První svezení s plug-in hybridní Toyotou C-HR : Tak se to těm Japoncům zase povedlo!

Nová Toyota C-HR je hezké auto. To za mě jen tak subjektivně na úvod, protože naživo je doopravdy hezká. Její přední část mi připomíná aerodynamicky sličný Prius a její záď působí tak nějak nabubřele a dominantně. Na C-HR se mi líbí mnoho prvků, třeba to, jak jsou při pohledu zezadu hezky vidět pneumatiky, nebo dvoubarevné lakování, kdy to vypadá, že černá zezadu doslova požírá vámi zvolenou metalízu.

To auto jako by končí čtyřikrát, jednou naznačením zadního křídla, podruhé vystouplými zadními svítilnami, potřetí výraznou hranou na zavazadelníku a počtvrté samotným nárazníkem. Toyota navíc nepodlehla trendu unilight, tedy spojených zadních svítilen. Šlo by to, ale místo propojení uprostřed září nápis Toyota C-HR, který tak nemusí být nalepený nikde na autě. Malý, ale velmi zajímavý detail.

C-HR je už teď v Česku oblíbené, my jsme ale vyrazili do Francie vyzkoušet si poslední dílek skládačky - plug-in hybrid. Auto je poskládané zajímavě. Pod kapotou najdete benzinový čtyřválcový dvoulitr disponující výkonem 112 kW (152 koní) v 6000 otáčkách za minutu a s točivým momentem 190 N.m. Ten ale nenajdete vespod, to dohání elektromotor, maximum točivého momentu je tedy dostupné až od 4400 otáček.

Vůz dále disponuje synchronním elektromotorem s permanentními magnety o výkonu 120 kW (163 koní) s točivým momentem 208 N.m. Samotný elektromotor je tedy výkonnější než motor spalovací, to se u plug-in hybridů moc nevidí a výkon by sám o sobě stačil k pohonu kompaktního elektromobilu. Kombinovaný výkon ústrojí činí 164 kW (223 koní), což má autu stačit k akceleraci na stovku za 7,4 sekundy a dosáhnout maxima 180 km/h.

Elektromotor je umístěn vpředu, nikoliv vzadu, aby tak byl umožněn pohon všech kol. Ten má nyní jen dvoulitrový hybrid bez dobíjení a zadní elektromotor disponuje výkonem 33 kW. Plug-in hybrid má akumulátor o kapacitě 13,6 kWh s dobíjením 6,6 kW. Ačkoliv je tedy elektromotor velmi silný, stále se budete spíše spoléhat na 43litrovou nádrž, jelikož dle WLTP ujedete na elektřinu pouze 66 km.

Nebo 40 km jako my, protože jsme naší testovací trasu začali u vody a vydali se do kopců parku Picharius, kousek nad Marseille. Na první dobrou musím říct, že výrazný rozdíl v dynamice tu oproti slabšímu hybridu není. Ostatně kombinovaný výkon se liší pouze o 20 koní, takže nešlo čekat nějaký propastný rozdíl. Na druhou stranu jsme neměli ambice jezdit dynamicky, jelikož náš testovací vůz měl najeto pouze 178 kilometrů.

Motor s převodovkou e-CVT si i nadále umí hlasitě zavrčet, především během připojování na dálnici. Aktuální generace pohonu má ale snížené otáčky v dálničních rychlostech o 500 za minutu, právě kvůli zvýšenému hluku. To jde ruku v ruce s propracovaným odhlučněním. I když je tedy spalovací motor v určitých chvílích stále docela slyšet, je to mnohem lepší než kdysi.

Měření spotřeby si necháme až do Česka se zajetým spalovacím motorem a bez výrazných výškových rozdílů na trase. Vždy jsme jezdili v automatickém hybridním režimu, jednoduše jsme přepínání mezi pohony nechali na softwaru auta. V takovém případě ihned pochopíte, kdo je na poli hybridů jednička, předávání práce mezi motory probíhá naprosto příkladně bez jakéhokoliv cuknutí nebo výrazného propadu v tahu.

