První Porsche Cayenne chytá druhý dech díky přestavbám. Už je v tom zapojená i sama automobilka

První Porsche Cayenne bylo ještě s naftovým motorem, ale také s obřím osmiválcem. Jeho popularita roste na zcela nečekaném místě.

Nemusíte ho mít rádi a nelze vám to v nejmenším zazlívat, ale faktem je, že Porsche Cayenne je jedním z nejdůležitějších aut historie této stuttgartské automobilky. Není nejkrásnější ani nejrychlejší, ale je v něm hodně místa, je postavené podle standardů Porsche a přilákalo spoustu nových zákazníků a hlavně neodlákalo zákazníky Porsche jinam při potřebě koupit si velké rodinné auto.

Možná se to ani nezdá, ale už je to dvacet let. Dnes už po silnicích jezdí třetí generace vozu a z té první se stala celkem dostupná ojetina, která chytla celkem nečekaný druhý dech. Mnoho dobrodruhů si totiž první Cayenne přestavuje na vyloženě terénní náčiní vhodné pro expedice do všech různých koutů světa.

A jak už to tak bývá, fenomén neunikal pozornosti samotné automobilky. Zastoupení automobilky Porsche na Středním východě a Afrika FZE uspořádalo výzvu pro dva importéry - Porsche Centre Dubai a Porsche Centre Abu Dhabi k vytvoření restomodů do terénu právě z první generace modelu Cayenne k uspořádání pouštního eventu pro novináře a účasti na festivalu Icons of Porsche v Dubaji.

Nejtěžší prý bylo sehnat kousky k přestavbě v co nejlepším stavu a bez úprav, což bylo nutné pro schvalovací proces a získání verifikace Porsche Approved. Jak to dopadlo a co všechno prodejci se svými vozy provedli, se můžete prohlédnout v galerii. Porsche tento krok mimo jiné učinilo, aby se kultura okolo prvního SUV Cayenne ještě více prohloubila. Však už jeden majitel, od kterého jeden z Cayennů Porsche získalo, si zažádal o jeho zpětný odkup, až bude přestavba hotová a event odjetý.