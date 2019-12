Španělskému ostrovu Tenerife, členovi souostroví Kanárských ostrovů, kralují 3718 metrů vysoká sopka Pico del Tiede a její menší kolegyně Pico Viejo. K poslední erupci zde došlo před 110 lety, kdy si ta menší odplivla pět kilometrů lávy. Od té doby k žádné velké pohromě nedošlo.

Sopky nyní poklidně spí. Vědět o sobě daly naposledy před třemi lety, kdy ostrovem otřáslo celkem 96 mírných zemětřesení a oči všech se upíraly právě k jejich jícnům. Místní jsou tedy na podobné anomálie již celkem zvyklí. Snad je tedy moc nevylekalo, když jsme se v okolí nádherného národního parku Tiede, kde sopky trůní, prohnali s dvakrát přeplňovaným osmiválcem o výkonu 600 koní. Už jenom nastartovat Audi RS Q8 je totiž přírodní katastrofa.

Stisknutím příslušného tlačítka, kterým ústrojí pod kapotou uvedete do provozu, totiž vyprodukujete až 277 gramů CO 2 za každý ujetý kilometr. To je téměř trojnásobek toho, co ze sebe vyprodukuje nový Renault Clio s naftovým motorem.

Má vůbec cenu Audi RS Q8 testovat? Už při prvním pohledu na něj je přeci jasno, komu je tohle auto určené a že ani tak nejde o čísla, ale o to, že je to vrchol nabídky. Drtivé většině zákazníků, a že jich bude několik desítek i v České republice, totiž stačí fakt, že sedí v tom nejlepším. A ostatní, co pokukují po autech v cenové relaci Renaultu Clio, jsou pro ně nivó.

Přistáváme, vzlétáme

Ale abychom neletěli na Tenerife jenom kvůli pár fotkám na Instagram, pustili jsme se do testu. Občas je zajímavé zkusit si takový svět. Celá tahle nádhera je totiž obrovský kus brilantní techniky, kterou jsme měli možnost prověřit na poklidných dálnicích i zdivočelých okreskách.

O co tady jde, je jasné už při prvním setkání před branou hotelu. Karbonová maska chladiče, 23palcová kola a čtyři funkční koncovky výfuku. Podle těchto třech prvků bezpečně poznáte jedno z nejrychlejších Audi všech dob.

Uvnitř už budete mít problém. Q8, SQ8 i RS Q8 jsou z pozice řidiče totiž téměř identické. Záchranným bodem je tady tlačítko RS na volantu. To pak hned víte, která bije. Jenom ho, prosím, ještě nemačkejte. Verze RS se vyznačuje i speciální funkcí infotainmentu, která zobrazuje přetížení nebo teplotu vybraných komponentů. Jdeme se ale podívat pod tu kapotu.

Tady vlastně není nic, co bychom už neznali. RS Q8 používá dobře známý koncept dvou sekvenčních turbodmychadel s elektrickým kompresorem, který je součástí 48voltové mild-hybridní soustavy. Tato souprava pomocníků střídavě vykrývá celé spektrum otáček, aby v tom čtyřlitrový osmiválec nebyl sám. Stejná benzinová soustava je i v Audi RS 6 Avant. Na stovku to RS Q8 zvládne za 3,8 sekundy a může pokračovat až na 250 km/h (za příplatek 305 km/h).

Je načase to odpálit. Tady zprvu přichází docela šok, protože pokud pomineme elektrické štěknutí po nastartování, je auto až podezřele tiché. Výfuk jen tak decentně bublá a vůbec se neprojevuje okázale. Odhlučnění kabiny je perfektní i při jízdě po městě a dálnici. Že máte pod kapotou osmiválec, cítíte jen lehkým basovým podtónem.

Adaptivní vzduchový podvozek (ve standardu) pracuje také příkladně a 23palcová kola jsou překvapivě v klidu. Na takto kvalitních silnicích v podstatě není možné je nachytat na švestkách. No, uvidí se na českých silnicích. Zatím stoupáme do hor a palubní počítač nám ukazuje spotřebu 30,1 litrů na sto kilometrů. Tohle se prostě ekologům líbit nebude. My teď ale řešíme jiný problém.

V pekle mají speciální místo pro toho, kdo umísťuje prezentace vozů na taková místa. V jednu chvíli jste totiž součástí scenérie, která vám přijde jako ta nejkrásnější na světě. Zajedete za roh... a tam je to ještě lepší. A takto to pokračuje dál a dál, až dokud nedojedete nad mraky, kde jste na samotném vrcholu všech krajinkářů. Ostatně podívejte se v galerii.

I my tak zastavili na odpočívadle a koukali s ostatními turisty do údolí. Pár fotek na Instagram, pár hlášek z českých filmů (však víte, „panorámata“) a pokračujeme v cestě. Máme totiž vynikající nápad - podél ostrova vede dálnice a skrz po hřebenech okrasná cesta. Co je ale mezi?

Tady je Řidičovo

Mezi pobřežím a vnitrozemím vede náš cestovateslký tip. Prosím, zapamatujte si ho. Černé stuhy asfaltu lemující úpatí hor se vyznačují kvalitním povrchem, úžasnými pasážemi a hlavně minimálním provozem. Transfăgărășan proti tomuhle vypadá jako dálnice D1.

Znamená to tedy, že bez ostychu, bez studu a bez kapky zaváhání můžeme ponořit pravou nohu do plynového pedálu a zjistit, jestli potenciální kupci vozu nebudou náhodou trápit talentovaného uličníka couráním po městech. A výsledek nás trochu děsí... protože budou. Způsob, jakým Audi RS Q8 jede, drží stopu, akceleruje, zatáčí a brzdí, jednoduše není z tohoto světa.

