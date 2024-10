První jízda s vylepšeným Audi RS 3 na okruhu: Pětiválcový superpočítač i pro pokročilé

Audi RS 3 je klenotem v nabídce značky a nabízí jízdní vlastnosti, které u žádného jiného modelu nenajdete. Je to zároveň auto, které v dynamice může konkurovat BMW M2 a zábavou dokáže překonat i některá mnohem dražší auta. Na to všechno stačilo RS 3 vlastně jen pár vlastností - pětiválcový motor, pohon všech kol quattro a torque splitter.

Při běžné jízdě je to vlastně docela normální hatchback či sedan, který vás nebude obtěžovat žíznivostí pětiválce. Umí to i za osm litrů. A pak má ještě dvě tváře, ta první je sportovní a přesná, ta druhá zase maniakální a divoká. Je to auto na stopu i na drifty, stačí mu dát jasné pokyny a mít zvolený správný jízdní režim.

Jenže v Audi teď přišli s tím, že RS 3 ještě vylepšili. Místo přidávání koní se ale rozhodli zrychlit v zatáčkách, což se nedá vyjádřit tolika čísly, ale Audi vlastně stačí jen jedno, a to 7:33,123. Právě za tento čas totiž Frank Stippler zajel Nürburgring Nordschleife, což je o pět sekund rychleji než zde zajelo BMW s M2 v létě minulého roku.

Jak se dá zrychlit už tak dost rychlé auto? V Audi se rozhodli RS 3 pořádně vyladit, což znamená upravit chování torque splitteru (dvojice spojek na zadní nápravě pro rozdělování hnacích sil mezi jednotlivá kola), brake torque vectoring a také adaptivní RS tlumiče. Tyto komponenty mají na dynamiku v zatáčkách obrovský vliv a jsou součástí řídicí jednotky, kde dochází k synchronizaci dat.

A díky lepšímu algoritmu nyní dokážou jednotlivé součásti vozu rychleji reagovat na jízdní situace. Audi se podařilo prakticky eliminovat nedotáčivost v nájezdu do zatáčky a díky jemným zásahům brzd do vnitřních kol vůz nyní přesněji udržíte poloměr zatáčky. Hlavně ale můžete dříve naložit na plyn a ze zatáčky zmizet. A pokud chcete zmizet efektně, tak drift se nyní vyvolá snadněji nejen naložením na plynu, ale hlavně natočením volantu, to auto s tím už bude počítat, takže se do úhlu smyku dostanete rychleji.

Neméně důležitým prvkem modernizace jsou ale pneumatiky, protože nyní můžete mít na autě semislicky Pirelli P Zero Trofeo R, které jsou k mání jako příplatek. To, že je rychlejší, je už potvrzeno časem na Nürburgringu, ale jak se řídí? Vyrazili jsme to zjistit na okruh Parcmotor Castellolí nedaleko Barcelony ve Španělsku.

Ahoj, těší mě

Audi RS 3 má lehce pozměněný design, přičemž nejvýraznější jsou pro mě asi nové světlené podpisy, které si můžete ladit v infotainmentu MMI. Je tam dokonce vyobrazení šachovnicové vlajky, které na autě vypadá vážně skvěle. Pak tu jsou nějaké nové laky karoserie včetně premiéry matné šedé. Kola jsou výhradně 19palcová.

Uvnitř je první viditelnou změnou nový volant se dvěma červenými tlačítky pro volbu jízdních režimů, podobně jako to má BMW M. Jiná jsou také tlačítka na volantu, ale logika ovládání je prakticky stejná jako u předchozího provedení, takže si rychle zvyknete. Volitelně můžete mít karbonové skořepiny, což auto posune při okruhovém ježdění ještě o kus dál.

Pod kapotou je i nadále pětiválec o objemu 2,5 litru, který disponuje výkonem 294 kW (400 koní) a točivým momentem 500 N.m. Výfuková soustava má přepracované klapky a v rozmezí 2200 až 3500 otáček zní auto víc konzistentně. Není tam tak znatelný přechod mezi otevřenou a zavřenou klapkou, auto dodává zvukovou kulisu lineárněji. Mimochodem stovku zvládne za 3,8 sekundy a jede až 290 km/h.

