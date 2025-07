První jízda s novým Ferrari 296 GTS. Šest válců stačí, z hybridu by se ostatní mohli ponaučit

Nestává se často, že bychom se svezli ve Ferrari. Vlastně k tomu dochází zhruba jednou za deset let. A teď je ten čas...

Pátral jsem, kdy jsme na Autorevue naposledy psali něco o Ferrari ve smyslu jízdních zážitků. Našel jsem až téměř deset let starý materiál, který si pro náš web střihnul Lukáš Dittrich, tenkrát sedlající Ferrari GTC4 Lusso kdesi v horách. Lukáš pro nás už dlouho nepíše a vzpomínané Ferrari, se kterým měl jistě krásné zážitky, je dnes už ojetinou.

Každopádně je tu rok 2025 a máme tu dalšího černého koně. Ferrari nás pozvalo, ať si vyzkoušíme něco ze současné modelové nabídky v rámci eventu Passione Ferrari, který se konal během závodního víkendu Ferrari Challenge v Brně. Protože celý víkend lilo jako z konve, chtěl jsem si vyzkoušet především cestovní GTčko Roma, protože mi bylo jasné, že se za těchto podmínek k červenému poli otáčkoměru v 12Cilindri asi ani nepřiblížím. Nakonec jsem ale dostal klíče od něčeho úplně jiného.

Jak už tedy víte z titulku a fotek, tak mně a Michalu Dokoupilovi ze Světa motorů byly svěřeny klíče od Ferrari 296 GTS, středobodu nabídky (i když pro někoho stále základ), jehož rodokmen sahá snad ještě za model 348. Po něm byla 355, pak 360 Modena, F430, 456 Italia, 488, F8 Tributo a teď tu máme 296 GTB a GTS (konzistence pojmenovávání navazujících modelů není silnou stránkou Ferrari). GTB znamená Gran Turismo Berlinetta a GTS zase Gran Turismo Spider. Ve výčtu čísel z technických údajů je u GTS oproti GTB nejdůležitější 14. Za tolik sekund totiž umí schovat střechu za sedadla posádky.

K autu nás doprovodil postarší Ital. Ukázal nám co a jak, poprosil, ať nevycházíme z jízdního režimu na mokro a popřál příjemnou zábavu. Tak jo, klíček ve tvaru kvádru jsem zaklapnul do připravené zdířky ve středovém tunelu a stisknul tlačítko start na volantu. Naše GTS bylo v elegantní specifikaci kombinující modrý lak karoserie Blu Corsa s béžovým interiérem. Krásné auto. Ve výčtu výbavy nechyběla plně elektrická ventilovaná sedadla, bezdrátová nabíječka mobilního telefonu, Apple Carplay nebo foukání teplého vzduchu za krk (fajn věc u auta se stahovací střechou).

Když má něco znak Ferrari, očekáváte, že bude vše jako z příručky na auto snů. Minimálně z pozice řidiče to tak je, sedíte krásně nízko a není ani problém se do 1187 mm vysokého auta nasoukat. Tvar sedadel ja takřka bezchybný, osobně bych byl jen radikálnější v oblasti ramen, kde jsem byl trochu volnější. Posezení ve sporťáku tohoto ranku je pro vaše tělo mimořádně komfortní, nic nikde netlačí a poloha zad i nohou je přirozená. Odkládací přihrádky jsou ve dveřích, na středovém tunelu a samozřejmě se dá něco dát i za sedadla, kde je mezi vámi a přepážkou motoru ještě trocha prostoru.

Perfektně tvarovaný volant jsme měli dokonce s karbonovými dekory, za ním jsou pak fixní páčky převodovky, na což si stejně jako u Alfy Stelvio (nebo Giulia) rychle zvyknete. Automatická převodovka má ovladače připomínající klasickou kulisu řazení ze starých aut, jen místo páky ovládáte jen taková šoupátka, která musíte v dané poloze chvilku podržet, aby se daný jízdní režim aktivoval.

