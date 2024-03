První svezení s MG4 XPower: 435 koní za milion! Šimrá z něj v břiše, Evropě vypaluje rybník

Zatím nikdy jsme neměli možnost pořídit si vůz s výkonem přesahujícím 400 koní za milion korun. Tuhle možnost nám přinesla až elektromobilita. A kdo by čekal, že s něčím takovým nepřijdou průkopnické evropské automobilky, ale čínský státní podnik SAIC Motor, který odkoupil britskou automobilku MG a nyní přišel s modelem MG4 XPower. Noví vlastníci se však stále snaží ctít její dědictví po stránce některých aspektů, což se dá zároveň použít jako skvělý marketingový nástroj.

Takže vám přináším svědectví z polygonu na mosteckém okruhu, kde jsem se posadil do tohoto vozu s výkonem 320 kW (435 koní), který měl na sobě znak MG, byl pokrytý do barvy Racing Green a opakuji, že na něm visí cenovka 999.900 Kč. Kdo by to byl řekl. Rovnou na úvod odpovídám, že to auto je dobré. Jako celek to prostě funguje, tak si to pojďme rozebrat.

MG4 XPower má dva elektromotory. Na přední nápravě je jeden o výkonu 150 kW a s točivým momentem 250 N.m, který váží 59 kilogramů. Na zadní nápravě je elektromotor o výkonu 170 kW a s točivým momentem 350 N.m, který váží 79,3 kilogramů. Dohromady motory váží 138,3 kilogramů. Pro představu - 2,5litrový pětiválec od Audi o výkonu 400 koní váží 160 kilogramů.

K pohonu slouží primárně zadní elektromotor a připojuje se ten přední. Nejde tedy o permanentní čtyřkolku, ale spíš o princip jako BMW xDrive, jen bez mechanického spojení. Pohon předních kol funguje na principu mechanické volnoběžky s extrémně rychlým připojením v rámci dvou set milisekund. Akumulátor má kapacitu 64 kWh (61,4 kWh využitelných) a teoreticky je možné ujet až 385 km v kombinované provozu. MG ale samo říká, že tohle je auto pro zábavu. Avizovanému dojezdu se tak dostane málokdo.

Možná vám to celé přijde směšné, ale připomeňme si, že je to stále důstojnější než některé pokusy koncernu Volkswagen. Modely GTX od Volkswagenu jsou sice dobrá, ale také docela sterilní auta, které se zásadně neliší od standardních verzí a Cupra Born, což měl být první elektrický hot-hatch, má vzadu bubnové brzdy. MG vlastně jen stačilo, aby ke svému výtvoru přistoupilo trochu víc vážně a nic mu nestálo v cestě, vstoupilo do prázdné místnosti, kde nemá konkurenci. Evropské automobilky si nechaly takto ostudně napráskat od Číny.

XPower má vpředu i vzadu kotoučové brzdy, vpředu o průměru 345 mm a vzadu o průměru 340 mm. To vše pod 18palcovými koly s pneumatiky Bridgestone Turanza. Podvozek má oproti klasickému MG4 tužší stabilizátory, tužší řízení s větší přesností a hliníková ramena pro lepší přenos točivého momentu od přední nápravy, kde klasické MG4 motor nemá. Obecně má pak být přední náprava tužší o 25 % a zadní o 10 %.

Místo samosvorného diferenciálu se XPower spoléhá na systém XDS, tedy přibržďování jednotlivých kol, které známe především z menších sportovních vozů koncernu Volkswagen. A pak je tu design. XPower nevypadá jako sportovní auto, prozrazují ho jen brzdové třmeny lakované svítivou barvou a pár dalších detailů, jinak tu dramatické rozdíly nejsou. To samé platí v interiéru, který je stále velmi jednoduchý a přehledný a zaujmou vás přední sedadla s Alcantarou, která spíše než skořepiny připomínají ušáky. Drží vás ale celkem dobře.

Na vyzkoušení nového MG4 XPower jsem měl pár kol na provizorním okruhu vystavěném, jak již bylo řečeno, na mosteckém polygonu. Trať to byla celkem odvážná, se spoustou míst, kde by se projevila nedotáčivost. 435 koní dostane vůz na stovku za 3,8 sekundy, což je hodnota, kterou se kdysi mohly pochlubit pouze supersportovní vozy za miliony korun. A skutečně, když zašlápnete akcelerátor, máte to radostné šimrání v břiše a hlavu zaraženou v opěrce. Tím dnes už ale nikoho neohromíte, pro elektromotor je instantní nástup točivého momentu spíše vlastnost.

XPower má dobré řízení, se kterým se dá celkem přesně vést auto po silnici a není přeposilované. Určitě vás pak překvapí hmotnost 1800 kg, která je na elektrické auto s takovou technikou skvělá, i když samozřejmě stále dost vysoká na auto této velikosti. Však předchozí generace Škody Kodiaq s motorem 2.0 TDI vážila 1765 kg. XPower ale v žádném případě nejezdí jako jiná elektrická dvoutunová monstra.

V podvozku auta je cítit vyspělost, minimálně po mechanické stránce. A XPower se umí nejen pořádně rozjet, ale také se dokáže rychle zastavit. Účinek brzd je skutečně velkolepý a je to určitě nejsilnější stránka auta. Auto jako celek pak začne selhávat až v místech, kdy už skutečně tlačíte na pilu, třeba i s vypnutou kontrolou trakce. Zároveň se s ním musíte naučit pracovat, aby byla vaše jízda bezpečná.

Auto tedy neselže v základním ovládání a v klíčových komponentech, ale nedostatky objevíte až na úrovni nuancí a samotné kalibrace. Třeba že vám sebere plyn v případě, že máte velký úhel natočení volantu při vypnuté kontrole stabilizace. Nebo když se v oblouku postavíte moc brzo na plyn - těch koní není málo a auto se pak chce jakoby vyhrabat po tečně ven, přitom u systému XDS právě nejvíc využijete rapidní výstřely až na výjezdech ze zatáček.

Ale na rovinu, pro začátky se sportovní jízdou, klidně i pro první krůčky na okruhu (tři kola, dát nabíjet a šup a na kafe), to bude naprosto dostatečné auto. Spousta lidí si pak XPower koupí jenom proto, že není o moc dražší než standardní MG4 a nabízí všeho mnohem více. V tom milionu už také máte tepelné čerpadlo, adaptivní tempomat, 360stupňovou kameru, bezdrátové nabíjení mobilních telefonů nebo automatická dálková světla.

Za avizovaný milion koupíte Green Edition, pro kterou je určena Racing Green zelená. Mimo Green Edition je ceníková cena za MG4 XPower 1.064.900 Kč. Volkswagen ID.3 má startovní cenovku 1.036.900 Kč s elektromotorem o výkonu 204 koní s 58kWh baterkou. Stejně velkou baterii a výkon 170 koní pak za 1.169.990 Kč nabízí Hyundai Ioniq 5 N, ale to už je technologiemi trochu jiná liga.