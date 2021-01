První kompaktní Mercedes vznikl už v 80. letech. Stavěl ho výrobce supersportů

Eberhard Schulz je známý především díky supersportovním automobilům, které byly technicky vyspělé a dokázaly jet přes 300 km/h. Namátkou můžeme jmenovat třeba supersport Isdera Commendatore C112i či jeho prvotinu Erator GTE, kterou postavil doma bez dokončeného technického vzdělání.

Schulz však vedle stavění supersportů založil v 80. letech i dceřinou společnost Schulz Tuning, která se zabývala úpravou sériových vozů z německé produkce, především pak značek BMW a Mercedes-Benz. Vzniklo toho dost, třeba Mercedes-Benz 190 E kabriolet s pětilitrovým osmiválcem či šestikolový Mercedes-Benz třídy G.

Mezi všemi produkty však nejvíce vyčnívá Schulz Mercedes-Benz 190 E 2.6 City z roku 1987. Jedná se třídveřový hatchback, který vznikl zkrácením klasického sedanu 190 E. Jak vidíte na fotografiích v galerii, tak nešlo o žádnou amatéřinu. Svým způsobem jde o potomka dnešní třídy A. Tehdy se ale automobilka k tomuto vozu moc neměla, nápad na kompakt zavrhla v roce 1981.

Hatchback měl vpředu řadový šestiválec o objemu 2,6 litru se dvěma ventily na válec, který produkoval výkon 118 kW (160 koní) při 5800 otáčkách za minutu a při 4600 otáčkách dával 220 N.m. Motor poháněl přes 5stupňovou manuální převodovku zadní kola a dokázal 1200 kg vážící hatchback rozpohybovat až na 210 km/h.

Velkou nevýhodou vozu byly relativně malé dveře, přes které se špatně lezlo na zadní sedadla. Kdyby se Mercedes-Benz rozhodl vůz postavit, byl by to zajímavý konkurent pro VW Golf GTI a BMW E36 Compact. Skutečný třídveřový kompakt měl ale až v roce 2001 s příchodem třídy C. Schulz měl vůz vyrábět do roku 1992. Kolik jich vzniklo není jasné.