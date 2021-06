První jízda s novým Rolls-Roycem Ghost Extended: Vezl nás nejlepší řidič světa!

Když už, tak už, říkáme si a ze tří testovacích vozů Rolls-Royce Ghost bereme klíček od verze Extended, prodloužené o 170 mm. Jízdní dojmy z nové generace „menšího“ sedanu exkluzivní britské značky ale začneme beztak sbírat za volantem, kam mimochodem usedá 80 % majitelů ghostu. Služeb šoféra častěji využívají vlastníci kolosálního phantomu.

Pět a půl metru dlouhý dvanáctiválcový ghost je ve světě Rollsu vlastně autem na každý den. Respektive autem, které z každého všedního dne udělá nevšední.

Revoluční pojetí

Druhá generace ghostu se představila loni v září a nahradila předchůdce vyráběného od roku 2009. Ten se stal neprodávanějším rollsem v historii a také o nástupce je extrémní zájem. Objednáte dnes, jezdíte až příští rok. Novinka vám může na první pohled připadat stejná, je to ale kompletně jiné auto – tedy až na deštníky ve dveřích a sošku Spirit of Ecstasy na kapotě.

Základem vozu je hliníková platforma, použitá už u vrcholného modelu Phantom a SUV Cullinan. I z něj čerpal nový ghost inspiraci, když jako první sedan značky nabízí pohon a také řízení všech kol. Nikoli jako alternativu, ale standardně. Důvod je prostý jako všechna zásadní rozhodnutí automobilky z Goodwoodu – zákazníci si to tak přáli. Rolls je pověstný nasloucháním svým klientům a auta staví pro ně. Mají tedy to, oč jeví zájem, a nevozí zbytečně výbavu, která by možná byla módní, ale z pohledu majitelů zbytečná. A pohon 4x4 byl žádaný. To aby se ghost snáze a komfortněji řídil po celý rok kdekoli na planetě.

Absolutní komfort

Pohodlí posádky je u britských inženýrů na prvním místě. Začíná už tím, že se většina funkcí ovládá tlačítky, abyste nemuseli nic složitě hledat. Klimatizace neuvádí stupně, jen si kolečkem poručíte chladnější nebo teplejší vzduch. Asistenční systémy má ghost jen ty nejnutnější, a když si třeba vypnete vedení v pruhu, zůstane navěky deaktivované. Řidič rollsu hledá za volantem relax, nechce se zabývat malichernostmi.

Přední pneumatiky ghostu v sobě mají speciální hlukovou izolaci. Vůz je uvnitř tak tichý, že i foukání klimatizace působilo rušivě, takže tvar potrubí a jeho povrch musely být přepracovány. Skla obsahují vrstvu fi ltrující vysoké frekvence. Když poklepete na okno, zní úplně jinak než u běžných aut.

Pak je tu podvozek, o němž by šla napsat celá kniha. Ghost pochopitelně pluje na vzduchových polštářích. Povrch vozovky skenuje kamera a vydává signály tlumičům, aby se mohly správně připravit na situaci, která vzápětí přijde. Pro potlačení drobných vysokofrekvenčních nerovností vymysleli v Goodwoodu podvozek Planar. Zjednodušeně si představte, že kolem horního ramene zavěšení je ještě jedno s pružnými dorazy zespoda i seshora. Již tlumené vibrace se odtlumí ještě jednou a současně díky mechanické podstatě zůstává přirozený kontakt šoféra s vozem, takže si nepřipadá odříznutý od světa, ale cítí, že řídí.

Musíme uznat, že způsob, jakým Rolls-Royce kombinuje nadpozemský cestovní komfort s obratností a požitkem z řízení, nemá obdoby. Dokonce i s prodlouženým ghostem jsme si dokázali klikaté silničky báječně užít a nepřipadali si, že řídíme parník.

V12 je V12

Obrovskou měrou se na nezapomenutelném zážitku podílí fenomenální dvanáctiválec 6,75 litru dopovaný dvěma turby a mimochodem postrádající otravný systém stop-start. Výkon 420 kW a točivý moment 850 Nm jsou zárukou neomezeného zdroje síly bez ohledu na hmotnost vozu přesahující dvě a půl tuny. Rolls samozřejmě servíruje dynamiku v rukavičkách, hedvábně jemně, nenuceně. Ani se nechce věřit, že sprint na stovku trvá supersportovních 4,8 sekundy.

Pokud bychom měli stručně zhodnotit, kam se ghost díky nové platformě posunul, pak jednoznačně směrem k monumentálnímu phantomu. Předchůdce, jakkoli okouzlující, vycházel ze základu BMW řady 7, a přestože si v Goodwoodu všechno předělali po svém, mnichovské geny nedokázali při jízdě stoprocentně zamaskovat.

Novinka je z úplně jiného světa, mnohem uvolněnější, osobitější, zkrátka ryzí rolls-royce. Na jeho palubě pocítíte emoce, jaké nedokáže vyvolat žádné jiné auto na světě. K tomu si připočtěte všechny ty báje a mýty obestírající značku jako takovou, ruční malosériovou výrobu a maximální možnou míru individuálního přístupu ke každému zákazníkovi. Pak dostanete odpověď, proč základní cena startuje na bezmála osmi milionech, prodloužená varianta je ještě o melounek dražší.

Rolls-Royce Ghost: Základní technické údaje Motor 6.75 V12 biturbo Největší výkon [kW/min] 420/5000 Točivý moment [N.m/min] 850/1600 Převodovka 8A Pohon 4x4 Maximální rychlost [km/h] 250 Zrychlení 0-100 km/h [s] 4,8 Spotřeba město/mimo město/kombinace 27,0/12,3/15,2

V rukou mistra

Na konci testovacího dne jsme dostali nabídku, kterou by odmítl jen šílenec. Na zadním sedadle ghostu nás po Praze sveze Andi McCann, nejlepší šofér na světě. Vozí ředitele automobilky a při společenských akcích nejznámější světové celebrity a businessmany. Sedí také za volantem většiny oficiálních fotek vozů Rolls-Royce. A hlavně vede řidičskou akademii, která šoféry celého světa učí, jak správě kočírovat rolls-royce a jak se chovat ke klientovi.

Vše začíná už správným, profesionálním pohybem kolem vozu, asistencí při nastupování a vystupování. Andi nám názorně ukázal, jak nedávno kryl deštníkem známou herečku před dotěrnými fotografy. Pak se dal konečně do pohybu a my jsme zažili ráj na zemi. Volantem točí tak, abychom nepoznali, že zatáčí, a aby ruce nešustily do hrobového ticha. Jede absolutně plynule, zachovává odstup a permanentně vyhodnocuje každé riziko ohrožení komfortu a bezpečí jízdy – auta, cyklisty, chodce, psy na vodítku. Vnímá veškeré dění kolem vozu a je připravený každou situaci vyřešit tak, abychom na zadním sedadle nic nepostřehli. Vrcholem krátké ochutnávky je takzvané „šampaňské zastavení“, tedy naprosto plynulé, bez závěrečného zhoupnutí, aby se hladina bublinek ve sklence ani nepohnula. Zavřeli jsme oči, a kdyby nás Andi neupozornil, nepoznali bychom, že zastavil. Zkrátka nejlepší řidič světa za volantem nejlepšího auta světa.

