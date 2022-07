První produkční Aston Martin DB2 čeká zhruba 40 let na dokončení renovace. Teď je řada na někom dalším

Za celkem rozumných 250.000 liber si můžete pořídit rozpracovaný projekt první produkční DB2. Jeho život začal krásně, ale osud mu bohužel moc nepřál.

Na prodej v RM Sotheby’s se většinou objevují automobily v tom nejlepším možném stavu, případně v původním a před renovací. Tohle ale není ten případ, první produkční Aston Martin DB2 totiž potřebuje nejdřív sestavit. DB2 je nástupcem DB1 a značí zlatou éru automobilky za Davida Browna. Sportovní vůz se vyráběl od roku 1950 po dobu tří let.

Prvních deset exemplářů vozu vzniklo ještě v roce 1949 a zkraje roku 1950. Sloužily jako novinářské vozy, prototypy a jako závodní vozy pro tovární týmy. První úspěch v motorsportu tak tento vůz zaznamenal již v roce 1950, konkrétně šlo o šasi LML/50/8, které tehdy v Le Mans zvítězilo ve své třídě a skončilo páté celkově.

Jak již bylo řečeno, na fotografiích vidíte první produkční vůz, tedy šasi LML/50/11. První modelový rok vzniklo jen sedm aut, toto se ale vyznačuje některými prvky z divize Works, třeba dvěma hrdly nádrže nebo plexisklem místo zadního okna. Poznávacím znamením tohoto vozu je pak malý nasávací otvor na kapotě blízko čelního okna, který byl na DB2 použit poprvé.

Vůz si objednal jistý George Schrafft, prodejce vozů z Palm Beach a amatérský závodní jezdec, a to během náhodného setkání s Davidem Brownem na dovolené v Cannes. Tehdy bylo LML/50/11 černé s šedým čalouněním. Schrafft však užíval vůz jen krátce a poté ho prodal Davidovi Hirschovi z Miami Beach. Někdy v té době dostal vůz nový lak - tmavě modrý se stříbrnou střechou.

Tak jak je možné, že vůz na fotografiích vypadá takto? Hirsch s tímto vozem závodil, poprvé na dvanáctihodinivce v Sebringu roku 1952. Tento vůz zažil zrození tohoto závodu, ale to už bych hodně odbočoval. Vůz ještě nějakou chvíli závodil, ale zanedlouho, tváří v tvář Jaguaru C-Type a Cunninghamu C4-R, prostě přestal stačit. Hirsch se svým kolegou Bobem Gegenem přesedlali na Jaguar C-Type, ale Hirsch si DB2 nechal až do konce 50. let.

Do roku 1971 vůz vlastnil Terry Bennett z Massachusetts. Někdy v tomto období byl vozu dán ranný poválečný motor Jaguar s automatickou převodovkou. Poté vystřídalo ještě tři další majitele, než se někdy na konci osmdesátých let exportovalo do Anglie, do rukou Toma Barnarda, jehož snem bylo tento kousek zrestaurovat.

S projektem vrácení vozu slávu to však šlo nejistě, a to po dobu dvaceti let. V roce 2010 tak vůz získal současný majitel. Auto je tedy ve stavu rozpracované renovace a je nutné ji dokončit. K vozu nechybí původní motor, převodovka i diferenciál. Po složení už je připravený účastnit se závodů včetně 1000 Miglia. Cena je 250.000 liber.