296 nemá středový displej, místo toho se zde propsala filozofie Ferrari, že ruce mají být stále na volantu. To samozřejmě vyústilo v hromadu čudlíků, které jsou navíc ve velké míře řešeny dotykovými ploškami. S těmi ovládáte masivní digitální přístrojový štít, který v základním zobrazení upřednostňuje otáčkoměr a okolo něj jsou další informace, mezi kterými lze listovat touchpadem. Ovládá se to přesně tak, jak to zní.

Tento systém je trochu chaotický a ne nadarmo se Ferrari teď u modelu Amalfi (nebo F80) vrátilo ke klasickým tlačítkům. Zjistit, co kde je a ovládat auto takřka poslepu bude vyžadovat trpělivost a bude to nějakou chvíli trvat. Já strávil v autě tři hodiny a do prozkoumávání všech funkcí displeje jsem se tak raději nepouštěl, protože jsem se s tím chtěl i projet. Musím ale uznat, že třeba na směrová světla formou tlačítek na volantu (tentokrát fyzických) jsem si zvykl hodně rychle.

K pobytu na palubě můžu říct ještě to, že výhled z kabiny vpřed je perfektní a velmi snadno se mi odhadovaly rozměry vozu, což se hodilo během jedné nechtěné odbočky do úzkých uliček v zástavbě kdesi nad Brnem. Za to výhled vzad je samozřejmě horší a výhled šikmo vzad prakticky neexistuje. Konkrétně v naší specifikaci nás pak při couvání kryly jen parkovací senzory, takže pro klid v duši vždy jeden z nás vystoupil a ukazoval, jak je auto daleko od obrubníku.

Když jede Ferrari, je to událost pro posádku i pro okolí. Všudypřítomné pohledy jsme si vysloužily i v okolí brněnského závodního okruhu, kde jsou ale přece jenom obyvatelé na taková auta víc zvyklí než třeba u nás u Berouna. Nicméně průjezd Ostrovačicemi v modrém Ferrari a do toho uznalé pohledy místních a radost dětí byl moment, ze kterého se doteď dmu pýchou. Moc hezký městys s příchutí motorsportu jsem poprvé navštívil při pitstopu na 1000 mil československých a vždy se sem rád vracím.

Šest válců je málo?

Ferrari si zakládá na tom, aby jeho motory měly nějakou spojitost s motorsportem. U jednotky F154, což byl osmiválec pod kapotami Californie T, 488 i třeba SF90, se to povedlo mimořádně. Tahle statistika vám možná unikla, ale motor F154 (samozřejmě upravený pro závodní účely) má více než 500 mezinárodních vítězství v kategorii GT3, což z jeho nositele 488 GT3 dělá jedno z nejúspěšnějších závodních aut všech dob. A ano, těmito statistikami běžně trýzním své přátele.

Jak na něco takového navázat? Samozřejmě pompézně. Postavit docela nečekaně vidlicový šestiválec F163 s hybridním ústrojím, způsobit tím celosvětový povyk, ale rázem získat třikrát za sebou vítězství v Le Mans. Takhle se to dělá ve Ferrari. A když se něco dá upravit tak, že to jede 24 hodin na plný plyn, určitě mi to bude v okolí Brna stačit. Ale kde se tento motor vlastně vzal, co je zač a proč je pro někoho kontroverzní?

Tak zaprvé kontroverzní podle mě není, je to prostě nový motor, který odpovídá dnešní době a reflektuje potřeby Ferrari i pro další použití v motorsportu. Jen prostě V6 nezní tak draze a exkluzivně jako V8 či V12. Motor samotný má výkon 221 koní na litr objemu, což je obrovské číslo. Je to šestiválec vidlicový a s celkovým objemem 3,0 litru dává 663 koní. Předchozí osmiválec měl úhel rozevření válců 90 stupňů a dvojici turbodmychadel umístěnou mezi nimi. U motoru F163 se Ferrari rozhodlo pro úhel rozevření válců 120 stupňů, což udělalo více místa pro turba a zároveň je motor nižší.

