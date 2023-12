První svezení s vylepšenou Škodou Enyaq v mrazivých Alpách: Do nového roku rychleji

Na první pohled není na Škodě Enyaq poznat, že by prošla modernizací, ta se totiž ukrývá pod karoserií. S modelovým rokem 2024 přichází do elektrického SUV v obou karosářských verzích hned několik změn. Nejvýraznější je posílení pohonu. Objevuje se i „luxusní“ varianta Laurin & Klement, ale také pár softwarových vychytávek. A změnilo se jméno, auto totiž kromě jiných čísel definitivně přišlo o opomíjenou zkratku iV. Novinku jsme měli možnost si projet v mrazivých Alpách, tedy podmínkách ne zrovna stvořených pro elektromobily.

Změny pro nový modelový rok bývají obvykle drobné, ty větší si automobilky obvykle nechávají pro facelifty. Nejprodávanější varianta Škody Enyaq však zvýšila výkon o 40 %, což je rozhodně neobvyklé. Může za to nový zadní elektromotor, který kromě zadokolky s 82kWh baterií získávají i čtyřkolka a RS. Spolu s tím se změnilo označení, které dosud odpovídalo kapacitě baterie.

Místo 80 a 80x jsou to nově Enyaqy 85 a 85x, ačkoliv baterie zůstala kapacitou beze změn. Nový zadní elektromotor má výkon 210 místo původních 150 kW, a to ve všech variantách vozu. Výsledek v tabulkách působí trochu zvláštně, stejný systémový výkon 210 kW má totiž kromě zadokolky 85 i čtyřkolka 85x, která ale má také 80kW asynchronní elektromotor na přední nápravě. Stejné kombo dostává rovněž zmodernizované RS, které posílilo o 30 kW na současných 250 kW.

Rozdíl v dynamice je logicky nejzjevnější u zadokolky, která na stovku zrychlí za 6,7 sekundy, o celé dvě sekundy svižněji než dříve. Posunutá je i maximální rychlost na 180 km/h. Vrcholné RS si pomohlo o sekundu na 5,5 s, čímž se už velmi přiblížilo Tesle Model Y AWD LR, která to ve výchozí variantě zvládá za pět sekund. Elektrické RS si při rozjetí nepomáhá tak mohutným kopancem, sešlápnutí plynu v nízkých rychlostech ale znamená pořádně rychlé vypálení kupředu, jak od silného EV očekáváme.

Kdo místo sportovnosti dává přednost pohodlí, může sáhnout po výbavě Laurin & Klement, přijíždějící i s novým designem nárazníku a šedým lakem. Samozřejmostí je zde svítící maska a na výběr jsou dva nové designy litých kol. Prémiověji působí interiéry ve verzi s černým nebo krémovým čalouněním a sedačkami s ventilací či masážní funkcí. L&K je také jedinou verzí enyaqu, která má paket Maxx ve standardní výbavě, je tedy vždy vybavena adaptivním podvozkem. Základní cena Enyaqu 85 L&K činí 1.544.900 Kč a je o 100.000 Kč nižší než u RS. Ve verzi s pohonem všech kol jsou už ceny totožné.

Pro zahřátí

Doba elektrická si žádá specifické funkce, a tak je pro nás jednou z hlavních novinek docela nenápadná funkce. Vozy na platformě MEB zpočátku zahřívaly v zimě baterii po každém startu, a to pro případ nutnosti rychlého nabíjení. Se softwarovými updaty o tuto vlastnost přišly, zato se naučily baterii vyhřívat po nastavení nabíječky jako cíle v navigaci. Nám přišlo jako rozumné řešení problému tlačítko, kterým bychom mohli výhřev aktivovat sami. A právě to se do nových enyaqů dostalo. V menu optimalizace rychlonabíjení se tak ukazuje aktuální dostupný výkon nabíjení a čas potřebný k zahřátí baterie na maximální možný výkon.

Že má taková optimalizace smysl, o tom jsme se přesvědčili sami při cestě z mnichovského letiště. Po zhruba 150 kilometrech v mrazivém počasí jsme auto připojili na nabíječku Ionity s asi 45 % kapacity. Ve stejnou chvíli se vedle nás připojil další enyaq, v němž ale posádka zapomněla funkci výhřevu aktivovat. Při odjezdu zhruba o 20 minut později byl náš enyaq již nabitý na 80 %, zatímco nevyhřátý se sotva přehoupl přes 60 %. Na nabíječce se ukázala i další novinka vozu. Po připojení nabíjecího kabelu totiž auto na podporovaných stanicích umí spustit nabíjení samo, bez nutnosti přiložení čipu ke stojanu.

Díky vylepšenému chemickému složení článků a optimalizovanému řízení provozní teploty se zvýšil také nabíjecí výkon. U verze s pohonem zadních kol a baterií o kapacitě 82 kWh je maximální výkon 135 kW, u čtyřkolek 175 kW. U dosavadních variant enyaqu platilo, že zadokolka se i přes nižší maximální nabíjecí výkon nabila díky příznivější nabíjecí křivce rychleji. Zda tomu tak bude i u nových variant, ověříme v klasickém testu.

Nový pohon by měl být účinnější díky pulznímu měniči, který poskytuje vysoké fázové proudy. Jízda v mrazivých zasněžených Alpách není pro zjišťování spotřeby optimální, ale dlouhá cesta z Mnichova nám nějaká čísla dala. Běžným tempem se zhruba 70 % cesty na dálnici jsme se dostali na 24 kWh/100 km, což by odpovídalo dojezdu kolem 300 kilometrů. A to se zapnutým topením ve voze, který nemá tepelné čerpadlo. Při cestě zpět v silnějším RS s tepelným čerpadlem jsme se dostali na 20 kWh/100 km, a to i přes občasné využití maximální rychlosti na autobahnu. Zvedl se tedy i homologovaný dojezd, maximem je teď 580 kilometrů ve verzi 85 Coupé.

Na nejkritizovanějším prvku vozu, tedy jeho software, se také zapracovalo. Ve verzi 4.0 slibuje opět rychlejší reakce, méně chyb a pár praktických funkcí navíc, třeba možnost nastavení zkratek. Bohužel se ale nedostane do starších vozů, SW ME 4.0 je vyhrazen pouze pro zmodernizované enyaqy. Podstatné je, že i přes značné navýšení výkonu se nezvedla cenovka. Updatovaný Enyaq 85 tak začíná na stejných 1.364.900 Kč, jako stál s nižším výkonem, a zůstává i příplatek 60.000 Kč za karoserii kupé. Základem nabídky je nadále varianta 60 s baterií o kapacitě 62 kWh, té se však změny pohonu nedotkly.