První MPV připomínalo letadlo s kanceláří. Mělo osmiválec vzadu, třístupňový manuál a pokroková řešení

V osmdesátých letech nám nový segment MPV ukázal, že hraní tetrisu při balení na dovolenou v kombíku odzvonilo, a že si jako alternativu nemusíme kupovat výrazně dražší SUV. Jenže šikovný marketing nám vnutil představu, že minivany jsou „out“, zatímco SUV jsou moderní a trendy. Jenže moderní svět elektromobility vrací MPV do hry, protože designem dokážou být taky „cool“.

Právě takové bylo i první MPV datované do poloviny 30. let. Jmenuje se Stout Scarab a ve své době šlo o mimořádně nadčasový vůz ve všech ohledech. Za jeho vývojem stojí William Bushnell Stout, americký letecký a automobilový inženýr s novinářskou zálibou, který chtěl stvořit dokonale prostorný a komfortní automobil. Art deco aerodynamický design pochází z rýsovacího plátna původem holandského designéra Johna Tjaarda. Tou dobou měla většina aut tvar kostky, tedy až na Chrysler Airflow.

Hlavní myšlenkou nebylo do vozu napěchovat co nejvíce osob se zavazadly, ale vytvořit pohodlnou pojízdnou kancelář nebo zasedací místnost. Proto se dala sedadla demontovat a otáčet o 180 stupňů. Počítalo se i s odnímatelným stolkem. V podstatě stejná idea, s jakou se koncipují dnešní luxusní MPV. Tato variabilita byla možná díky dokonale rovné podlaze. Té Scout docílil umístěním motoru V8 od Fordu nad zadní nápravu, a posunutím palubní desky co nejvíce dopředu. Převodovka byla manuální, třístupňová. Ačkoliv vnější rozměry Scarabu odpovídaly běžnému autu, uvnitř bylo dvakrát tolik místa. V přední části se nacházely kanály vedoucí chladný vzduch, pod kapotou pak některé mechanické části a rezervní kolo.

Po designové stránce uvnitř Stout neskrýval lásku k letadlům. Používal pro automobilový průmysl exotické materiály. Například palubní deska byla z hořčíku stejně jako spodní rámy sedadel inspirovaných letadly. Odtud se také vzal proutěný dekor stropnice a ozdoba ve spodní části dveří. Dojem luxusu umocňovala kombinace kůže, chromu a dřeva.

Dveře byly kupodivu jen dvoje, taktéž z hořčíku a otevíraly se tlačítkem. Karoserie využívala hlavně hliník a ve své době šlo o možná první automobil využívající koncepci monokoku. Ve spodní části převládala ocel kvůli tuhosti. I tak vážil Scarab jen 1400 kg. Pro dokonale hladkou jízdu použil Stout nezávislé zavěšení kol kombinované s olejovými tlumiči a vinutými pružinami.

První prototyp byl hotový v roce 1932 a druhý, s pozměněným designem, v roce 1935. Plán počítal se stokusovou sérií dle přání majitele. Místo toho se vyrobilo jen devět exemplářů, z čehož se dochovalo jen pět. Každý je jiný a tím pádem unikátní. Bohužel, propracovaná technika, moderní materiály a možnost stavby na přání vyhnaly cenu na 5000 tehdejších dolarů. Pro srovnání, Chrysler Airflow jste si mohli pořídit za necelých 1400 dolarů. A to bylo v době ekonomické krize velký rozdíl.

Přesto Stout vyrobil později ještě druhou verzi Stout Scarab Experimental se střídmějším designem a laminátovou karoserií. Opět šlo o jednu z prvních aplikací v automobilovém průmyslu. Monokok složený z osmi dílů tentokrát plul na vzduchovém podvozku.

William B. Stout měl technické vzdělání, ale byl to především vizionář, který pracoval pro Ford, kde se snažil propojit automobilový průmysl s letectvím. Díky prodeji akcií letecké společnosti si mohl dovolit zachovat si nezávislý status. V roce 1931 opustil vývojové středisko a začal pracovat na svém Scarabu. Svého nadčasového smýšlení si byl vědom a předpovídal, že jej budou automobilky do čtyř let následovat. Nakonec to trvalo skoro pět desetiletí.