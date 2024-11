První jízda s novým Porsche Macan: Takhle dobrý elektromobil tu snad ještě nebyl

Někde po světě možná jezdí něco lepšího, co pohání elektřina, ale u nás na webu ještě nic takhle dobrého do zásuvky nebylo.

Porsche Macan se v nové generaci prodává už výhradně jako elektromobil. Ve výsledku je to teprve druhá generace modelu, jelikož první Macan se začal prodávat v roce 2014 jakožto vstupní model automobilky a za dobu svého působení na trhu si prošel třemi facelifty. Macan je auto třeba pro lidi, pro které je větší model Cayenne až zbytečně velký. Typicky s macanem jezdily třeba maminky a dobře tak zastával funkci rodinného auta.

Nový Macan používá elektrickou platformu PPE (Premium Platform Electric), kterou sdílí s Audi Q6 e-tron. Některé prvky si ale Porsche dělá jen pro sebe a jiné je samozřejmě i celkové naladění auta, které v dnešní elektrické době udělá snad už tolik, co odlišné mechanické komponenty. A taky by to bylo divné, kdybyste zavřeli oči a nevěděli, jestli řídíte Porsche nebo Audi, jako se to děje u Volkswagenu ID.4 a Škody Enyaq.

Máme čtyři varianty tohoto modelu. Základní Macan má pohon zadních kol pomocí jednoho elektromotoru o průměru 210 mm, který dokáže vyprodukovat výkon 360 koní. A pak už jsou to všechno čtyřkolky, přičemž přední elektromotor je pro všechny stejný - s maximálním výkonem 175 kW. Macan 4 kombinuje tyto dva elektromotory a nabídne kombinovaný výkon 300 kW (408 koní).

Macan 4S má silnější zadní elektromotor a nabídne tak kombinovaný výkon 380 kW (516 koní). Nejsilnější verze Turbo ještě přitvrzuje a nabídne kombinovaný výkon 470 kW (639 koní) a jeho maximální točivý moment už přehoupne tisícovku, má 1130 N.m. Všechny verze mají tříhřídelovou 1stupňovou převodovku. U předního elektromotoru mají všechny verze stálý převod 9,2:1, u zadního se převod liší, Macan a Macan 4 mají 9,8:1, Macan 4S má 10,0:1 a Turbo má 9,0:1.

Mezi nápravami je uložený 800voltový akumulátor o kapacitě 100 kWh, přičemž 95 kWh je využitelných. Oproti některým konkurentům je tohle obrovská výhoda, protože auto se může nabíjet výkonem až 270 kW, přičemž je ho schopné udržet od začátku až někam do 35 % a poté klesat jen pozvolna. Výkon nad 200 kW má držet ještě u 50 % akumulátoru. Dojezd na jedno nabití se liší podle motorizace, pohybuje se od 590 do 643 kilometrů.

Naše první setkání s novým Porsche Macan proběhlo v Černé Hoře, k dispozici jsme měli motorizaci Macan 4, tedy čtyřkolku s kombinovaným výkonem 300 kW (408 koní), která dokáže zrychlit z 0 na 100 km/h za 5,2 sekundy a jede až 220 km/h. Testovací trasa měla lehce přes 150 kilometrů, ale v půlce jsme si auta s ostatními prohodili, měli jsme ale opět Macan 4, jen v jiné barvě.

První dojmy? Více než pozitivní. Náš první exemplář měl interiér pokrytý fialovou kůží a připomínal tak třeba Porsche 993. Zpracování interiéru je na špičkové úrovni, což byste ale asi čekali. Za co vezmete, to drží jako přibité, za jízdy nic nevrže a ze všeho máte takový ten řemeslný pocit. Prostě prémiovka jak má být. Volant je malý s tenkým věncem, takže žádné kormidlo. Je na něm všeho všudy šest tlačítek a dva válečkové ovladače, protože třeba ovládání tempomatu má svou vlastní páčku.

Dveře jsou těžké a tlusté, navíc s dvojitými skly, až by se chtělo mít je s funkcí soft-close, protože zavření vyžaduje už trochu síly, ale tato funkce pro macan není k mání. Kufr je mělký a jeho podlaha je vlastně srovnaná s horní hranou zadního nárazníku. Vejde se sem 540 litrů nákladu, přičemž zadní sedadla jdou sklopit pro získání 1348 litrů. A taky se budete trochu cítit jako v 911, protože kufr je i pod přední kapotou, jen z trochu jiných důvodů. Takzvaný frunk nabídne 84 litrů prostoru.

