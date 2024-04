První jízda s novým Hyundai Ioniq 5 N, a rovnou na okruhu. Žerty stranou, bude vás bavit!

Hyundai nám před lety dodal ostrý hatchback i30 N, který byl vřele přijat odbornou veřejností i zákazníky. Sázka na založení sportovní divize N a přetažení Alberta Biermanna z BMW byly velmi dobré kroky jak vstoupit do úplně nového světa, ve kterém si tato korejská automobilka už díky prvnímu modelu udělala jméno. Následovala druhá karosářská varianta Fastback, menší ostrý hatchback i20 N a ostré SUV Kona N. Všechno to jsou super auta.

Na delší dobu jsme žádné nové auto s označením N neviděli, ale nyní je tady a je to elektromobil. Hyundai již delší dobu avizoval, že z jeho elektromobilu Ioniq 5 bude také sportovní auto. No, těšili jsme se opatrně, prozatimní pokusy spojení světů sportovních aut a elektromobilů moc nefungovaly. Tyhle dva světy totiž nejdou moc dohromady už z podstaty. Elektrická auta jsou těžká, to je první velká překážka. Zároveň postrádají emoce a rychle se vybíjí. Ano, my víme o Porsche Taycan Turbo GT a Rimacu Nevera, ale to je trochu jiná cenová liga.

Hyundai Ioniq 5 N neřeší problém s hmotností. Řeší ale to, jak elektrické auto vnímáme. Na papíře vypadá vlastně docela obyčejně, má dva synchronní elektromotory s permanentním magnetem, každý pro jednu nápravu, přičemž dávají dohromady 448 kW (609 koní). V případě stisknutí tlačítka N Grin Boost pak krátkodobě dodají až 650 koní. Točivý moment činí 740 N.m, respektive 770 N.m. Na stovku se vůz dostane 3,5 sekundy a jede až 260 km/h. Minimálně zrychlení je tu jako u ještě nedávných supersportů, nicméně samotná čísla nejsou u elektrických aut tak obtížně dosažitelná.

Ioniq 5 N ale není jen o číslech, za přední maskou má aktivní žaluzie pro přivádění vzduchu, průduchy okolo předních kol jsou funkční a slouží k chlazení brzd. Množství nastavení vozu je tak enormní, že k jeho plné obsluze potřebujete snad inženýrský titul. Jsou tu nejen jízdní režimy, ale i nastavení odezvy elektromotorů, rozdělení výkonu mezi nápravy (50:50, ale klidně i 10:90), zmíněný režim N Grin Boost nebo vaše vlastní nastavení N Custom. Můžete si dále nastavit řízení, rekuperaci, elektronicky řízený samosvorný diferenciál nebo zvuky jízdy z reproduktorů. Můžete sledovat přetížení v zatáčkách či měřit si časy na kolo.

Je toho skutečně přehršel a každá vaše jízda s autem může být unikátní. Pak tu jsou ještě dva důležité režimy - Sprint a Endurance. Při Sprintu je auto víc napružené a připravené podat maximální výkon, v případě mosteckého okruhu je to třeba pět brutálních kol. To do té doby, dokud bude akumulátor v optimální teplotě, bude dávat maximální sílu elektromotorům a ty tím pádem nebudou vadnout (30 - 40 stupňů). V režimu Endurance se pak výkon omezí, ale zvládnete kol mnohem víc, dokonce si vychutnáte i dvě plná kola na Nürburgringu. Běžně mají elektromobily problém i s jedním kolem.

Pokud ale nezapnete ani jeden z těchto režimů a pojedete na vámi vytvořené nastavení v N Custom, budete jezdit jako lidi, nemačkat z auta i toho posledního koně a dáte si takovou klasiku na trackdays, tedy zahřívací kolo, dvě až tři ostrá a pak vychlazovací kolo, dáte s Hyundai Ioniq 5 N nějakých patnáct kol na mosteckém okruhu. Pak už to chce samozřejmě nabíjet, ale tam, kde jsou rychlonabíječky, má vůz zvládnout nabití z 10 na 80 procent za 18 minut. V Mostě je nanejvýš padesátka, takže si dáte třeba hodinku oraz. Není to zas tak odlišné od aut se spalovacími motory, pokud nechcete za den oddělat gumy a brzdy, nebo pokud nemáte Porsche či jiné skutečně funkční auto.

Emoce?

Ale teď k tomu vnímání. Nejlepším ukazatelem toho, jak moc rychle přijíždíte do zatáčky a jak z ní chcete vyjet, je jedno velké tučné číslo ukazující zařazený rychlostní stupeň. To se u auta bez vícestupňové převodovky dělá špatně. Hyundai Ioniq 5 N vám tak po stisknutí tlačítka simuluje osmistupňovou dvouspojkovou převodovku, kterou můžete ovládat pádly pod volantem. Nic takového v autě samozřejmě není, je to jen prostá simulace. Software umí simulovat gradaci, kdy třeba z 50 km/h budete na trojku akcelerovat rychleji než na šestku. Když narazíte na virtuální omezovač na virtuálním tachometru, skutečně auto přibrzdí. A když řadíte směrem nahoru, odpojí se na okamžik při řazení příval síly na motory, takže auto trochu škubne.

