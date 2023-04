První Lamborghiniho auto bylo závodní. Návrat na dráhu trval značce třicet let, teď patří k nejlepším

Lamborghini nemá tak bohatou závodní historii jako jiné italské značky, ale její strastiplná cesta k motorsportu vypráví snad ten nejlepší příběh.

Jsi jen obyčejný výrobce traktorů, o sportovních autech nevíš nic. Přesné znění věty, kterou Enzo Ferrari zranil ego Ferruccia Lamborghiniho, do té doby obyčejného výrobce traktorů, se podle několika zdrojů různí. Ať už ale zněla jakkoliv, její dopad na potomka farmářů byl obrovský, protože se v něm následně probudil jeden z největších výrobců automobilů na světě. S karoseriemi od mistrů v oboru, a hlavně drtivou silou obřích motorů se vozy Lamborghini vypracovaly až na vrchol řetězce. Ze zákazníka automobilky Ferrari se tak stal tvůrce jejího rivala.

A kde je boj?

Lamborghini umělo postavit auto schopné konkurovat Ferrari, ale tyhle dvě značky se v minulosti nikdy neutkaly přímo na dráze. Škoda, asi málokterý souboj by tehdy byl tak epický, ale Ferruccio Lamborghini byl bohužel striktně proti motorsportu. Proč tomu tak bylo a kdy se to zlomilo? Společnost Lamborghini Trattori začala s výrobou v roce 1948, aby pomohla nastartovat obnovu poválečné Itálie. Rok po tom, co Ferrucciovi zemřela žena při porodu syna Tonina.

Ve svém volném čase Lamborghini upravoval první Fiat 500, přezdívaný Topolino. Tak se mimochodem v Itálii říká Mickey Mouseovi. Ferruccio ve svém volném čase na autě pracoval a ladil si ho k obrazu svému. V podstatě ho rozebral a přestavěl na dvousedadlový sportovní vůz s větším motorem o objemu 0,65 litru, kterému odlehčil ojnice i písty a připojil k němu dva karburátory.

S vozem se poté rozhodl účastnit Mille Miglia 1948, které se jelo 2. května. Tento ročník měl délku přes 1800 kilometrů. Ferruccio bohužel po 1100 kilometrech s vozem naboural ve Fianu. Jedna verze tvrdí, že Ferruccio najel s vozem do restaurace. Druhá pak, že smetl ještě auto, které před ní bylo zaparkované.

Tak jako tak, Ferruccio se zařekl, že se motorsportu už účastnit nebude, a vedl k tomu později i svou automobilku. Vtipné na tom je, že první postavené auto tak věhlasným odpůrcem motorsportu bylo v podstatě závodní. Jen pro doplnění uvedu, že tehdejší ročník vyhrála dvojice Biondetti/Navone ve voze Ferrari 166 C Coupé Allemano. Trasu pokořili za 15 hodin, pět minut a 44 sekund.

Sporná Miura

Proslýchalo se, že model Miura byl původně tajným projektem zaměstnanců automobilky na závodní automobil. Mnoho z nich bylo totiž zapálenými fanoušky motorsportu, a hlavně pracovali i ve Ferrari nebo Dallaře. Ferruccio se ale raději zaměřoval na byznys. Jeho cílem bylo stavět sportovní auta, traktory a později i vrtulníky. Nechal se také slyšet, že motorsport je velmi nákladný a vysušoval by firemní konto, což je samozřejmě svatá pravda.

Enzo byl ale pravým opakem, auta stavěl vlastně jenom proto, aby měl na motorsport. Nejblíže mělo Lamborghini k motorsportu v době, kdy pár kousků postavil testovací jezdec Bob Wallace. V tomto období stojí za zmínku především Lamborghini Miura Jota. Ferruccio Lamborghini odešel na odpočinek v roce 1974, divizi osobních automobilů ale vedl švýcarský podnikatel Georges-Henri Rossetti už o dva roky dříve.

