První systémy chránící chodce vypadaly spíše nebezpečně. Přesto mohly pomoci

VW Golf 2.0 TDI Evo DSG Není to tak dávno, co jsme měli v testu nový Volkswagen Golf s mild-hybridním motorem 1.5 eTSI. Nyní přišla řada na dvoulitrový turbodiesel, který se pyšní velice nízkou udávanou spotřebou. Jaká je realita? A vyplatí se dnes vůbec do kompaktu naftový motor? | Jan Mička | 69 příspěvků