Já vím, jak to zní. Směšně. Ale ono vám to vlastně docela pomůže. Na okruhu v Mostě jsem projížděl vracák na dvojku a hokejku na čtyřku. Je to lepší, než kdybych jel na pocit nebo zkoušel ostřit na rychlost. Je to divadlo, které vám ale pomůže auto lépe vnímat a sžít se s autem. Zvukové vjemy si můžete nastavit tři - spalovací motor, stíhačku a pak takový nějaký vesmírný zvuk. Spalovací motor při odlevení na plynu prská z virtuálních výfuků ze zadních reproduktorů. Když si naopak odřadíte stíhačku, uslyšíte podobný zvuk jako při forsáži. Zvuky jsou slyšet i venku. Klidně se smějte, já sám stále nevím, co si o tom myslet. Vím ale to, že když jsem jel čtvrté kolo a soustředil jsem se jen na jízdu, bylo mi vlastně jedno, že je to divadlo a snažil jsem se si to užít. A bavilo mě to. Opravdu.

Samotné auto navíc docela funguje. Má jiný podvozek i zcela jinou geometrii oproti standardnímu Ioniqu 5. Velmi také oceníte plynulý nástup výkonu elektromotorů, kdy akcelerátor neumí jen polohy zapnuto/vypnuto. Moc fajn jsou i brzdy, ačkoliv stále je v nich takový zvláštní pocit, že zastavujete něco, co má obrovskou setrvačnost a dost to váží. Takové Porsche Taycan tohle maskuje mnohem lépe. Brzdný účinek je ale obrovský, navíc mnohem dříve brzdíte skutečnými brzdami, ne jen rekuperací. Když si pak do zatáčky přivezete moc rychlosti, auto ještě stále zatočí, ale pneumatiky už síleně kvičí. K tomu ale platí podmínka správných tlaků. Když se rozjedete s tlakem 2.1, tak máte po chvíli klidně 2.8. Autu se na takových betonech hůř zatáčí a navíc i s řidičem váží 2275 kg.

Stabilizaci je možné omezit na ESC Sport, což znamená, že vás auto nechá lehce se sklouznout na výjezdech ze zatáček. Za mě tohle nastavení není úplně ideální. Je sice pravda, že vás auto skutečně nechá vyjet lehce zadními koly ze stopy, působí to efektně a v určitých momentech jste i rychlejší, ale zbytečně tím trápíte brzdy. To především v momentech, kdy si auto překývnete z jedné zatáčky do druhé, auto by se mohlo sklouznout do lehkého powerslidu, ale podvozek se lekne, že už je to moc, stabilizuje, auto se tak lehce zakýve a ačkoliv je celkem tuhé, chce vám jakoby karoserie utéct od podvozku. S vypnutou stabilizací pak zadní diferenciál velmi srdnatě vektoruje a dokáže poslat takřka všechen výkon na vnější kolo, takže se můžete klouzat velmi efektivně, ale pokud auto nemáte v ruce, nebudete rychlý, spíše ztratíte. Zábava to ale je.

Mě ale zajímala konzistentnost, tedy jak moc auto vadne, když se s ním jede nějaké normální tempo. Pojmem normální tempo pro tohle auto jsem odhadnul čas 1:53. To byl čas, při kterém jsem nejel úplně na krev, bylo mi u toho dobře a hlavně jsem spíše nadprůměrný řidič, ne profesionál. Po zahřívacím kole jsem jel takto dvě ostrá kola, pár desetinek okolo zvolené hranice. Auto se obě dvě kola (režim Sprint, bez používání N Grin Boost) chovalo takřka stejně, absolutně bez vadnutí.

Třetí kolo jsem se rozhodl pro time attack, jelikož mám taky nějaké ego a chtěl jsem si dát 1:50, protože to to auto umí, ale už je to blízko jeho hranice. Bohužel, měl jsem už dvacet procent akumulátoru a navíc jsem ho dostal na vysokou teplotu. V zahřívacím kole byla teplota akumulátoru 36 stupňů, ve třetím už k padesáti a číslo bylo místo bílé barvy oranžové. Zároveň mě nízká úroveň nabití neumožnila spustit režim N Grin Boost, se kterým bych na rovinkách po desetinách sekundy nasbíral dost na to, abych byl s časem spokojený.

Ideální je držet teplotu akumulátoru okolo třiceti stupňů, jak již bylo řečeno. Pokud budete jezdit třeba dvě až tři ostrá kola a pak budete chladit, skutečně vám auto dost vydrží. Já byl na okruhu hodinu, z toho ostrých kol bylo osm a zbytek jsem chladil, rozjížděl se a zkoušel různé režimy. Úroveň nabití klesla z 97 % na 17 %. Pro mě jakožto pro majitele by to pak znamenalo dát auto na nabíječku a vrátit se k němu třeba za hodinu a půl, nebo i o dost dříve, kdyby v Mostě tu rychlonabíječku udělali.

Hyundai Ioniq 5 N je sranda, ale ne úplně levná. Základ je za 1.799.990 Kč, lepší výbava za 1.839.990 Kč. Nebo takhle, na to, co to auto umí, je to pro nadšence do nových technologií asi v pohodě, ale v této hranici lehce pod dva miliony korun koupíte BMW M2, Toyotu Supra i s manuálem a možná ještě stihnete Porsche Cayman. Mně se zkušenost s Hyundaiem Ioniq 5 N moc líbila. Bylo to něco úplně nového a cením odvahu tvůrců, dát do auta takové vylomeniny, které takhle na papíře působí směšně, ale když v tom autě sedíte a máte trochu nadhled, baví vás to.

Nepřipadal jsem si jako ošizený, ale spíš jako v divadle. Mít ale dva miliony a plánovat nákup sportovního auta, budu na Ioniq 5 N koukat spíše z okna svého Porsche Cayman. Já vím, jablka a hrušky, ale prakticky stejná cena. Hyundai jednoduše postavil sportovní elektromobil, který je sice o trochu větší a těžší než ostrý hatchback, ale jednoduše funguje a aktuálně nemá konkurenci.