První jízda s novým Range Roverem: Vždy je prostor pro zlepšení, ale tohle jsme nečekali!

Když operujete s modelem na vrcholu portfolia a v případě Range Roveru také segmentu, vyvstává s každým novým modelem důležitá otázka – Kam dál? Ano, u motorizací určuje trend nástup elektrifikace a digitalizace přináší stále více možností, ale co ergonomie, už tak vynikající jízdní vlastnosti nebo design? Právě ten je cestou po extrémně tenkém ledě, protože je potřeba ohromit něčím novým, ale nenarušit tradici a charakteristické prvky. Proto jsem se nemohl dočkat osobního setkání.

Nový Range Rover, který se právě začal prodávat, jsem během novinářské prezentace vyzkoušel na horských silnicích i v rušných městech kolem Salzburgu. Když se vrátím k výše položené otázce, už předešlá generace byla silně na úrovni, ale překvapilo mě, jak velký posun dokázala automobilka udělat, a dokonce se vydala novým směrem.

Vyfrézován z jednoho kusu

Aby identita Range Roveru zůstala zachována, na přídi se dá hovořit o chytré evoluci, která se nese v duchu zeštíhlení všech prvků. Užší světlomety mají stále decentní linku protaženou do blatníku i lomené denní svícení zakončené zaobleným obdélníkem. Spodní výkroj s dvojicí kapes se proměnil na elegantní obdélník se stříbrnými lištami, mezi něž se podařilo vtěsnat LED denní svícení.

Boky nového Range Roveru jsou úžasně hladké díky zapuštěným klikám, které se při přiblížení k vozu automaticky vysunou. Nad nimi běží typická linka prolisu a dříve stylové „žebrování“ před předním blatníkem odlehčuje lišta s částečnou vyplní v barvě karoserie.

Osobně jako největší pecku považuji záď. Rezignovat na tradiční světlomety a nahradit je černými proužky opticky spojenými horizontální lištou, chtělo nesmírnou dávku odvahy a citu. Výsledek je perfektním ztělesněním nenucené elegance. Tvar není komplikovaný, zbytečně nápadný, ale zároveň dokonale vystihuje majestátnost a luxusní charakter vozu. Naprosto strhující je pak kombinace s lakem Sunset Gold Satin, která je volitelná v rámci výbavy First Edition dostupné pro první rok výroby. Svým jemně matným povrchem dokonale prezentuje myšlenku, jako by byl Range Rover vyfrézován z jednoho kovového bloku.

Vše ale není jen o uměleckém zážitku. Když si vezmeme celkové rozměry, je dosažení hodnoty součinitele odporu vzduchu 0,30 fenomenálním výsledkem. Prakticky jde o aerodynamicky nejúčinnější luxusní SUV na světě.

Ušité na míru každému

Ačkoliv byl tento Range Rover ze všech nejkrásnější, zvolil jsem první den tmavou variantu s bílo-černým interiérem. Důvodem byl vrcholný bi-turbo osmiválec 4,4 litru s výkonem 360 kW (530 k) a točivým momentem 750 N.m. To vážně chcete!

Jenže než se dostanu k brutálnímu výkonu a preciznímu podvozku, zastavím se v interiéru. Vzhledem k základní světlé výšce 295 mm se do něj nastupuje hodně vysoko. Nemalá úroveň digitalizace přispívá k designové lehkosti a nechává vyniknout kvalitní materiály i krásné dekory. Drtivá většina funkcí se vešla do 13,1 palce velkého dotykového displeje, který poprvé poskytuje příjemnou haptickou odezvu. Celé prostředí menu je uživatelsky přívětivé navzdory bezpočtu funkcí, jimiž Range Rover disponuje. Na levé straně je vždy lišta se základními zkratkami. Díky bezdrátovým aktualizacím se Range Rover neustále vyvíjí, takže máte po celou dobu jistotu nejmodernějších prvků. Pokud by vás obtěžovalo natahování ruky, přání vám splní asistentka Amazon Alexa rozumějící i hovorově zadaným příkazům. Povídat si s ní můžete o počasí, zprávách i denním programu v kalendáři.

Na středovém panelu se nachází digitalizované ovládání klimatizace s analogovými kolečky pro nastavení teploty i intenzity vyhřívání a chlazení sedadel. Co zrovna nastavujete, vidíte na displeji uvnitř ovladače. Pak už je zde jen ovladač převodovky a terénních režimů, kolečko hlasitosti audia, startovací tlačítko a úhledně schovaná bezdrátová nabíječka. Čistý design nesmí nic rušit.

Systém Pivi Pro spolupracuje s digitálním přístrojovým štítem o velikosti 13,7 palce s tenkým rámečkem. Vizuálně plovoucí displej má široké možnosti personalizace, takže seznámení se s ovládáním multifunkčního volantu působí na první dojem složitě, ale časem si řidič zvykne. Benefitem je nastavení zobrazení na míru každému uživateli.