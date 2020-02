První modely Fiatu s elektromotorem (v Kalifornii prodávaný elektrický typ 500 evropská automobilka ignoruje) nejsou zrovna nové vozy, vždyť 500 je s námi už třináct let a panda ve třetí generaci devět. Právě městské automobily jsou ale ideální pro zástavbu mild hybridního systému. Jeho elektromotor pomáhá hlavně při rozjezdech či malých rychlostech a rekuperuje energii vzniklou při brzdění. Proto se Fiat rozhodl začít právě u nich. Díky tomu se v mnohých městech navíc vejdou do kategorie umožňující vjezd do nízkoemisních zón.

Malý elektromotor o výkonu 3,6 kW funguje jako startér-generátor a je propojen s atmosférickou tříválcovou jednotkou GSE FireFly, která v nabídce doplňuje starší populární čtyřválec Fire. Novinka má jeden vačkový hřídel s plynulým variabilním časováním ventilů poháněným řetězem, kliková skříň je vyrobena z hliníkové slitiny s litinovými vložkami válců.

Zabudování do obou postarších modelů si nevyžádalo podstatné změny, elektromotor je umístěn mezi tříválcem a chladičem, obě jednotky jsou propojeny řemenem. Dvanáctivoltová lithiová baterie s kapacitou 11 Ah se nachází pod sedadlem řidiče a nijak neomezuje prostor v kabině. Oba modely s prominentním označením Hybrid na zádi dostávají výhradně šestistupňové manuální převodovky, které tvoří přes 90 % prodejů obou vozů na evropském trhu. I přes minimalistický přístup k elektrifikaci udává Fiat 20% snížení emisí proti motorizaci 1.2 Fire.

Mořská příze

Jinak zůstává vše při starém. Jak 500, tak panda si ponechávají své interiéry, které ani po letech na trhu nepůsobí nijak zastarale. Přístup vozů se stejným zaměřením je ale naprosto odlišný. Zatímco dvoudveřová pětistovka boduje stylem, pětidveřová panda se vůbec nestydí za svůj jednoduchý, ale příjemně praktický design.

Oba hybridní modely však v úvodní výbavě Launch Edition dostaly stejnou modrozelenou barvu Dewdrop, a především čalounění sedaček z materiálu nazvaného seaqual yarn. Ten vzniká výhradně z plastového odpadu, z 90 % vyloveného z oceánů a zbytku ze souše. Stejně jako dříve lze hybridní 500 objednat i jako kabriolet a pandu coby oplastovaný cross, v tomto případě bohužel pouze s pohonem předních kol.

Elektrický kopanec

Už z pohledu na technické údaje je zřejmé, že mild hybridní jednotka nemůže mít příliš znatelný vliv na jízdu. V Boloni jsme měli příležitost projet vozy v jejich přirozeném prostředí, tedy v centru italského města. A právě tam lze nejlépe ocenit dodatečný kopanec, který asynchronní elektromotor při rozjezdech dodává. Pastelové automobily se na jedničku rozjíždějí až s lehkým cuknutím. Ve vyšších než městských rychlostech je už potřeba motor vytáčet, jeho zvukový projev naštěstí není tříválcově nepříjemný. Odhlučnění se každopádně povedlo lépe v případě stylovějšího vozu, v pandě proniká hluk od tříválce do interiéru výrazněji.

Další ze znatelných vlastností nového systému je vypnutí spalovacího motoru v rychlostech pod 30 km/h a při zařazení neutrálu, tedy ideálně během dojíždění na semafor. Tím se šetří palivo a dobíjí akumulátor, energie pro další kopanec je tak vždy dostatek. Spotřeba obou vozů při našich zhruba 20 kilometrů dlouhých projížďkách v hektickém provozu historického centra se držela na osmi litrech.

Elektrifikovaný Fiat 500 se na českém trhu uvede s akční základní cenou 287.900 Kč, za model Launch Edition dají zájemci 365 900 Kč. Ceny pandy zveřejněny nebyly.

Otázky pro Carla de Marina, šéfa vývoje motoru FireFly

Bylo potřeba udělat nějaké změny na samotném motoru FireFly pro použití v hybridním systému?

Jednotka byla již vyvíjena s ohledem na jakoukoliv budoucí aplikaci elektrifikace, změny tedy potřeba nebyly. Celý systém byl navíc navržen s ohledem na dostupné místo v našich existujících vozech.

Proč jste se rozhodli pro systém 12 V místo obvyklejšího 42 V?

Protože naše vozy jsou vyvíjeny primárně pro městské použití, 95 % uživatelů je právě takto používá. V takovém případě není vyšší napětí potřebné. Důležitější je kapacita baterie, tedy schopnost uchovat energii. Akumulátory 12 V, 3,6 kW a 11 Ah více než dostačují.

O kolik je nový motor lehčí než předchozí varianty?

Jednotka Fire vážila 91 kg, zatímco Fire-Fly 77 kg včetně elektromotoru. A to díky většímu využití hliníku než u předchozího čtyřválce. Hliník je navíc recyklovaný z použitých plechovek, a tedy ekologičtější.

Fiat 500 Hybrid a Panda Hybrid v číslech Model Fiat 500 Hybrid Fiat Panda Hybrid Motor 1.0 BSG 1.0 BSG Převodovka 6M 6M Zdvihový objem [cm3] 999 999 Válce/ventily 3/4 3/4 Největší výkon [kW/min] 51/6000 51/6000 Točivý moment [N.m/min] 92/3500 92/3500 Kapacita baterie [Ah] 11 11 Vnější rozměry, rozvor [mm] 3571x1627x1488, 2300 3686x1662x1635, 2300 Maximální rychlost [km/h] 167 155 Zrychlení 0-100 km/h [s] 13,8 14,7 Spotřeba WLTP [l/100 km] 3,9 3,9 Základní cena [Kč] 287.900 zatím nezveřejněna

Autor: Michal Dokoupil