Toto rozložení motoru, známé pod označením hot vee, zvyšuje těžiště, ale zároveň poskytuje rychlejší reakce. Pro zajímavost se hodí zmínit, že další nový šestiválec italské produkce, Nettuno od Maserati, má turba po stranách motoru, což mu dává zase zcela jiný charakter. A další zajímavostí je, že stejně rozvržený motor (V6, 120 stupňů, turba mezi válci), měl i monopost Ferrari 126 CK z roku 1980, který nahrazoval atmosférický dvanáctiválec. Ano, přátelé mě za toto vykládání random faktů skutečně zbožňují…

Blok i hlava motoru jsou z hliníku, spalovací komory jsou od modelu SF90 Stradale a vstřikovače pracují s tlakem 350 baru. Turbodmychadla jsou opět od japonského výrobce IHI, ale v tomto případě kompaktnější a efektivnější - umí se roztočit až na 180.000 otáček. Výfukové svody jsou z vysoce odolného materiálu Inconel. Jednoduše řečeno, je to skvost mezi motory, u kterého je až škoda, že si ho u verze GTS můžete prohlédnout jen letmo takovými dvířky za systémem uložením střechy.

Těch koní je ve výsledku 830, protože mezi motorem a osmistupňovou dvouspojkovou převodovkou je ještě elektromotor. Právě tohle číslo plnilo při představení vozu novinové titulky. Elektromotor si bere šťávu z 7,45 kWh akumulátoru a je schopný auto pohánět i sám na pár kilometrů. Obyčejně se tato technika rozmisťuje tak, že elektřina pohání přední kola, ale Ferrari si tady řeklo ne a všech 830 koní jde výhradně na kola zadní, což je úžasná věc, zřejmě už limitní pro nějakou běžnou použitelnost a vzbuzuje to respekt.

Na trakci zadních kol mají lví podíl pneumatiky 305/35 R20, zatímco zatáčíte předními pneumatikami 245/30 R20. Brzdové kotouče mají vpředu průměr 398 mm a vzadu 360 mm. Ale ne jenom pneumatiky a brzdy vám umožňují auto krotit. Je tu také elektronický zadní diferenciál a spousta věcí, které vám správně vysvětlí asi jen kalibrační inženýři. Mám na mysli třeba šesticestný dynamický senzor (6w-CDS) a Transition Manager Actuator (TMA), optimalizující souhru mezi oběma motory.

Pro běžného, ale i náročného řidiče, se to však celé projevuje tím, že můžete s 296 GTS jezdit rychle vždy a všude, a to i za špatných podmínek. Což mě konečně přivádí k mým zkušenostem za volantem. Zvuk nového šestiválce je fantastický, projevuje se výrazně v celém spektru otáček a maximální porci výkonu vám doručí až 8000 otáčkách. To je na turbomotor úžasné číslo a jestli tak budete chtít vymáčknout z auta všechno, budete si ho muset řádně vytočit, což se také projeví v další omamnou vrstvu zvuku zlověstné potvory, která vám řve za zády.

Obavy z naladění hybridního systému byly pryč asi po pěti minutách. Nerozumím tomu, jak u Ferrari dokázali udělat ten nejhladší hybridní systém, jaký jsem kdy zažil. Pokud jedete v režimu hybrid, připojuje se spalovací motor jen když je potřeba. Jako u Toyoty, ale tady je to tak sametové, že kdyby motor po naskočení nevyštěknul, určitě byste si toho ani nevšimli. Nicméně v tomto režimu jsem strávil jen pár desítek kilometrů, na volantu totiž stačí zmáčknout šachovnicovou vlajku a jedete jen na spalovací motor. Přitom ale voličem jízdních režimů Manettino můžete mít zvolený klidnější režim na mokro, nebo kolečkem otočit na druhý konec všech režimů a z auta udělat 830koňovou zadokolku s vypnutou kontrolou trakce.

