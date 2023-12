První Tesly Cybertruck konečně zamířily k zákazníkům. Ceny jsou vyšší, než Elon Musk sliboval

Tesla Cybertruck, zdálo se to jako nekonečný příběh, ale po čtyřech letech jsme se konečně ve čtvrtek dočkali oficiální premiéry v texaském sídle v Austinu a předání prvních 10 kusů. Všechny šly do rukou zaměstnancům Tesly.

Musk musel čelit nátlaku způsobeném prodlužováním termínů, ale nakonec splnil většinu toho, co v roce 2019 slíbil. Tehdy se hovořilo o výkonu 800 koní, třech verzích s různým počtem motorů, akceleraci z 0 na 96 km/h za 2,6 sekundy a dojezdu 800 kilometrů. Předpokládaná cena měla začínat na 890.000 Kč.

A realita? Cybertruck je dostupný s jedním, dvěma a třemi elektromotory, přičemž první jmenovaný nepřijde dříve než v roce 2025. Přesto víme, že 96 km/h zdolá za 6,5 sekundy a ujede 400 kilometrů. Základní cena začíná na 1.362.000 Kč, což je na hony vzdálené prvotnímu předpokladu.

Prostřední varianta se dvěma motory nabídne 600 koní, zrychlení z 0 na 96 km/h za 4,1 sekundy a dojezd 544 km. Zaplatíte za ni 1.786.000 Kč. Vrcholem je třímotorový „Cyberbeast“ s výkonem 845 koní, který 96 km/h pokoří za 2,6 sekundy a čtvrtmíli zdolá během 11 sekund. Na jedno nabití ujede lehce přes 500 km. Vrcholná verze přijde na 2.233.000 Kč.

Když všechno sečteme, Elon Musk slovo dodržel až na dojezd a cenu. Ale to je jedno, protože cílovou skupinou asi nejsou tradiční majitelé pick-upů, ale spíše movitější kasta, která chce stylovku pro své aktivní trávení volného času. Přeci jen, zavedené pick-upy nabídnou více vychytávek pro pracovní nasazení.

Je to škoda, protože Cybertruck má užitečné zatížení 1133 kg, zatímco třeba Ford F150 uveze 1113 kg a RAM 1500 1043 kg. Na kouli utáhne 5 tun. Tady za oběma soupeři ztrácí. Ford F-150 je dimenzovaný na 6123 kg a RAM 1500 si nechá zapřáhnout 5253 kg. Přitom Ford i Ram jsou minimálně o 445.000 Kč levnější.

Bohužel, aktuálně není výhled, že by se Cybertruck oficiálně dodával do Evropy. Důvodem jsou bezpečnostní limity a homologace. Ale může se stát, že ho sem nějaký nadšenec doveze jako show car. Jestli by to za legalizaci stálo, těžko říct. Nelze opomenout, že letos Škoda registrovala na našem trhu 1242 elektromobilů. Tesla je jí s 1240 registracemi těsně v patách, ale je pravda, že Cybertruck je dost specifický.