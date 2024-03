První jízda s novým Volkswagenem Tiguan: Takhle to má vypadat! Chyby se hledají jen těžko

Tiguan má ve třetí generaci nelehký úkol: udržet si současné zákazníky, a přitom oslovit i nové tváře. To vše v konkurencí procpaném segmentu a éře elektrifikace.

Tiguan je se 7,6 milionu prodaných vozů dosud jedním z hlavních tahounů prodejů automobilky Volkswagen, v dnešních dnech je dokonce modelem globálně nejprodávanějším. Wolfsburgu na něm hodně záleží. Jelikož je ale řeč o volkswagenu, místo revoluce se díváme na výsledek ověřeného receptu upečeného v nové dekádě. Ruku na srdce, zrovna v případě této značky to opravdu není špatná zpráva.

Rodinný typ

Tiguan se tak snaží být moderní, přesto zůstává pravověrným volkswagenem. Proti předchůdci je o 30 mm delší (4539 mm), má však identickou šířku 1842 mm a rozvor náprav 2676 mm. Výška vozu činí 1660 mm. Co se týče vzhledu, dokonale zapadá do aktuální rodiny modelů. Pokračuje v nové tradici světelných podpisů VW, které se táhnou přes celou příď. Nevyhnul se ani širokému úsměvu severoněmeckých novinek. Zajímavostí je, že funkční otvory chlazení motoru se nacházejí pouze v náraznících, nikoli na masce.

Po stranách nárazníků bychom našli prvky systému Air Curtain, odvádějícího vzduch před přední kola tak, aby co nejméně zasahovala do aerodynamiky vozu, neštítí se ani módních (a funkčních) aerodynamických krytů kol. Když už jsme u nich, na přání mohou být až dvacetipalcové. Všechny tyto změny se zasloužily o snížení koefi cientu odporu vzduchu cx z 0,33 na 0,28. Vzadu na nás opět čekají svítilny s technologií LED sdružené do jednoho celku v atraktivním šedém provedení.

Tiguan je prvním modelem na základě platformy MQB, který se na přání dodává s nově vyvinutými světlomety s krkolomným názvem IQ.Light HD LED Matrix, ne nepodobnými těm v touaregu. V případě Tiguanu je zdrojem světla celkem 38.400 multipixelových diod LED. Vozovku a okolí osvětluje 19.200 z nich v prvním modulu, dalších 19.200 je individuálně ovládaných v rámci středního modulu světlometu HD Matrix. Tento modul se stará rovněž o dynamické světlo do zatáček. Krajní modul má na starosti statické odbočovací světlo a světlo do špatného počasí.

Naprosto inteligentní

Přestože je SUV jen o málo delší, objem zavazadlového prostoru verzí s pohony eTSI, TSI a TDI vzrostl o 37 litrů na nynějších 652 litrů. Zadní sedadla jsou podélně posuvná o 140 mm a mají nastavitelný sklon opěradel. Výška stropu nad sedáky se vpředu zvětšila o dalších 9 mm (1058 mm) a vzadu o 10 mm (1022 mm).

Úplně nová je pak palubní deska, jíž dominuje velký displej multimediálního systému. V závislosti na výbavě bude nabízena 12,9“ a 15“ varianta. Prostředí systému prošlo modernizací také, nyní je přehlednější a rychlejší. Je zde i nový hlasový asistent IDA, který spolupracuje s Chat GPT a dokáže odpovědět na některé otázky všeobecných vědomostí.

Dále je zde známý 10,25“ digitální kokpit a velký návrat hlásí i tlačítka na volantu. Pod něj se nastěhoval volič převodovky známý již z elektromobilů značky. Znamená to tedy dvě věci – konec manuálu a mnohem více odkládacích prostor ve středové konzole, včetně indukční nabíječky chytrého telefonu s výkonem 15 W. Středový tunel ještě ozvláštňuje rotační ovladač hlasitosti nebo jízdních režimů s intuitivním ovládáním.

Bohatá nabídka techniky

Nový tiguan je jednoduše dělitelný čtyřkou. Nabídne totiž až osm motorizací, čtyřkolku, čtyři varianty tlumičů a čtveřici výbav (Tiguan, Life, Elegance a R-Line). Paleta motorů je vlastně docela rozmanitá. Začíná se mild-hybridními agregáty 1.5 eTSI ve verzi evo2 s 96 a 110 kW. Vrcholnou variantou motoru 1.5 TSI evo2 je pak plug-in eHybrid s výkony 150 a 200 kW.

