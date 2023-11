První jízda s novým BMW 5 a elektromobilem i5: Díky, že si ještě stále můžeme vybrat!

Nové BMW řady 5 dorazilo na český trh v mnoha příchutích. Můžete mít dvoulitrový diesel se čtyřkolkou, ale i elektromobil i5 M60 xDrive s výkonem až 601 koní. Ještě než se nám do redakce dostane první kousek ke klasickému týdennímu testu, měli jsme příležitost tuto novou řadu na českém trhu přivítat a alespoň krátce se svézt. Pro první ochutnávku jsme vzali od každého něco - 520d xDrive a i5 eDrive40.

Elektromobil i5 vlastně ničím nepřekvapil, pod plným plynem posílá na zadní kola 340 koní a díky okamžité reakci a perfektní modulaci výkonu je jízda s ním velmi fluidní, podobně jako s menším modelem i4. Je to velmi dospělý elektromobil s dojezdem na jedno nabití až 579 kilometrů a nabíjením až 205 kW. Za to vděčí akumulátoru o využitelné kapacitě 81,2 kWh. To už ale samozřejmě něco váží, pohotovostní hmotnost je 2205 kilogramů.

Na jízdě je to znát. Komfortní naladění tlumičů vás už předem vybízí k tomu, abyste to nehnali úplně na hranu, ale spíše si tak svižně projížděli své oblíbené pasáže na okresních silnicích a přemisťovali se na dálnici v absolutním tichu. Modulace výkonu a rapidní akcelerace jsou samozřejmě návykovými aspekty nové EV pětky, ale vysoká hmotnost vůz dokáže v obloucích trochu otupit a s tím, jak je centralizovaná doprostřed auta, se jednoduše nebudete cítit tak svěže a nenuceně jako v předchozích pětkách.

Tenhle závan starých časů jsem ale pocítil v dieselu. Obyčejný dvoulitr o výkonu 197 koní a se čtyřkolkou váží 1905 kg, takže je o 300 kilogramů lehčí než základní elektromobil. Jak jsem do něj přesedl z elektromobilu, čekal jsem, že se po nastartování celý otřese a začne chrochtat, přesně tak, jak si to pamatuji z aktuální trojky, kde tento diesel nepatří k nejkultivovanějším. A ono nic, auto sebou ani neškubne a motor se natočí velmi tiše. Ozývat se začne až před pásmem středních otáček.

Akcelerace EV je samozřejmě nesrovnatelně lepší, ale 520d se zahanbit nenechá. Vlastně bych mu během té krátké projížďky hádal více než dvě stě koní. Je ale znát, že je hodně o přeplňování, ostatně skoro jako každý diesel. Křivka výkonu a funkce turbodmychadla jsou ale naladěné skvěle, auto má odpich a dobré reakce. Ruku v ruce s tím jde převodovka, na kterou jsem si během krátké projížďky ani nevzpomněl, což je vlastně dobře, protože to znamená, že svou práci odváděla pohotově a nerušivě.

U podvozku bylo znát, že je to jiné než elektromobil. Kdo vám řekne, že ten elektromobil jezdí jako spalovák, tak prostě kecá. Podvozek tady přiznává o trochu více neduhů našich silnic. Jen připomenu, že nová řada 5 má vpředu nápravu s dvojitými příčnými rameny se zkrutným stabilizátorem, dodatečnou vzpěrou a dalšími vzpěrami v motorovém prostoru. Vzadu je pětiprvkové zavěšení taktéž se zkrutným stabilizátorem. i5 ve vrcholném provedení může mít i aktivní stabilizátory nebo zadní vzduchové odpružení.

Diesel je v zatáčkách hravější. Lépe se stáčí do oblouku a více cítíte i práci zadní nápravy. Přišel mi o stupínek ne sportovnější, ale řidičštější. A to je rozdíl. Elektromobil je pak samozřejmě tišší a o trochu komfortnější. V obou variantách jsem ale nepřišel úplně na chuť proměnlivému účinku posilovače řízení. Přední kola v obou vozech sice reagují správně už od středové polohy, ale někde okolo čtvrt otáčky jako by povolí a utahování oblouků, nebo jízda po kruhovém objezdu, tak nemáte tak citlivé.

Obecně ale oba modely působily jako robustní, bytelná, tuhá a velmi solidně řiditelná auta, jak se na BMW patří. Těch pár výtek se nám potvrdí či vyvrátí, až s vozy strávíme více času, stejně tak si uděláme finální obrázek, až se budeme moct pořádně porozhlédnout po interiéru a pomačkat si všechny čudlíky.

BMW se však sluší poděkovat, že si můžeme vybrat. Stále máme spalovací motory a k mání jsou i elektromobily. Kdo bědoval nad nabídkou motorů při představení, tak teď samozřejmě musí sklapnout, protože mild-hybridní šestiválce jsou na cestě. Takže BMW, díky, a my se těšíme na test.