Horní část letiště v Hořovicích se na jeden den proměnila v automobilovou nirvánu. Proč? Ford sezval motoristické novináře, aby jim představil nové ostré varianty svého úspěšného hatchbacku Focus. Na místě před hangárem tak parkoval zástup modelů ST v obou karosářských variantách i obou motorizacích, zbývalo jenom nastoupit.

Karoserie kombi byly v rámci prezentace vybaveny vznětovým motorem, pětidveřové hatchbacky zážehovým. Práce divize Performance ale nespočívá jen v osazení silnějšího motoru. Platforma C2, na které Focus stojí, dostala specificky upravený podvozek i lepší brzdy.

Novému Focusu ST jde totiž o hodně. Než se s elitou kompaktních králů popere vrcholná verze RS, má hatchback za úkol vyzvat současné špičky v segmentu ostrých kompaktů. Kombi se zase má postarat o rodinné cestování se zajímavou dynamikou a příznivou spotřebou. Jako první se chci seznámit s prodlouženou verzí.

Příjemný společník

Po prvních pár metrech na silnicích v okolí Hořovic si připadám, jako bych seděl na kávě u starého známého, který si koupil nové sportovně střižené židle a vyzdobil si místnost plaketami ST. Až na pár ozdob je tu všechno naprosto normální a přirozené. Elektromechanické řízení jde plynule a čitelně a šestistupňová manuální převodovka řadí přesně a hladce (o 7 % kratší dráhy oproti obyčejné verzi).

Motor 2.0 EcoBlue je příjemně pružný a největší razanci poskytne v rozmezí dvou až tří tisíc otáček. S výkonem 140 kW (190 koní) jde o nejvýkonnější vznětovou jednotku v historii modelu a vrcholu výkonu dosahuje v 3500 ot/min. Za svou razanci vděčí motor hlavně upravenému turbodmychadlu s proměnnou geometrií.

Poněkud klidná jízda nabírá jiný směr, když na volantu volím místo režimu Normal nastavení Sport (režimy u modelu poprvé). Elektrické části podvozku začnou okamžitě reagovat. Ať už jde o elektromechanický posilovač řízení nebo elektronický posilovač brzd, vše je teď ostřejší, razantnější a čitelnější.

I když se novinka více krčí u silnice (o 10 mm oproti standardnímu modelu) a má tužší tlumiče, nedá se mluvit o zhoršeném jízdním komfortu. Rozdíl byste pocítili, snad jen kdybyste přesedli z jednoho vozu do druhého. Nutno také podotknout, že modely kombi mají oproti hatchbacku jinak umístěné tlumiče, aby se jízdní projev vyrovnal hatchbacku. Opět platí, že by to chtělo mít k dispozici i obyčejné kombi pro porovnání.

K Focusu ST kombi se vznětovým motorem bych měl vlastně jenom dvě výtky. Při jízdě na limitu se dlouhá karoserie nechá na nerovnostech rozházet. Druhá věc je hlučný motor. Ozývá se i v nízkých otáčkách a zvuk dieselu není příjemný na poslech. Naštěstí ale do kabiny nepouští téměř žádné vibrace.

Zatím mohu říct, že Ford Focus ST 2.0 EcoBoost s prodlouženou karoserií je fajn auto s příjemnou razancí ve středním pásmu otáček, přesným řízením, přesně dávkovatelnými brzdami a pohodlným podvozkem. Pokud bych pominul hlučnější motor, není zatím vážnější důvod těch 786.900 Kč nedat. Je to dobrá alternativa k rychlým hatchbackům pro lidi, kteří mají větší rodinu a často cestují hodně daleko. Ta ostrost je tu znát jen velmi zlehka. Uvidíme ale, až se seznámíme na déle než na půl hodiny.

