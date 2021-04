První Škoda Fabia RS toho za půl milionu nabídla hodně. Našli jsme dobový ceník

Premiéra nové, v pořadí již čtvrté generace Škody Fabia je za dveřmi. Na nových skicách sice hatchback vypadá agresivně (klasika designových návrhů), návrat výkonné verze RS nicméně neočekáváme. Těžko říct, co by nám Škoda v novém RS nabídla. Můžeme se však podívat, co Škoda považovala za vrchol Fabie před 18 lety. Vyhrabali jsme totiž seznam tehdejší výbavy.

Jedno je jisté, v dnešní době by Škoda určitě neuvedla novou Fabii RS s naftovým motorem. Nasazení čtyřválcového turbodieselu pod kapotu ostřejší fabie by bylo překvapivým krokem stejně jako tehdy v roce 2003 při premiéře na autosalonu v Ženevě. Navíc, když stejný motor jste mohli mít v normální octavii nebo superbu.

Za skoro půl milionu korun (495.000 Kč) jste tak dostali fabii s osvědčeným 1,9 TDI-PD s přímým vstřikováním, výkonem 96 kW (130 koní) a točivým momentem 310 N.m. Na přední kola mířila síla přes šestistupňovou manuální převodovku. K číslům akcelerace z nuly na 100 km/h za 9,6 sekundy a maximální rychlosti 206 km/h přidala Škoda i kombinovanou spotřebu 5,4 l/100 km. K odkazu RS na motorsport jste tedy mohli mít v rozporu i slušnou hospodárnost.

Kromě motoru patřily mezi hlavní prvky RS i o 15 mm snížený podvozek s tužším odpružením a samozřejmě sportovní bodykit s vytaženými agresivnějšími nárazníky, nižšími prahy a zadním spoilerem, který doplňovala 16palcová litá kola a velká chromovaná koncovka výfuku. Uvnitř se jinak ponurý interiér okořenil sportovními sedačkami s potahy Onyx, tříramenným volantem v kůži a novou grafikou budíků přístrojovky.

Jinak jste za standardních půl milionu dostali také chrompaket a chromované vnitřní kliky dveří, pedály s kovovými kryty, ABS+ EDS, ASR, airbag řidiče a spolujezdce, přední mlhovky, xenonové světlomety, elektrické ovládání oken vpředu, palubní počítač, automatickou klimatizaci, rádio s CD a 8 reproduktory, vyhřívané zadní sklo, ostřikovače světlometů nebo tónovaná skla.

Z příplatků byly k dispozici prvky, které už dnes nacházíme jako očekávaný standard v levnějších autech na trhu. Fabii RS bylo možné dovybavit systémem ESP (19.900 Kč), bočními airbagy (8900 Kč), CD měničem pod sedadlem spolujezdce (14.000 Kč), alarmem (5000 Kč), elektricky nastavitelnými a vyhřívanými zrcátky (4000 Kč) nebo tempomatem (7000 Kč).

Zprvu byla Fabia RS nabízena ve čtyřech odstínech – stříbrné Diamant, černé Magic, červené Corrida a žluté Lemon (později Sprint). Speciální modrá Race, která byla výhradou pro RS, se objevila až roce 2006 a zůstala v nabídce jen krátce, přesněji tedy do konce produkce první Fabie RS v roce 2007. Tento odstín je pro RS nejvzácnějším, přičemž v něm byl lakován i poslední exemplář. Většina modrých kusů mířila do zahraničí.

Mezi léty 2003 až 2007 vyrobila Škoda 21.599 kusů Fabie RS, což představuje 1,21 % z celkového množství první generace modelu (1.788.063 ks). Dnes najdete první „ereso“ na inzerci ve dvou extrémech – neprůstřelný diesel udržuje naživu kusy ojeté i přes 400.000 km s cenou okolo 50.000 Kč, zatímco na druhé straně jsou ony hýčkané exportní modré kousky s cenami blízko 200.000 Kč.