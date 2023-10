První Mercedes jel závod z Londýna do Brightonu před 127 lety. Letos značka ukáže parádní veterán

Byl 14. listopad roku 1896 a akce, kterou organizuje konstruktér jízdních kol, cyklistický závodník a propagátor motorismu ve Spojeném království Harry John Lawson, se rozjíždí. Jde o úvodní ročník závodu z Londýna do Brightonu, který měl oslavit liberalizaci automobilismu v království a zároveň byl prvním setkáním Klubu motorových vozidel, jehož byl Lawson prezidentem.

Akce slavila změnu zákona, díky níž už nemusel před motorovým vozidlem na silnici jít poskok s červeným praporem – ta ale vešla v platnost mnohem dříve, v roce 1878. Před startem proběhla snídaně v hotelu Charing Cross, během níž Murray Finch-Hatton, 12. hrabě z Winchilsea, roztrhl červený prapor vedví. V roce 1896 se ale také zvýšila maximální rychlost silničních vozidel na 12 mil v hodině, čili 19,2 km/h.

Závodníci vyráželi od hotelu Metropole na rohu Northumberland Avenue a Whitehall Place – posádek bylo 33, do Brightonu dojelo 17. Jedním z účastníků, byť na pozici spolujezdce ve voze Daimler Vis-á-vis 3 HP, byl i Gottlieb Daimler, za volantem seděl Frederick R. Simms, který od roku 1890 držel práva na používání Daimlerových patentů na spalovací motory. Mezi závodními stroji bylo ale také dalších několik vozidel s motory Daimler, například od Panhard & Levassor nebo licenční Benz Velo s označením Arnold Motor Car.

V následujících letech se konaly kratší jízdy jako připomínka akce, ta se vrátila v roce 1927 a od roku 1930 ji pořádal britský autoklub RAC. Pauzu představovala samozřejmě druhá světová válka, kvůli nedostatku paliv se závod po ní konal až v roce 1947. V roce 2020 jízdy také neproběhly kvůli pandemii COVID-19.

V letošním ročníku nasadí Mercedes-Benz Classic vůz Mercedes-Simplex 28/32 HP z roku 1904, který pochází u expozice v Brooklands. Je poháněn čtyřválcem o objemu 5322 cm3 s výkonem 24 kW a jede až 60 km/h.

„Více než 1000 vozidel z naší sbírky oživuje historii značky Mercedes-Benz. Mnohé z nich jsou připraveny k jízdě a jsou používány na akcích po celém světě. Specialisté z Mercedes-Benz Classic Center využili svých odborných znalostí a připravili vůz Mercedes Simplex 28/32 HP na účast v závodu London to Brighton Veteran Car Run. Účast na něm s téměř 120 let starým automobilem je vzrušující. A dobře zapadá do historie naší značky: Mercedes-Benz, nejstarší automobilka na světě, na LBVCR prostě nemůže chybět,“ řekl Marcus Breitschwerdt, vedoucí oddělení Mercedes-Benz Heritage.