Lepší soundtrack, více gripu, skvělá sedadla. Zatím to vypadá, že můj nejoblíbenější vůz značky Audi se skutečně stal ještě lepším. Po stránce dynamiky nemám co zkoumat, auto jede vlastně úplně stejně jako předtím. Okruh Castellolí má ale vyjma cílovky stejně jen jednu dlouhou rovinku, na které máme navíc z kuželek zpomalovák. Na tomto okruhu jsem byl poprvé a moc mi pomohlo, že nám instruktoři rozmístili kuželky brzdných bodů a apexů, takže jsem se během třech kol nemusel držet úplně zkrátka.

Na okruhu jsme měli nasazené semislicky a efektivita auta je rázem neuvěřitelná. Takový ten rošťácký jízdní podpis RS 3 je rázem trochu upozaděn a pneumatiky ho najednou učí dobrým mravům. Na přetáčivé smyky s těmito pneumatiky skoro zapomeňte, pokud po nich vyloženě nejdete, dochází jen k lehoučkým sklouznutím, pokud k tomu auto vyprovokujete, ale jinak je jako celek neskutečně efektivní. Nedotáčivost je skutečně minimální a grip při nájezdu do zatáčky omamný.

Nejvíc mě asi bavilo vykružování dlouhých a táhlých zatáček, kdy nebylo potřeba dělat téměř žádné korekce a od apexu šlo akcelerovat naprosto suverénně, přesně jak nám bylo slíbeno. Zefektivnit auto právě v těchto oblastech z něj rázem dělá účinnější stroj a není pochyb o tom, že si ho užijete na jakémkoliv okruhu.

Řízení je stále velmi dobré, sice mi teď přijde trochu méně ostré, pomalejší, nicméně stále máte velmi dobrý účinek posilovače, kdy auto není v rukou jako pírko, ale skutečně máte pocit, že řídíte něco už trochu vážného. Sice jsme měli jen tři kola, ale ono to ve výsledku stačilo. Ze samotného naladění mám trochu digitální pocit, ale není to na škodu. Neustále cítíte, jak pod vám všechno neskutečně maká, aby se to drželo na silnici a auto dělá přesně to, co po něm chcete, což je super.

Pětiválec dodá jízdě grády, jaké žádné jiné auto této kategorie nenabídne. Jeho hutný střed a výrobná gradace vás budou bavit a jsou to důvody dívat se často k červenému poli otáčkoměru. A výrazné odfukování turba připomínající původní quattro je už jen takový malý bonus.

Tohle také není stoprocentně neutrální Audi, na brzdách přijde lehoučké zavlnění, auto si výrazně odlehčí zadek a namáčkne se k zemi přední nápravou. Pak už je na vás využít nové naladění podvozku a pneumatiky a když to správně namíříte do zatáčky, tak tam RS 3 poslušně skočí. S tím vším naladěním a přidanými prvky je RS 3 takový fajn balíček připravený na akci prakticky všude, kde se ukáže.

V tomto nasazení by okruháři snad ještě ocenili větší zpětnou vazbu od řízení a trochu lepší vyvážení při přenosech hmotnosti. RS 3 je pořád takové trochu hravé, což mě na něm ale vždy bavilo a jsem rád, že tyto změny z něj neudělali sterilní auto. Naopak, pokud se dá do rukou někomu, kdo to všechno umí pořádně využít, jsou z toho rekordní časy.

Pokud si do auta nedáte semislicky a skořepiny, bude to trochu chytřejší a efektivnější RS 3, což je přesně to, po čem bych šel třeba já. RS 3 se kupuje jak pro zábavu jako auto na každý den, tak i jako okruhový nástroj. Modernizace podle mě udělala víc pro ty okruháře, ale to neznamená, že pokud chcete RS 3 jako auto na každý den a zábavné ježdění, že váš nějak zklame. Je to pořád jedno z nejlepších aut od Audi, jen teď o parník lepší na okruhu a o dost lepší na silnici.