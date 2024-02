První jízda s novou Toyotou Yaris: Nejlepší malý hybrid z Česka. A rovnou se zvýhodněním

Modernizace oblíbeného prcka od Toyoty se zaměřila na to, co zákazníci chtějí nejvíce. Líbivý vzhled byl tedy ponechán, zlepšení se dočkaly pohon a chytrá elektronika ve voze.

Co se týče yarisu, s více než 1500 kusy prodanými loni jde o oblíbence českého trhu. A navíc je to poloviční lokálpatriot, jelikož se vyrábí jak ve francouzském závodě ve Valenciennes, tak i v kolínské továrně TPCA. Co přináší jeho modernizace, to jsme se vypravili zjistit do okolí španělského Sitges a Barcelony.

Neměnit, co se líbí

Zvenčí se na hatchbacku změnilo jen pramálo. Toyota se totiž rozhodla, že zde bude svůj bestseller měnit pouze v detailech. Je tu několik nových designů kol v rozmezí od 16“ po 18“ pro verzi GR Sport a opravdu lehké změny na optice a náraznících ostatních modelů. Nové je také provedení Premiere Edition se speciálním lakováním modrou Neptune a kontrastní lesklou černou střechou a sloupky. Pojí se pouze s další novinkou, nejsilnější motorizací Hybrid 130.

Jak její název napovídá, jde o posíleného sparing partnera dosavadní vlajkové specifikace Hybrid 115. Ta se od července posouvá do základu, takže zájemci o čistě benzinový pohon mají na jeho koupi zhruba půl roku, poté se z yarisu stane výhradně hybridní model.

Sezame, tak se ukaž

Technologicky dostal yaris vítané zlepšováky. Od července jej budete moci odemknout nejen klíčem, ale až pěti různými chytrými telefony prostřednictvím digitálního klíče, poskytovaném ve specifikaci Premiere Edition a GR Sport. Ten je kompatibilní se zařízeními Apple i Android, přičemž v pořizovací ceně vozidla jsou i služby konektivity po dobu jednoho roku. Vylepšení se dočkal i infotainment vozu s novým prostředím Toyota Touch 3. Ve dvou nejvyšších specifikacích spoléhá na větší obrazovku s úhlopříčkou 10,5“, základ pak nabídne 9“ obrazovku.

Novinky bychom našli i na přístrojovém štítu „jardy“. Ke klasickým kruhovým ukazatelům s 4“ displejem je nyní k dispozici i obrazovka s úhlopříčkou 7“ a devíti zobrazeními. V nejvyšší verzi má pak palců a konfigurací dvanáct.

Logicky a technicky

Stávající patnáctistovka s výkonem 92 kW tedy po modernizaci doběhne ještě pár měsíců, poté bude k dispozici dvojice Hybrid 115 a Hybrid 130. Základem je vždy tříválec o objemu 1490 cm3, mění se ale výkon přepracované elektrické trakční části. Nově tak nejsilnější jednotka dostala o 12 % vyšší maximální výkon 96 kW, maximální točivý moment ale doznal zvýšení o tučných 30 % (ze 141 na 185 Nm).

To znamená především lepší akceleraci z 0 na 100 km/h o půl sekundy, tedy 9,2 s. Stejně tak je nyní yaris dynamičtější v pružném zrychlení, z 80 na 120 km/h může být za 7,5 s. Emise CO 2 na úrovni 87-98 g/km přitom řadí zmodernizovaného prcka mezi premianty segmentu, zatímco spotřeba paliva zůstává na solidních hodnotách 3,9 až 4,3 l/100 km v kombinovaném cyklu dle WLTP.

Základní technické údaje Toyoty Yaris Motor 1.5 Hybrid 115 1.5 Hybrid 130 1.5 DF 125 Objem (cm3) 1490 1490 1490 Výkon (spalovací motor) (kW při min-1 ) 68/5500 68/5500 92/6600 Točivý moment (spalovací motor) (Nm při min-1 ) 120/3600-4800 120/3600-4800 153/4800 Výkon (elektrický motor) (kW) 59 59 - Točivý moment (elektrický motor) (Nm) 141 185 - Systémový výkon (kW) 85 96 - Převodovka e-CVT e-CVT 6° man./CVT Vnější rozměry, rozvor (mm) 3940 x 1745 x 1500, 2560 Objem kufru (l) 286 Max. rychlost (km/h) 175 175 180 Zrychlení 0-100 km/h (s) 9,7 9,2 9,0/10,2 Kombinovaná spotřeba (l/100 km) 3,8-4,9 3,9-4,3 5,2-6,1/5,3-5,7

S radostí

Za volantem doprovází vylepšené motorizace také inovované vyladění posilovače řízení, se kterým je yaris opravdu velmi jistý i v ostrých zatáčkách španělských pahorků. Zesílený hybrid je pak citelně pružnější, typicky výrazný zvukový projev motorizace se systémem e-CVT je zde ale přítomný i nadále. Jednomu to nemusí být po chuti, akustické chování ale hezky doplňují tvrdší podvozek a strmé řízení. Dobrou zprávou tedy je, že i po modernizaci a s novým hybridem jde v rámci segmentu B především o řidičskou volbu.

Slabší hybrid si automobilka cení na 539.000 Kč, nejsilnější motorizace vyjde na 697.000 Kč za bohatě vybavený Yaris Premiere Edition, dynamicky střižený model GR Sport je k mání za 701.000 Kč. Tuzemské zastoupení ale pro zájemce připravilo uváděcí zvýhodnění 34.000 Kč a výkupní bonus ve výši 25.000 Kč, s kterými je k dispozici už nyní.