Nový vyzyvatel

S pětidveřovým hatchbackem s benzinovým motorem 2.3 EcoBoost z Fordu Mustang jsem jezdil jen krátce. Chceme mu v redakci věnovat větší prostor v redakčním testu. Jízda s ním byla jen taková upoutávka na to, co nás čeká. A jak asi čekáte, zážehová jednotka je úplně jiné kafe. S nitroglycerinem místo mléka.

Motor EcoBoost z civilnější verze Mustangu dává výkon 206 kW (280 koní). Už v přímce je vůz přirozeně o parník silnější než diesel, a dokonce se může beze studu postavit na srovnání se současnými ostrými hatchbacky (ostatně proto byl postaven). Nekoukejte ale v porovnání s dieselem jen na výkon, tohle je jiné auto téměř ve všech ohledech.

Od automatických meziplynů (pro hardcore řidiče vypínatelných), přes elektronicky řízený samosvorný diferenciál eLSD, adaptivními tlumiče pérování až k systému anti-lag původem ze supersportu Ford GT. To všechno jsou náboje nového vyzyvatele do přestřelky s mistry.

Pamatujete, co je to anti-lag? U Focusu ST, konkrétně v režimech Sport a Track, nechává kompresorové kolo roztočené turbodmychadlo v pracovních otáčkách i při přeřazování a po zapadnutí rychlosti a opětovném sešlápnutí plynu tak nečekáte, až se kolotoč přeplňování opět rozjede. Funguje to? Ano!

A funguje nejen to. Auto je v zatáčkách extrémně jisté, ovládá se stejně perfektně jako kombi a stejně dobře i brzdí. Pohyb předních kol ovládáte pouhou myšlenkou a zpět vám dávají jasné a čitelné informace o tom, co se pod nimi právě děje.

Jsem zvědavý na průběh akcelerace s automatickou převodovkou, ale tahle záležitost s klasickou pákou mezi sedadly má také něco do sebe. Eliminace zpoždění turba je totiž extrémně návyková a přeřazení je jako odjištění rychlopalné zbraně. Šlápnete na plyn a BANG! Mozek máte na zadním okně.

Dobře, možná jsem se nechal trochu unést a možná to má co dělat s tím, kolikrát jsem viděl Pulp Fiction, ale věřte mi, je to vážně tak dobré! Nejde ale jen o divočení na okreskách. Tak, jak se Focus ST umí chovat jako splašený hulvát, se umí chovat jako uvědomělý člověk. Běžná jízda je příjemná a komfortní zhruba jako v Golfu GTI. Ano, to je stále velká pochvala.

Nemám pochybnosti o novém Focusu ST jako o novém vyzyvateli pro současné ostré hatchbacky, ani jako o fajn autě pro každodenní dojíždění do práce. Stojí 779.900 Kč. Měl bych také dodat, že automatické meziplyny, stejně jako jízdní režim pro závodní trať, jsou součástí balíčku Performance za 30.000 Kč. To je skoro zadarmo.

Jako ukázka dobré. Dejte sem klíče!

Jako bych byl na prezentaci dvou zcela jiných automobilů. Jeden je hlučnější hrubián s dobrým srdcem, co vás nenutí neustále tankovat (diesel umí jezdit i za šest litrů). Ten druhý je šílenec, který se ale umí umravnit a bez psychopatických tiků v klidu cestovat.

A teď bez kudrlinek: Ford Focus ST se vznětovým motorem je pohodlné rodinné auto se slušnou spotřebou, srdnatým motorem ve středních otáčkách a vynikajícím řízením. Na druhou stranu je hlučnější a nemusí se vám líbit při jízdě na úplném limitu.

Ford Focus ST se zážehovým motorem je vyzyvatel pro ty nejlepší ostré hatchbacky na trhu. Průběh výkonu hezky cítíte a motor nabídne i znatelnou špičku. Tato verze má cestovní komfort Golfu GTI a razanci Hyundaie i30 N. Není ale tak pantomimická jako Honda Civic Type-R. Svým způsobem bych ho přirovnal k brilantnímu Golfu GTI TCR. Ten je ale o dost dražší a nemá možnost manuální převodovky.