Komfort je také na jedničku, ale C-HR hrál tak trochu do karet stav francouzských silnic, kdy jsme nějakou díru připomínající středočeský tankodrom hledali jen marně. Frantíci jsou naštěstí mistry světa ve stavění disproporčních zpomalovacích prahů, před kterými ještě doporučují třicítku a sviští přes ně peugeoty omlácenými ze všech stran (ojetinu z Francie spíš nebrat, ale to asi víte). Takový práh někdy spíš připomíná obrubník, C-HR ale i při doporučované třicítce zachovala stoický klid a nepustila k nám žádnou tupou ránu.

Tohle si na PHEV zamilujete, protože tato motorizace označovaná jako Plug-in Hybrid 220 disponuje tlumiči FSC (Frequency Sensitive Control) od věhlasného výrobce ZF. Takové tlumení rozeznává vysokofrekvenční a nízkofrekvenční kmity a dokáže podle toho kontrovat nastavením tlumící síly. Výrobce ZF na svých stránkách uvádí, že tímto dokáže lépe izolovat kabinu od vysokofrekvenčních kmitů způsobenými nerovnostmi na vozovce. Zároveň se tím dá kompenzovat menší agilita u vozů s příliš měkkými pneumatikami či u vozů kategorie SUV.

Posilovač řízení je nastavený spíše na městský provoz, a to i ve sportovním režimu, který jsme si i přes nízký nájezd vozu dovolili na chvíli zapnout. Handlingem vás hybridní Toyota jednoduše neosloví a celkovému ovládání auta chybí rafinovanost a dospělost třeba Corolly, která je v těchto ohledech velmi dobrá. Povedlo se nám změřit spotřebu se zcela vybitou baterií na trase dlouhé 60 km. Splynutí s francouzským provozem na hranici rychlostních limitů přineslo hezkou hodnotu 5,1 l/100 km. Toyota uvádí, že s nabitou baterií se v ideálních podmínkách dostanete pod litr na sto. Uváděná spotřeba u plug-in hybridů však nemá s realitou nic společného, protože je daná výpočtem.

Toyota C-HR je ale především chytré auto. Disponuje prediktivními funkcemi decelerace, kdy řídicí jednotka hybridu pracuje s řidící jednotkou navigace. Auto tedy zpomaluje před značkami omezujícími rychlost či před stopkami. Zároveň dokáže podle kamery rozpoznat zatáčku a upravit rychlost. Tuto funkci můžete v menu značně omezit. Speciálně C-HR PHEV si pak umí vypočítat jízdu na elektřinu v nízkoemisní zóně a pošetřit vám tak energii v případě, že je tam vaše destinace nebo vás tudy navigace povede.

S touhle funkcí zatím tak úplně kamarádi nejsme, jelikož auto sem tam začne brzdit uprostřed zatáčky a připraví vás tak o setrvačnost. Nelíbí se nám také přehnaně citlivé hlídání pozornosti řidiče, kdy stačí opřít hlavu o opěrku a hned na vás pípá, že máte zavřené oči. Nezapomene se také ozvat v momentě, kdy si třeba nastavujete klimatizaci. Nicméně chválíme, že ovládání klimatizace je ještě stále tlačítkové a přehledné, obecně jako vše v interiéru.

Hodí se ještě zmínit, že zavazadelník je u PHEV kvůli akumulátoru menší, činí pouze 310 litrů, zatímco HEV má 362 litrů a dvoulitr 388 litrů. V případě, že budete mít audiovýbavu od JBL, k čemuž se pojí i subwoofer vzadu, bude to u PHEV pouze 296 litrů. Audiosystém JBL je standardem pro výbavy Premiere Edition, případně pro Executive a GR Sport v rámci paketu VIP.

Toyota C-HR s plug-in hybridem se nám takhle na první dobrou líbila. V Českém ceníku u ní visí cenovka 1.199.990 Kč, odskok od klasického hybridu je tedy 150.000 Kč. Je to hodně peněz, na druhou stranu taková Cupra Formentor s plug-in hybridní jedna-čtyřkou vyjde na 1.109.900 Kč, ve výbavě VZ dokonce na 1.274.900 Kč.