Je vůbec na co si stěžovat? Po stránce jízdních vlastností jsem za tři hodiny na nic moc nepřišel. Asi všichni čekáte, že převodovka bude perfektní, reakce na pedál plynu příkladné, brzdy skvěle naladěné a řízení přesné a strmé. A přesně tak to je, nicméně Ferrari 296 GTS se nenechá nachytat ani při každodenním použití, protože komfort odpružení byl až na nečekaně vysoké úrovni. Nicméně tragický je rejd a otočit se s tímhle autem v nějakém menším prostoru je bolest.

Ačkoliv spousta dnešních supersportů využívá karbonové monokoky, 296 má stále hliníkové šasi. A pokud nemáte sportovnější paket Assetto Fiorano, máte ve standardu elektronicky řízení magnetické tlumiče. Ty si, jak už jsem napsal, dokáží poradit i s nástrahami českých silnic, ale jejich funkce vás nezradí ani při dynamické jízdě. Na mokru jsem zaznamenal jen drobnější nedotáčivost v hodně utažených zatáčkách, ale chybou byla spíše vyšší nájezdová rychlost díky rychle získané důvěře, kterou ve mě auto vzbudilo. Jinak se GTS dokáže vcucnout do jakékoliv asfaltu a kroužit oblouky přesně tak, jak je namalujete volantem.

Preciznost a přesnost daná neskutečným inženýringem mistrů řemesla je všudypřítomná. K tomu všemu máte motor, který neustále tahá kupředu. A ve výsledku vlastně těžíte jak z jedniček a nul, tak i z mechanických řešeních stejným dílem. Zatímco chytrá kontrola trakce vám dovoluje i na mokrém asfaltu příjemně modulovat výkon, tak zase nízko uložený motor (a obecně nízké těžiště auta) vám dává pocit extrémně soustředěného stroje, který do hlavy cpe myšlenku klišé o motokárovém chování.

Někdo tomuto autu říká Baby Ferrari, podobně jako jeho předchůdcům, a skutečně je to auto, které může být od Ferrari vaše první. A 830 koní na základní auto mi přijde jako dost fajn hodnota. O to milejším překvapením ale je, jak snadno si pro ten výkon můžete dojít. Běžný řidič si auto oblékne prakticky hned, technicky zdatný jedinec bude obdivovat souhru přeplňování a elektromotoru, no a profesionální řidič může odhalovat všechna tajemství a odkazy, které tu po sobě inženýři nechali.

O takových autech jsem vždy četl, že jsou o určitých kompromisech, ale já tu až na rejd a výhled vzad žádný nevidím. Asi tomu tak nebylo vždy, ale tohle je za mě hotové auto, kompletní balíček, ve kterém bych se viděl nejen každý víkend, ale i každý den v týdnu. Když tak nad tím přemýšlím, tak tohle auto ani nemuselo být tak dobré, ale prostě je. A řeknu vám taky, že tahle V6 má zvenku hezčí zvuk než V8 v modelu F8 Tributo.

Ačkoliv byly tohle jen první dojmy a ne ucelený test, řeklo nám toho Ferrari 296 GTS docela dost. Oproti 296 GTB se pak ještě hodí zmínit 70 kg nadváhy kvůli hardtopu a pak také cena, která je o nějakých 30 až 40 tisíc eur vyšší. Nicméně tady se bavíme o autech, která i s nějakou příplatkovou výbavou (u Ferrari tradičně velmi drahá) stojí klidně půl milionu eur. A bohužel vám neřeknu, jestli je konkureční McLaren s karbonovým monokokem na pocit tužší, nebo jestli má Lamborghini Temerario lépe odladěný hybridní systém. Ale tak třeba někdy, snad dřív než za deset let.