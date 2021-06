První Škoda Octavia Combi měla zdarma i lůžkovou úpravu. V zahraničí byla hitem

Škoda má letos v kalendáři hned několik výročí, mezi kterými se objevuje i 60 let od spuštění výroby praktického bestselleru Octavie Combi. Právě v létě 1961 totiž Škoda rozjela produkci. Nyní se značka ohlíží do minulosti na vývoj a praktická řešení, kterými nepochybně zaujala celou řadu zákazníků nejen u nás.

První prototyp kombíku v dvoubarevném provedení laku dokončili v závodě Kvasiny už během září 1959. Zadní dveře byly dvoukřídlé, vodorovně členěné. Dolní část v úrovni podlahy navázala na ložnou plochu kufru o objemu až 690 litrů (měřeno po strop). Po sklopení nedělených zadních sedadel vznikla ale plocha o rozměrech 1495×1355 mm, a po strop tak bylo – při cestování ve dvou – možné vyskládat až 1050 litrů zavazadel. To vše při velmi kompaktních vnějších rozměrech kombi: 4065×1600×1430 mm.

Po Enyaqu kupé chystá Škoda další EV crossover. Velký kufr bude stále prioritou

Do dnešního konceptu simply clever prvků Škody byste z dnešního pohledu určitě zařadili oddělený prostor pro rezervní kolo, uložené pod podlahou kufru a zpřístupněné samostatným sklopným víkem nad nárazníkem. Po modernizaci (v roce 1969) nicméně tuto zajímavost značka odstranila. K rezervě se pak dalo dostat sice jen po vyložení části zavazadel, zato se ale omezilo pronikání vlhkosti do „kapsy“ s rezervou.

Velký zájem v zahraničí, kam mířily asi dvě třetiny produkce kombi, podpořený nedostatkem jiných nových vozů této kategorie na domácím trhu, vedl k rozhodnutí pokračovat v Kvasinách s jejich výrobou i po dubnu 1964. Tehdy mladoboleslavský hlavní závod opustila poslední Octavia Super se stupňovitou zádí a podnik soustředil síly na náběh řady 1000/1100 MB s motorem vzadu.

Škoda Yeti zářila i ve slavném americkém pořadu MTV. Skvělá reklama baví i dnes

Nicméně i výběhovému kombi se dostávalo péče udržující jeho konkurenceschopnost. V roce 1966 už do zahraničí mířilo rekordních 72 % kombi, na některých trzích nabízených i v podobě dvoumístných lehkých užitkových vozů se zaslepením druhého a třetího páru bočních oken. Kromě států sousedících s Československem, především NDR a Maďarska, se stovky modelů prodaly například na britské ostrovy či do Norska, další desítky si našly cestu až do Austrálie nebo na Island.

Je libo lůžkovou verzi?

Další simply clever vychytávkou byla lůžková úprava interiéru, kterou už od roku 1961 nabízely Octavie Combi bez příplatku. Po posunutí sedadel řidiče a spolujezdce zcela vpřed bylo možné sklopit opěradla do takřka vodorovné polohy, takže navazovala na sedáky ve druhé řadě. Vyjmutá zadní opěradla pak posloužila jako podhlavník. Počínaje modelem 1968 se pohodlí ležících ještě zlepšilo možností sklápět opěradla zadních sedadel kombi nejen vpřed, ale i vzad.

Nejluxusnější Škoda Favorit stála víc než nová Felicia. Solitaire je dnes velká rarita

Rok 1971 byl pro praktický kombík konečnou. V Kvasinách musel uvolnit výrobní kapacitu nastupující Škodě 110 R. Před vánočními svátky tak sjelo z linky poslední kombi s pořadovým číslem 50.244. Neopustilo přitom brány závodu, zůstalo majetkem automobilky.

Na další rodinné kombi s okřídleným šípem si však museli zájemci od roku 1971 počkat dalších 22 let, do příchodu Formanu. Dnes už legendární typové označení Octavia Combi se pak na scénu vrátilo v roce 1998 s první generací aktuálně nejprodávanější modelové řady.