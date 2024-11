První jízda s roztomilým Renaultem 5 E-Tech: Nejen retro stylovka, nejen do města

Původní Renault 5 byl jedním z prvních miniaut, jak je známe dnes – malým hatchbackem se třemi nebo pěti dveřmi, motorem vpředu a pohonem předních kol. Přišel do ropné krize v roce 1972 a vyráběl se až do roku 1996. Moderní „pětka“, za níž jsme se vypravili do francouzské Nice, přichází do období přechodu na elektromobilou.

Začátek nové éry

Je prvním vozem na platformě AmpR Small, který vstoupil do sériové výroby. Během následujicích let ho mají doplnit také další modely aliance Renault-Nissan: Nissan Micra a také Renault 4 E-Tech a Twingo E-Tech. Už na letošním ženevském autosalonu jsme zjistili, co to mimo jiné znamená – auta na ní postavená jsou opravdu malá.

Samozřejmě, novodobá R5 je oproti té původní citelně větší – s délkou přes 3,9 metru je blízko třetí generaci Škody Fabia. Šířka je téměř 1,80 metru a přes zrcátka má vůz dokonce 2,02 metru. Optikou 70. let minulého století by byla velká, dnes je to malé auto a v interiéru je to znát.

Zůstaňme však ještě na chvíli venku a všimněme si roztomilých očí na přídi, které však neobsahují denní svícení ani blinkry – ty jsou o patro níž v nárazníku. Přední mlhovky bohužel nejsou ani ve zkoušené nejvyšší výbavě Iconic. V kapotě už nenajdete průduchy, nýbrž stylizovanou číslici 5, která po pětinách ukáže stav baterie, když k vozu přicházíte. A co je pod kapotou? Kdo by hledal úložný prostor na kabely, hledal by marně – je tu 11kW palubní nabíječka a další technika.

Chválíme párové mlhovky i couvačky vzadu stejně jako to, že vůz svítí zadními obrysovými světly – stylem podobnými těm na původní R5 – i při jízdě „na denní“. Líbí se nám také drobný odkaz na původní Renault 5 Turbo v podobě imitací výdechů vedle zadních lamp či skrytá klika zadních dveří.

Interiér dle třídy

Co odhaluje, už však taková sláva není. Soukat se dozadu vyžaduje notnou dávku obratnosti – tím spíš, že nade dveřmi chybí madla – a s výškou 184 cm se autor textu sám za sebe dost dobře nevejde. Nepodstrčí totiž špičky bot pod přední sedačku. Podlaha je kvůli baterii opravdu tlustá, a tak i kdyby řídil někdo menší, kolena zadních pasažérů jsou vysoko.

Prostornost předních míst je o poznání lepší, i zde je však znát, že sedíme v autě segmentu B. Volant, na fotografiích působící jako příliš velký, je ve skutečnosti příjemného rozměru, dobře se drží a na jeho ramenech se vůz snadno ovládá, pokud jste už seděli v nějakém moderním renaultu. Nechybí ani skvělá „placka“ vpravo dole pro rádio a výborně umístěný je také volič převodovky – vpravo nahoře pod volantem.

Za povšimnutí stojí, že nemá na špičce tlačítko P – parkovací režim se tu aktivuje tak, že zatáhnete parkovací brzdu tlačítkem a odepnete pás, čímž vůz vyřadí na neutrál. Převodovka nemá žádnou parkovací západku ani nic jiného, vůz pro zajištění proti pohybu spoléhá výhradně na parkovací brzdu.

Pochválit musíme design i fungování sedaček, které dobře drží tělo v zatáčkách. Žlutá barva čalounění, vyrobeného ze 100 % z recyklovaných materiálů, sedí k vnějšímu laku a je jedinou volbou pro nejvyšší výbavu Iconic. Naopak dveřní výplň nepříjemně tlačí řidiče do levé nohy a také výhled z vozu je podprůměrný.

Technické údaje Renaultu 5 E-tech Výkon (kW/min-1) 74/15 000 Maximální točivý moment (Nm/min-1) 250/0-2500 Převodovka 1° aut. Použitelná kapacita baterie (kWh) 52 Spotřeba dle WLTP (kWh/100 km) 14,9 Dojezd dle WLTP (km) 312 Nabíjecí výkon AC/DC (kW) 11/100 Zrychlení 0-100 km/h (s) 8,0 Maximální rychlost (km/h) 150 Provozní hmotnost (kg) 1449 Vnější rozměry, rozvor (mm) 3922 × 1774 × 1598, 2540

Krásná spotřeba

Při prvních jízdách jsme vyzkoušeli vrcholnou specifi kaci se 110kW synchronním elektromotorem a 52kWh nikl-mangan-kobaltovou baterií. K mání bude ještě slabší verze se 40kWh baterií a 90kW elektromotorem. Automobilka uvádí, že dojezdy na jedno nabití jsou 410, resp. 312 km dle WLTP, my jsme s větší baterií ujeli 101 km na 30 % využitelné kapacity s průměrnou spotřebou 12,9 kWh/100 km – ovšem v kopcích, kde mohl vůz často rekuperovat.

Na rovinatém terénu či při stotřicítce na dálnici bude spotřeba vyšší, nicméně odhadujeme, že dojezd 250 – 300 km je realistický. Baterie mají dle kapacity tři nebo čtyři velké moduly a jsou opravitelné. Moduly se dají měnit jako celek a také lze v modulech měnit jednotlivé články. Záruka na baterii je 8 let nebo 160 000 km.

Chválíme jízdní vlastnosti a rychlý převod řízení, avšak reakce vozu na pohyby volantem jsou poněkud vágní a k dynamickému svezení člověka nevybízí. Navzdory provozní hmotnosti jen okolo půldruhé tuny působí vůz v zatáčkách trochu těžkopádně. Díky nízkému těžišti jsou však náklony karoserie malé. Plusem je také dobré odhlučnění podvozku a komfort jízdy, kterému pomáhají 18“ kola s pneumatikami s vysokou bočnicí.

Pochvalu zaslouží také integrace map od Googlu coby vestavěné navigace. Ta na trase určí optimální dobíjecí místa a auto si zároveň před příjezdem k dané stanici předehřeje baterii pro dosažení co nejlepšího nabíjecího výkonu. Standardní výbavou je v základu i tepelné čerpadlo.

Ceník zatím není na světě, české zastoupení Renaultu slíbilo jeho zveřejnění na e-Salonu, konaném v první polovině listopadu. Nepočítejte však s široce deklarovanými 25 tisíci eur (631 tisíci korun), takto levná je jen základní verze na západoevropských trzích, která má 70kW elektromotor a nemá tepelné čerpadlo ani schopnost rychlonabíjení.

Hodnocení Světa motorů Klady Nízká spotřeba Komfortní odpružení a malý hluk od kol Dobrá ergonomie interiéru V ČR nabídne speciální stojánek na bagety Připraví baterii na nabíjení Jednoduché vypínání asistentů Zápory Omezená prostornost vzadu Horší výhled ven Chybějící madla nad dveřmi

Článek vyšel ve Světě motorů 44/2024. Časopis si můžete zakoupit na ikiosek.cz