Další záchvěv motorsportu na sebe nenechal dlouho čekat. Z důvodu finanční tísně vzalo Lamborghini zakázku od BMW na stavbu čtyř stovek automobilů potřebných pro homologaci do skupiny 4. Lamborghini bohužel nebylo schopné dodat vozy včas, a BMW si tak dokončilo projekt doma. Ano, nakusuji tady příběh zrodu BMW M1.

K dalšímu závodnímu autu se znakem Lamborghini nebylo daleko. Britské zastoupení značky postavilo závodní verzi modelu Countach s označením QVX pro skupinu C. Bohužel se nepodařilo získat dostatek sponzorů a vůz odjel jen jeden závod v Jižní Africe, který se navíc ještě nepočítal ani do šampionátu. Zajímavostí je, že za volantem vozu byl britský motoristický novinář Tiff Needell. Každopádně jde o první pořádně zdokumentované lamborghini v závodních barvách.

Na konci osmdesátých a na počátku devadesátých let dodávalo Lamborghini motory do formule 1, konkrétně týmům Larrousse, Lotus, Ligier, Modena a Minardi. V roce 1991 se tento závodní motor podíval i do vozu Konrad pro skupinu C, ale projekt se nedostal dál než přes pár testů.

O dva roky později měl motor šanci dostat se do týmu McLaren. Tehdy ovšem pod značkou Chrysler, který byl vlastníkem Lamborghini. I přes pozitivní ohlasy od Ayrtona Senny, který si pochvaloval především výkon motoru, se tým rozhodl pro motory Peugeot. Ten mimo jiné dodával i týmu Jordan a od roku 1998 také týmu Prost.

Do světa motorsportu dostal automobilku Lamborghini až model Diablo. K ikonickému momentu v historii automobilky došlo v roce 1996, kdy vzniklo Lamborghini Diablo SV-R za účelem vlastní série závodů Diablo Super Trophy. Jely se dva závody za víkend a za volantem se střídali dva řidiči. První závod se jel jako doprovodný program Le Mans. Vůz debutoval na ženevském autosalonu jako první oficiální závodní lamborghini. Není tak divu, že všechny kusy byly ještě před prvním závodem rezervované.

SV-R vycházelo z produkčního SV. Mělo ovšem dodatečné výztuhy, závodní zavěšení, bezpečnostní klec, větší ventilované kotouče Brembo a pochopitelně si prošlo odtučňovací kúrou. Nadstavbou byl aerodynamický paket s karbonovým zadním křídlem, závodními výfuky, kratšími převodovými poměry a bočními okny z plexiskla.

Centrem všeho dění byl pochopitelně běsnivý dvanáctiválec, který v 7100 otáčkách dával 540 koní. Model SV-R ale vydržel jen rok, vystřídalo ho GT-R, absolutní kvintesence italské vášně a ukázka toho, že konstruktéři značky byli po závodních autech skutečně hladoví.

GT-R mělo motor 6.0 V12, výkon 440 kW (590 koní) v 7300 otáčkách, točivý moment 630 N.m v 5500 otáčkách a všechno to posílalo jen na zadní kola. Díky téměř celé karoserii z karbonu a oknům z plexiskla vážilo i přes masivní strojovnu pod 1400 kilogramů. Silniční verze GT je dnes velmi ceněná.

Po diablu přišla řada na Murcielago R-GT. První oficiální ročník Lamborghini Super Trofeo se jel v roce 2009 pod záštitou divize Squadra Corse. Ta má na starost závodní vozy od modelu Gallardo LP570-4 Super Trofeo. Občas jim ale na dveře zaklepou na dveře z oddělení silničních vozů, aby spolu udělali nějakou laskominu, třeba model Essenza SCV12.

Článek vyšel v Auto Tipu Klassik 03/2022. Časopis si můžete koupit na ikiosek.cz.