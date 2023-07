První svezení s novým BMW M2: Rychle, ale ne otravně. Tohle vás bude bavit klidně každý den

BMW M2 míří na české silnice a bude těžké mu odolat. Nabízí totiž ideální mix mezi každodenní použitelností a sportovní jízdou.

Nejmenší čistokrevné M od BMW je to vycházející z kupé řady 2. První generace ohromila řidiče po celém světě. Připomněla jim totiž, že není potřeba vyšších stovek koní a velkých rozměrů, aby se člověk bavil. Je to přesně naopak, a tak se BMW M2 stalo jedním z nejoblíbenějších vozů své kategorie a krásně tak navázalo na dnes již ikonické BMW 1M Coupé. Nová generace přinesla spoustu změn. Některé jsou diskutabilní, jiné určitě k užitku. Vůz je již nyní v České republice a my jsme měli příležitost krátce se svézt rovnou se třemi exempláři.

ZF vs. DCT

Ani jeden z nich však neměl manuální převodovku, ke které se váže příplatek třináct tisíc korun. Všechny přítomné vozy spoléhaly na osmistupňový automat od ZF, který se interně označuje Steptronic. Je to klasický hydroměnič a první velká změna oproti předchozí generaci. Ta totiž měla vedle manuálu také sedmistupňovou dvouspojkovou převodovku DCT. Tato změna už nevoněla nadšencům u nové generace BMW M3 (G80). Ne, že by ZF byla nějaká letargická skříň, ale DCT mělo své kouzlo.

Podobné je to i u nové M2. Převodovka ZF je rychlá, ale v běžném cestovní režimu se umí hezky vyklidnit a dodat i sportovnímu autu věhlasnou jemnost. Větší akčnost do sebe umí dostat ve sportovních režimech, ale ve výchozím nastavení s posádkou při každém přeřazení nepříjemně škubne. Je to dáno softwarem, který lze nastavit. Na voliči převodovky tak máte dnes již tradičně tlačítko, kde si můžete odezvu převodovky naladit ve třech stupních. První a tedy nejměkčí je pro posádku nejlepší.

Nejde o chybu, je to jen otázka nastavení, o kterém je dobré vědět. Takže ZF v pohodě, jen nemá to bleskurychlé kouzlo DCT a je třeba si ji nastavit podle sebe. Někomu totiž i ten kopanec imponuje, takže bude spokojený. Další velkou změnou je motor, nové BMW M2 totiž používá přeplňovaný šestiválec S58 jakožto derivát z větších M3 a M4. Je podladěný na výkon 338 kW (460 koní) a disponuje maximem točivého momentu 550 N.m. To je další velká změna oproti předchozí M2, která neměla eSkový motor, to až od verze Competition.

Novinka je až drtivě rychlá, na stovku zrychlí za 4,1 sekundy a má obrovskou sílu ve středních otáčkách. Takto velká strojovna na takto malém půdorysu vám spolehlivě zaručí výtečnou dynamiku a neustálé mačkání do sedadla, stejně jako je tomu u nových M3 a M4. Oproti předchozí M2 má novinka výhodu 90 koní a 85 N.m. Zvuk už sice není tak oduševnělý jako v předchozích vozech M, ale stále má co nabídnout, minimálně pokud se nacházíte v práskání z výfuku. Ostatně kdo někdy navštívil parkoviště supermarketu v okresním městě po setmění, tak ví, že tohle je dnes vítané.

Motor je naladěný tak, aby byl výkon mnohem dostupnější, nemusíte ho tedy neustále zběsile točit a jakmile dosáhnete 2650 otáček, máte k dispozici všechen točivý moment a silný tah s tím spojený. Maximum výkonu pak leží 6250 otáčkách. Běží jako typický sportovní moderní motor, který nepolevuje pokud řadíte zhruba od třech do šesti tisíc. Výkon je tady ale skutečně potřeba, protože M2 nejenže narostla a posílila, ale také přibrala, a to dost. V technickém průkazu jednoho ze zkoušených exemplářů bylo 1800 kg.

Nárůst hmotnosti je u každého nového auta přirozený. Vozy jsou dnes pevnější a mají více elektroniky. M2 má všechny podstatné bezpečnostní asistenty a k tomu i vyšší torzní tuhost. Vyšší hmotnosti se tak prakticky nedalo vyhnout i při absenci hybridních systémů. Původní M2 vážila lehce nad 1,5 tuny, M2 Competition s převodovkou DCT to dotáhla na skoro 1,6 tuny. 1,8 tuny už je hodně, především u malého sportovního auta, které má být především agilní. Podepsalo se to nějak na jízdě?

Je tu prostor pro zlepšení

Samozřejmě, že ano. Nová M2 není pocitově lehkonohá, ale dohání to potentním motorem a skvěle naladěnými komponenty podvozku, především aktivní zadní diferenciál dělá hodně. Tohle má také společné s téměř dvoutunovými M3 a M4, které ačkoliv nejsou lehké, jsou skvěle sladěné a dobře ovladatelné i na limitu. Na mosteckém polygonu jsme měli pro nové M2 připravenou malou trať včetně slalomu. Nešlo tedy plně rozdýchat motor, ale vynikla tady jedna mnohem důležitější věc než jsou všechny koně na světě.

Nové BMW M2 chcete s pneumatikami Michelin Pilot Sport, na kterých je takové, jaké ho tvůrci nejspíš zamýšleli. Relativně precizní, dobře maskující hmotnost a dynamické. Na Pirelli P Zero je auto rozměklé, i přes sepnutou stabilizaci se nechá na výjezdech ze zatáček trochu vyprovokovat a pneumatiky se i více zahřívají. S Micheliny, které byly v téměř totožném stavu, je auto mnohem přesnější a máte v něm více důvěry. I tak má ale nová M2 mezery, které ale nemusí být nutně na škodu.

Za volantem totiž získáte dojem, že tohle je přesně to BMW M na denní ježdění. Je velmi komfortní a nenáročné na ovládání. Na dobrých pneumatikách je sice precizní natolik, aby se dalo považovat za sportovní auto, ale budete mít pocit, že řízení by mohlo být přesnější a hodilo by se i více citu. Stejně tak ovládací díly pedálů by mohly být pohotovější, jenže to by zase ubíralo na každodenní použitelnosti.

Je tu jednoznačně cítit, že auto časem bude dokonale ostré. BMW si nechalo prostor pro dotažení všech šroubů, jako to udělalo s novou M3 ve verzi CS, protože základní M3 také není až tak nabroušená. Základní M2 je ale jinak vynikající auto na každý den. Nebo alespoň tak se po prvním seznámení zdá.

Základ vyjde na 1.864.200 Kč s automatickou převodovkou. Za barvy laku karoserie se nepřiplácí, 19palcová kola vpředu a 20palcová vzadu jsou standardem a lepší čalounění sedadel v kombinaci s jejich elektrickým nastavením a lepším tvarováním vyjde na padesát tisíc korun. Reálně toho moc přihodit není potřeba, takže zcela určitě budete potkávat specifikace do dvou milionů korun. Za plnotučné M je to v dnešní době skvělá cena. Blíže se na vůz podíváme až v klasickém redakčním testu.