost [km/h] 191 205 Zrychlení 0-100 km/h [s] 10,0 9,0 Spotřeba NEDC [l/100 km] 5,4/4,0/4,5 5,1/3,9/4,4 Provozní hmotnost [kg] 1280 1280 Cena od [Kč] 513.900 552.900

Hodnocení Světa motorů + Atraktivní vzhled + Velký kufr + Bohatá výbava + Výborné jízdní vlastnosti + Dynamika nejsilnější motorizace - Vyšší cena - Malý výběr motorizací - Hučení od kol - Průměrně velký interiér

Autor: Leoš Káňa

