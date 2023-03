První jízda s novým Audi Q8 e-tron 55 quattro: Takže to nakonec nebyl jen výlet na matriku

První elektromobil Audi prošel změnou jména. Jak jsme se ale dozvěděli během prvních jízd, jen o tom to nebylo.

To auto na fotkách je Audi e-tron, že? No, není. Model e-tron byl první elektromobil od Audi a začal svou cestu v roce 2018. Za následující čtyři roky se ale trh hodně změnil, Audi má nyní elektromobilů více a desítky dalších jsou na čekací listině.

V segmentu SUV tu nyní máme ještě Q4 e-tron, které je příbuzným VW ID.4. A aby tak e-tron zapadl lépe do portfolia modelů, dostal s faceliftem také změnu jména. A oproti klasickému e-tronu navíc nemusí čekat na karosářskou variantu Sportback, protože ta je k mání rovnou od začátku produkce. Na začátku letošního roku přijela do Česka první verze, pětapadesátka, a my jsme se svezli.

To dobré zůstalo

Takže co se s Audi e-tron stalo, pokud vynecháme změnu jména? Design se změnil, ačkoliv to tak na první pohled nemusí působit. Třeba maska vpředu je nižší a vzadu je přepracovaný nárazník. Wow, ale co také vymýšlet u faceliftu německého auta. Uvnitř je pak změn skutečně jen poskrovnu. Kouzlo Q8 oproti e-tronu je však v něčem jiném, jen to není vidět. Q8 si ponechává to nejlepší ze svého předchůdce, ale přináší několik novinek, které jsou vzhledem k elektrickému pohonu vozu očekávatelné.

Q8 e-tron tak zůstává především pohon všech kol quattro, který je standardem pro všechny varianty včetně ostřejší verze S, která má dokonce tři elektromotory. Logika quattra u elektromobilů je taková, že každá náprava má svůj elektromotor, které spolu spolupracují v rámci zachování co nejlepší trakce. Verze SQ8 e-tron má pak na zadní nápravě dva elektromotory. Zůstává také adaptivní vzduchové odpružení, digitální LED Matrix světlomety nebo možnost virtuálních zpětných zrcátek.

A teď co se hlavně změnilo: motorizace jsou tři - 50, 55 a S. Každá z nich má lepší akumulátor, u 50 vzrostla kapacita ze 71 na 95 kWh, u 55 z 95 kWh na 114 kWh a u S je to taktéž z 95 na 114 kW. My jsme si zkusili 55 quattro, kde se udává teoretický dojezd až 600 kilometrů. Mimochodem využitelná kapacita baterie je 106 kWh. Zlepšilo se také nabíjení na hypernabíječkách, které u nás nabízí třeba síť Ionity. U základní padesátky stoupl maximální výkon ze 120 kW na 150 kW. U zbylých dvou je rozdíl 150 vs. 170 kW. Za ideálních podmínek je tak možné naší pětapadesátku nabít z 10 na 80 % za 31 minut.

Výkon Q8 e-tron se pohybuje od 250 do 370 kW, naše zkoušená 55 měla zlatý střed - 300 kW, což má zajistit zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,6 sekundy a dosažení 200 km/h. Zlepšení výkonu, nabíjení a dojezdu bylo možné díky úpravě klíčových komponentů. Díky optimalizaci článků v baterii se podařilo navýšit hustotu energie o 20 procent. Zlepšil se samozřejmě i termomanagement, což v kombinaci s důrazem na lepší aerodynamiku vyústilo v delší dojezd. Přepracovaný byl i zadní elektromotor, který je nyní efektivnější v nízkých a středních rychlostech a má silnější magnetické pole.

No dobře, tak jak to jezdí?

Jedním slovem skvěle. Měli jsme klasické SUV s šedou barvou laku karoserie a zimní pneumatiky na aerodynamicky tvarovaných kolech o velikosti 20 palců. Jak už bylo zmíněno, prostředí bude majitelům původního modelu e-tron velmi dobře známé, takže se uvnitř budete ihned orientovat. Auto jsem si přebral s takřka plnou kapacitou baterie, teplota se pohybovala lehce nad nulou a dojezd činil 359 kilometrů.

Ačkoliv je vám vše v autě povědomé, jízda je přece jen trochu jiná. Výše uvedené změny v tom samozřejmě prsty nemají, to poznáme až při klasickém testu, kdy budeme mít auto víc dní. Už od prvních chvil bylo ale cítit upravené řízení, které je nyní přímější, respektive s otočením volantu o čtvrt otáčky teď zatočíte prostě víc. Jiné je i uložení, které je nyní tužší. A když to všechno zkombinujete s velmi komfortním vzduchovým podvozkem, máte další z těch opulentních konejšivých elektromobilů.

Q8 e-tron má enormní množství trakce a jako každé velké Audi je při jízdě neutrální až do té míry, kdy vám začne strhávat obličej z lebky. Protože jezdit tohle auto opravdu umí, šlápnutí na akcelerátor vás z nízké rychlosti vyloženě katapultuje dopředu. S tím, jak se lépe řídí, vás tak baví jezdit pomalu i svižně. Úplně na hranu vás to ale asi lákat nebude, protože Audi u tohoto modelu opět dobře přiznalo kila. Jinak řečeno, každým metrem cítíte, že sedíte ve dvou a půl tunách, které když se vám splaší, je zle.

V autě jsem strávil něco málo přes hodinu a ujel přitom 58 kilometrů. Vše proběhlo na okresních silnicích podél Vltavy, občas s mírným stoupáním do některé z přilehlých vesnic. Drtivou akceleraci jsem zkusil jen jednou, stejně tak jako dvě svižnější předjetí, což jsou situace, ke kterým se vystavujeme dnes a denně. A přesně tímto způsobem jsem dosáhl spotřeby 28,4 kWh/100 km. Bylo nás tam samozřejmě víc, někdo dal stejnou trasu svižnějším tempem za 31 kWh, někdo skutečně pomalou jízdou 26 kWh.

Takže naše první ochutnávka Audi Q8 e-tron dopadla velmi dobře. Auto nemá jen jiné jméno, ale myslelo se i na to, co je u elektromobilů důležité, tedy na akumulátor, elektromotory a aerodynamiku. Auto teď dál ujede, rychleji se nabije a mělo by být celkově svižnější. Je extrémně pohodlné, při jízdě velmi tiché a kdo si připlatí za digitální Matrix LED světlomety, které vás promítáním animací doprovázejí na vašich cestách, tak to bude mít s divadlem a dobrým party trikem. O tom ale až v testu.