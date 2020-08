První sériové BMW M3 Touring v historii! Němci potvrdili uvedení ostrého kombíku

Po letech jsme se dočkali. BMW potvrzuje uvedení vůbec první generace M3 v praktičtější variantě kombíku Touring. Zatímco tedy čekáme na oficiální představení nového ostrého sedanu M3 a kupé M4, německá automobilka vytahuje první upoutávku na ostrý kombík a oznamuje úvodní fázi jeho testovacího programu.

Myšlenku, kterou v minulosti dovedla do reality především hrstka fanoušků s přestavbou kombíků řady 3 do ostrých verzí, tudíž nyní naplno realizuje i samotné BMW. S nápadem praktičtější M3 si inženýři automobilky sice hráli u generace E46 již před dvaceti lety, projekt ovšem zůstal u výroby jediného prototypu, který existuje dodnes (viz galerie).

Jak už víme, nový sedan M3 a kupé M4 představí BMW už v září, přičemž maskované prototypy nám už značka ukázala. Příští rok se rovněž objeví otevřené BMW M4 Cabrio. Na kombíku však práce teprve začínají a model čeká přibližně dvouletý testovací a vývojový program. Praktickou M3 tedy čekejte někdy v roce 2022.

Lze očekávat, že do karoserie kombíku řady 3 nahodí BMW identickou M techniku jako do ostrého sedanu a kupé. Mluvíme tak o přeplňovaném řadovém šestiválci S58, který už známe z ostrých SUV X3 M a X4 M. Ve výchozí specifikaci bude produkovat 480 koní (353 kW) a bude spojen s manuální šestistupňovou převodovkou.

BMW nicméně už potvrdilo i silnější Competition verze M3 a M4, které zajistí 510 koní (375 kW) a osmistupňovou automatickou převodovku M Steptronic. Zpočátku budou v nabídce M3 a M4 s pohonem zadních kol (rovněž v případě Competition), později ale BMW uvede i varianty s pohonem všech kol M xDrive. Zda se budou nabízené specifikace nějak lišit u M3 Touring, to teprve uvidíme.