První jízda s novou Toyotu C-HR: V Česku už je to hit! A není se čemu divit

Druhou generaci Toyoty C-HR jsme si v Česku poprvé osahali v polovině září a aktuálně objíždí česká města v rámci Toyota roadshow. Už teď je to hit – přestože je u nás k vidění jediný kousek, který navíc není homologován pro jízdu na veřejných silnicích, Češi berou dealery útokem a uzavírají objednávky, přestože si auto ještě ani nevyzkoušeli. Navíc nejde hlavně o firmy. C-HR se líbí hlavně soukromníkům, přičemž plán české toyoty pro letošní rok je 350 objednávek. V příštím roce by u nás Toyota chtěla prodávat asi 150 kusů měsíčně.

Nová Toyota C-HR se vyrábí v Turecku, já však pro první jízdní dojmy vyrazil na Ibizu. I v listopadu je tu 18 stupňů, voda je příjemná, chobotnice se na grilu nestíhají otáčet a kompaktní crossover sem výborně zapadá. Ibiza není svou rozlohou velká, takže by se sem klidně hodila ryze elektrická verze modelu, ta se však neplánuje. Místo toho přijde srovnatelně velký model řady bZ.

Ale zpátky k Toyotě C-HR. Stejně jako minulá generace stojí na modulární platformě TNGA a podle mě jde o definici crossoveru. Je nepřehlédnutelná, má vyšší stavbu karoserie, což se hodí nejen ve městě, ale i v terénu. Mezigeneračně narostl vnitřní prostor a posílily motory. A uvnitř vypadá skvěle, řekl bych až lexusovitě.

Už jsem to kdysi psal v testu současné Toyoty Corolla a napíšu to i tady: kdyby si Lexus chtěl jednoho krásného dne snadno přijít ke kompaktnímu crossoveru a na C-HR prásknul svoje loga, nikdo by se na něj za úroveň zpracování, materiálů a palubní techniky nemohl zlobit. Pravděpodobně by nenabízel látkové sedačky a přidal by jim ventilaci, ale jinak bych s „Lexusem C-HR“ neměl nejmenší problém. Až tak vysokou úroveň tahle Toyota má.

Na co uvnitř sáhnete, to je příjemné. V závislosti na výbavě může být před řidičem až 12,3palcový přístrojový štít, stejnou úhlopříčku má na řidiče lehounce natočený středový displej s mimořádně jemnou grafikou a skvělou citlivostí. Dnes tolik oblíbené ambientní osvětlení se mění podle denní doby od zářivých ranních barev po uvolněný večerní odstín, můžete mít i novou panoramatickou střechou, která dovnitř nepropustí infračervené záření a v zimě vám od ní údajně nebude chladno, takže nepotřebuje střešní roletu (čímž se ušetřilo místo hlavně vzadu na hlavou) a můžete mít i head-up displej. Zkrátím to: C-HR je hodně moderní auto s prvky výbavy na úrovni prémiových vozů.

Pravda, na něčem se ještě zapracovat mohlo. Mám na mysli povinný systém upozornění na překročení maximální rychlosti. Je možné ho vypnout, ale zatímco ve vozech Lexus na to máte v menu infotainmentu zkratku a zvládnete to na dvě kliknutí, u Toyoty C-HR na to musíte jít před přístrojový štít pomocí tlačítek na volantu. A stejné je to i s asistentem pro aktivní udržování v jízdním pruhu. Asi to chce zvyk, ale na to na Ibize nebylo dost času.

Na druhou stranu to je asi jediná potíž týkající se ovládání. Navzdory velkému displeji se našlo dost prostoru pro klasický panel klimatizace s krásnými tlačítky, pod ním je plocha pro odkládání mobilního telefonu s indukční nabíječkou a podobný volič automatické převodovky mají i vozy Lexus. Toyota si navíc pohrála i s takovým detailem, jako je volič jízdních režimů – mohla ho odbýt tlačítkem, ale režimy si volíte hezkou kolíbkou.

Jak je na tom vnitřní prostor?

Nová Toyota C-HR je o necelé tři centimetry kratší než předchůdce (4361 mm) a o zanedbatelný milimetr nižší (1564 mm), skoro čtyři centimetry však přibyly do šířky (1832 mm) a rozvor náprav 2640 mm se neliší. Je to auto primárně pro lidi, kteří už na světě zanechali nesmazatelnou rodinnou stopu – mají odrostlé děti, dobrou práci, tak si holt udělají radost a koupí si veselou Toyotu C-HR s hybridem a výsuvnými klikami dveří. Vpředu budou spokojení a vzadu často nikoho nepovezou, takže je nemusí mrzet malý nástupní prostor a malá boční okénka, kterými je však šikmo vzad o něco lepší výhled než u předchůdce.

Já si sezení vzadu na Ibize vyzkoušel a s výškou 190 cm jsem měl kolena relativně v pohodě. Kdybych se více rozvalil, už by to byl asi problém, ani ve vzpřímené poloze jsem však hlavou o strop nedrhnul. A to nejen ve verzi s klasickou střechou, ale ani v té s novou panoramou. Ale pro všechny případy uvádím, že pokud vzadu povezete děti v sedačkách či na podsedácích, moc toho ven neuvidí, což je vlastnost, kterou nové C-HR přebírá od předchůdce.

Kufr je na úrovni dnešních vozů segmentu B. Současná Škoda Fabia má v základu 380 litrů, Toyota C-HR se základním hybridem 1.8 má o osm litrů více. Dvoulitrový hybrid má 364 litrů a čtyřkolka o tři litry méně. U plug-inu zatím objem kufru neznáme. Za sebe říkám, že dvěma aktivním lidem bez dětí kufr bude stačit. Kdo chce převážet kočárky a odrážedla, nechť sáhne po Corolle Cross (ta má přes 400 litrů) či klasické Corolle Touring Sports, jejíž kufr atakuje šest set litrů objemu.