Přitom všechno v podvozku už moc dobře známe, tohle auto nepřichází s ničím novým. Quattro s rozložením hnacích sil ku prospěchu zadní nápravy (40:60), natáčení zadní nápravy, sportovní diferenciál, aktivní stabilizátory, to už se stalo v silných Audi standardem.

Spojení těchto komponentů s benzinovým osmiválcem a osmistupňovou automatickou převodovkou tak bylo jen otázkou perfektního nastavení a celkového sladění, které se vždy buď povede, nebo celé auto kompletně zničí.

U Audi RS Q8 to vypadá následovně: přijedete do zatáčky ohromnou rychlostí, šlápnete na (již zahřáté!) karbon-keramické brzdy, aktivní stabilizátory ucítí náklon karoserie a ihned se silně zapřou, čumák se do asfaltu téměř nezaboří. Volantem s elektrickým odporem uvedete do chodu 23palcová kola a ta zadní vám pomůžou natočením ve směru až o 1,5 stupně.

Tímto způsobem vykrojíte i tu nejtenčí vlásenku. V oblouku se ve sportovním sedadle vlastně ani moc nezapotíte, protože stabilizátory už „honí“ i boční náklony. Na výjezdu vám vnitřní kolo ještě přetlačí sportovní diferenciál a doslova vás po něm vyžene ven. To všechno opět v ohromné rychlosti a v režimech RS i za doprovodu šťavnatějšího zvukového doprovodu.

Režim RS2 (už ho můžeme zapnout) znamená to nejostřejší a nejbrutálnější nastavení, které dokonce částečně omezuje stabilizaci. A pak, že Němci nemají smysl pro humor. Jako rozumně smýšlející člověk ale nemáte jedinou šanci tak velké auto na takových balonech (295/35 R23) rozhodit. Jediné, čeho jsme docílili, bylo lehké zakvílení, čili znamení toho, že už jste pro okolí nebezpeční. Někdy těsně před tím měl podvozek sklon k nedotáčivosti.

Velmi dobře funguje i převodovka. Pohotově pracuje v klidném, ale i sportovním režimu. Na ty nejostřejší režimy možná ale až moc „kope“ při přeřazení nahoru. Její reakce jsou také lepší s ručním řazením pádly pod volantem, ale záleží na tom, co vám vyhovuje. Obecně je spárování a odezva na plynový pedál mnohem lepší než u naftových motorů Audi. K bezprostřednosti ale ještě kousek chybí. Končíme s průměrnou spotřebou 24,6 litrů na 100 kilometrů.

U večeře nám pak zástupci automobilky sdělují, že v komponentech není opravdu nic navíc. Vše je jen otázkou tužšího nastavení, protože jednotlivé díly musí zvládnout násilnou sílu osmiválcového motoru v kombinaci s ohromnou karoserií (auto váží 2315 kg). Výsledkem je supersportovní automobil, u kterého sedíte nepřirozeně vysoko. Jako kdybyste si u Audi R8 dali sedačku na střechu.

Minulý měsíc potvrdilo Audi brutalitu tohoto nového modelu rekordem na Nürburgringu, když s ním Frank Stippler zajel čas 7:42 a udělal z něj tak to nejrychlejší SUV. Že prý by to šlo ale i o pět až šest vteřin rychleji, říká mi Frank při večeři, zatímco do sebe souká dvacáté avokádové maki jako předkrm...

Závěr

Druhý den opět jezdíme. Pro zajímavost volíme dálnici, ekonomický režim a využíváme co nejvíce funkce plachtění, kdy auto dokáže v rozmezí 55 až 160 km/h jet s vypnutým motorem. Výsledná spotřeba při průměrné rychlosti 87 km/h je 7,7 litrů na 100 kilometrů. Tak vám nevíme, u Audi RS Q8 je potřeba zodpovědět ještě spoustu otázek.

Průměrnou spotřebu totiž velmi zkreslují ostrovní silnice, kdy jednou jedete u pobřeží, pak stoupáte nahoru do hor a pak to zase pustíte dolů. Taky bude zajímavé, jak budou třiadvacítky kopat na českých silnicích a kolik práce s tím vzduchový podvozek bude mít. Stejně nám to ale přijde takové nepodstatné, tohle auto už svoje jisté zákazníky dávno má. Pro ostatní je to spíše taková zajímavost.

Samozřejmě, že se nabízí i srovnání s Lamborghini Urus. Popravdě k sobě mají tak blízko, jako Lamborghini Huracán a Audi R8. Tedy skoro stejná muzika, ale v případě Němců za o dost méně peněz. Tedy alespoň takto jsme si to mysleli, když jsme minulou neděli opouštěli Tenerife a o svých zážitcích ještě nemohli mluvit.

Jen pár dní po té ale naše tvrzení potvrzuje PR specialista automobilky Audi Jiří Rozkošný, který nám sděluje schválenou českou cenu 3.395.900 Kč. S příplatky to tedy bude k pěti milionům. Za základní Urus dáte o milion víc. Cena ale není tak podstatná. Kdo bude chtít to nejlepší velké Audi, koupí si RS Q8. Kdo bude chtít Lamborghini, koupí si Lamborghini. To je celé.

Nás trápí, že Audi RS Q8 je brilantní ukázka techniky, co jezdí jako ďábel, nenaklání se, zrychluje jako supersport, nevlní se na brzdách a celkově umí jezdit jako hulvát, se kterým má plné ruce práce i automobilový závodník, protože všechno to tam je - pod kapotou, za koly, v podvozku. O to větší škoda, že s ním bude většina majitelů jezdit na nákupy a parkovat přes dvě místa.