Designově podle mě Porsche Macan žádná hitparáda není, i když záleží na specifikaci, za zeleným kouskem se zlatými koly bych už se asi otočil. Jinak je to takový ocucaný bonbon jako každý druhý elektromobil, což je dáno aerodynamikou. Koeficient aerodynamického odporu u nového macanu je mimochodem 0,25. Tuto hodnotu elektromobily prostě musí mít co nejlepší, aby daleko dojeli a trochu si tím i kompenzovaly vysoké hmotnosti, u našeho kousku to bylo 2330 kilogramů, Macan S s šestiválcem vážil 2080 kg.

Ale zpět k interiéru. V palubní desce můžete mít dva až tři displeje. Ten třetí pro spolujezdce vlastně pořád nevím, k čemu je, když většina ze spolujezdců stejně kouká při cestě do telefonu, ale když to funguje jako příplatek u konkurence, tak proč ne tady. Pro řidiče je nejdůležitější digitální přístrojový štít, který se skvěle ovládá právě přes multifunkční volant. Infotainment je fajn, akorát pro vypnutí všech asistenčních systémů si musíte trochu zaťukat a není to vyloženě na očích.

Jízdní vlastnosti se tradičně hodně odvíjí od specifikace, naše auto třeba v základu nemá vzduchový podvozek ani natáčení kol zadní nápravy, to se dělá v konfigurátoru. Aktivní odpružení je za 29.530 Kč, v kombinaci se vzduchovým podvozkem je to 67.860 Kč a pokud chcete řízení zadní nápravy, tak je to dalších 47.490 Kč.

Řízení je naprostá špička, volant je trochu povolený okolo středové polohy, abyste si třeba na dálnici mohli auto krásně a netrhavě umisťovat ve vysokých rychlostech mezi pruhy, zároveň vám ale s přibývajícím rádiusem volant příjemně tuhne v rukou. Zpětná vazba od volantu je však jako u každého moderního auta minimální. Pokud jde o komfort a odhlučnění, tak jde opět o absolutní špičku, nicméně díru na silnici jsme potkali málokdy.

Macan se stejně jako Taycan může pochlubit skvělou dávkovatelností výkonu a dobrými brzdami, kde není výrazný přechod mezi rekuperací a zakusováním destiček do kotoučů. Mimochodem rekuperovat lze výkonem až 270 kW. Při sportovnější jízdě macan překvapí stabilitou karoserie a ve sportovním nastavení také tlumiči, které umí pěkně ztuhnout a jízda najednou dostane trochu té vážnosti.

Nejvíc mě asi bavily výjezdy z utažených zatáček, protože macan hezky pochopí co se děje a nechá vás vytlačit se ven přes zadní nápravu. Žádné hrabošení přes přední, prostě vás roztlačí ven přes zadní kola a když budete mít naloženo trochu víc, tak se i trochu sklouzne. Fakt se na to těšíme doma, tohle bude ještě sranda.

Jenže tohle už jsem všechno viděl, některé elektromobily dnes už umí vážně hezky jezdit. Co jsem ale ještě neviděl, je dojezd přes 600 kilometrů. A i když jsme jezdili do kopců, z kopců, někdy jako čuňata a někdy zase jako spořádání občané, tak mi vůbec nepřišlo, že by toho auto mělo dost. Ať už jde o brzdy, teplotu akumulátoru nebo samotný dojezd, tak všechno prostě fungovalo na jedničku. Mimochodem teplotu akumulátoru vidíte na přístrojovém štítu, to také není u elektromobilů pravidlem.

A já vím, co vás napadlo, že v zimě to bude s tím dojezdem jinak. A bude, o tom žádná. Já ale ještě neviděl dojezd přes 600 kilometrů ani v létě. Spotřeba se ploužením 50 až 80 km/h podél pobřeží ustálila na 14,8 kWh/100 km. Jako prosím? Do kopců to bylo pětadvacet a při sportovní jízdě přes čtyřicet. Ale za celý den s tím, že jsme vystoupali ze 400 na 900 výškových metrů přes serpentiny a pak to zase sjeli, byl celkový průměr 20,2 kWh/100 km, prosím pěkně. A dojezd byl stále 358 kilometrů!

Tohle je elektromobil, který dává určitě smysl. Jen ty hezké specifikace jsou už prostě za cenu, za kterou konkurence nabídne šestiválce. Jednoznačně odvážný krok od Porsche, tenhle elektrický macan, to se musí nechat. Zároveň je takový elegantní, uhlazený a se spoustou juchů barev, no prostě auto pro holky. Strašně se těším, až tohle auto vyjezdíme v Česku jak to jen půjde, protože zatím je to nejlepší elektrické auto, jaké jsem kdy řídil. Taycan dobrý, ale tohle je smysluplnější.