Volkswagen konečně vybavil svůj hybrid velkými bateriemi (využitelná kapacita 19,7 kWh) a rychlonabíjením až do 50 kW DC a 11 kW AC (dosud 3,7 kW). Díky tomu teď hybrid zvládne až 100 km na jedno nabití, celkový dojezd nyní dosahuje více než 800 km. Technika se opírá o 110kW verzi agregátu 1.5 TSI s 85 kW elektromotorem, což stačí v kombinaci na 150 kW a 350 Nm.

Potentnější jednotka zvládne se 130 kW spalovacím motorem a stejným elektromotorem kombinovaný výkon až 200 kW a 400 Nm točivého momentu. Přeplňované zážehové dvoulitry z řady EA 888 evo4 poskytují v novém tiguanu nejvyšší výkon 150 nebo 195 kW. Verze o výkonu 150 kW přenáší prostřednictvím převodovky DSG na přední kola maximální točivý moment 320 Nm, varianta 195 kW nabízí 400 Nm, o jejichž spolehlivý přenos se stará kombinace DSG a pohonu všech kol.

Volkswagen bude aktuální dvoulitrový turbodiesel řady EA288 evo dodávat pro model Tiguan ve dvou výkonových stupních: 110 kW a 360 Nm nebo 142 kW a 400 Nm. Jednotka 2.0 TDI s výkonem 110 kW pohání kola přední nápravy, 142kW verze je sériově propojena s pohonem všech kol 4Motion. Ta také utáhne až 2300 kg.

Jak to jezdí?

Co se týče jízdních kvalit nového tiguanu, jde opět o velmi vysoce nasazenou laťku prakticky v každém ohledu. Dveře se zavřou s klasickým mohutným žuchnutím a uvnitř je opravdu mnoho využitelného místa. Nejprve jsme vzali na špacír oba turbodiesely. Silnější varianta zaujme překvapivě rychlými reakcemi na plyn, tady tahá slabší agregát za kratší konec. Oba jsou dobře odhlučněné a do interiéru přenášejí minimum vibrací.

Opravdu zajímavé jsou plug-in hybridní verze, z nichž jsme vyzkoušeli silnější variantu se 130kW patnáctistovkou a 85kW elektromotorem. I zatím jen předprodukční provedení disponovalo velmi citlivým zapojením spalovacího motoru do pohonného orchestru, v tomto směru je nyní tiguan minimálně o generaci vyspělejším vozem. Ve výchozím nastavení funguje nový plug-in tak, že nejprve spotřebuje elektrickou energii, což naznačuje již první plně elektrický rozjezd.

Není se čemu divit, udávaný čistě elektrický dojezd 100 km se jeví jako opravdu dosažitelný. Abychom ale jen nechválili, trochu pozornosti si ještě zaslouží sladění rekuperace a klasických brzd. To je jako obvykle u PHEV trochu krkolomné. Podvozek je standardně naladěn docela měkce, překvapivě rozsáhle ale dokáže s charakterem auta zamávat nastavení adaptivních tlumičů DCC Pro.

Tlumiče budou k dispozici hned ve čtyřech verzích – standardní spalovací tiguan dostane klasické pasivní odpružení jak v klasickém, tak sportovním naladění, totéž ale platí i pro aktivní systém. DCC Pro bude poté standardem pro výbavy Elegance, R-Line, čtyřkolky a plug-in hybrid. Rozdíly mezi komfortním a sportovním nastavením jsou výrazné.

Typicky dobré jsou brzdy tiguanu a kontrola bočních sil v zatáčkách, znervóznit tohle těžké SUV je prostě složité. Se stejnou šířkou i rozvorem tak nepřekvapí, že jde o posunutí ověřené filozofie modelu o kousek dál. A to je přesně to, co budou zákazníci chtít. Jako první jim Volkswagen nabídne mild-hybridy a turbodiesely. Plug-in hybrid a dvoulitrový benzin přijedou na trh později.

Hodnocení Světa motorů Klady Vyvážené jízdní vlastnosti Návrat tlačítek na volant Mnohem lepší plug-in hybrid Zápory Nadbytek dotykového ovládání Absence manuální převodovky

Článek vyšel ve Světě motorů 9/2024. Časopis si můžete zakoupit na ikiosek.cz