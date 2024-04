První jízda s novou Škodou Kodiaq do zásuvky: Plug-in hybrid to umí za méně než čtyři litry

Svezení s druhou generací Kodiaqu se standardními motory jsme vám již představili, ale ještě dlužíme jízdní dojmy naprosté novinky v nabídce pohonů: plug-in hybridu iV. Dostali jsme se k němu totiž jen těsně před odletem z místa testování, tak to pojďme napravit. Předseda představenstva Škoda Auto za oblast technického vývoje Johannes Neft ho dokonce označuje za nejvýznamnější model z hlediska pohonných jednotek a je fakt, že parametry zní velmi lákavě.

Pohon vlastně už známe třeba z nového Superbu nebo Volkswagenů Passat a Tiguan: Tvoří jej benzinová 1.5 TSI evo2 s výkonem 110 kW a 250 N.m točivého momentu, podporovaná elektromotorem HEM80 evo s výkonem 85 kW a točivým momentem až 330 N.m, integrovaným v 6stupňové dvouspojkové převodovce DQ400e evo. Mimochodem, narozdíl od pouze mild-hybridní 1.5 TSI nemá tato verze vypínání válců ACT+.

Baterie je tvořena 96 NMC (nikl-mangan-kobalt) články, má využitelnou kapacitu 19,7 kWh a najdeme ji před zadní nápravou. Chlazená je kapalinou a váží 172,5 kilogramu. Papírově dle WLTP slibuje elektrický dojezd přes 100 kilometrů, nabíjet se dá střídavě 11 kW nebo stejnosměrně až 50 kW, přičemž hodnota pro nabíjení stanovená dle normy DIN 70080 činí 40 kW.

Právě možnost stejnosměrného nabíjení může být pro řadu zákazníků lákavá – Škoda slibuje dobití Kodiaqu iV z 10 na 80 procent za 25 minut, takže se vám baterie pohodlně doplní třeba během nákupu. AC nabíjení pak trvá z vybitého stavu na sto procent zhruba 2,5 hodiny.

Zvenčí si hybridní verze všimnete díky klapce na levém předním nárazníku, pod níž se skrývá nabíjecí konektor. A samozřejmě označení iV vzadu na pátých dveřích. Uvnitř pak zůstává Kodiaq standardním Kodiaqem, vyjma extra nabídky v palubním systému s nastavením nabíjení, možností přepínat mezi hybridním nebo čistě elektrickým režimem a také šikovnou mapou nabíjecích bodů, včetně výkonu nabíječek.

Sedáme do nabitého auta, u nějž po předchozích jízdách kolegů šacuje palubní počítač elektrický dojezd na nějakých 87 kilometrů – i to je velmi slušné, vzhledem k tomu, jak většina z nás autopisálků jezdí. Rozjíždíme se tiše a spalovací motor se ozve poprvé až na nájezdu na dálnici, kdy se potřebujeme zařadit mezi kamiony.

Benzinová patnáctistovka v plug-in hybridním Kodiaqu naskočí při zrychlování do oblasti okolo dvou tisíc otáček, při středně naléhavém sešlápnutí plynu prakticky bez škobrtnutí, pod plným plynem se zhruba půlsekundovou prodlevou, na níž se dá zvyknout. Obecně jsou přechody mezi čistě elektrickým režimem a kombinovaným velmi kultivované, auto si řeší vše samo a od řidiče nevyžaduje jakékoliv přenastavování.

Oproti Kodiaqu bez elektromotoru také nepozoruji, že by se elektrifikovaná převodovka chovala méně způsobně, než u mild-hybridního benzínu nebo dieselu. Vyhrazený čas nám umožňuje odjet necelých 40 kilometrů s převahou dálnice a okresek, přičemž španělskou autostrádu absolvujeme v povolené rychlosti, silničky v tempu lehce dynamickém.

Elektropohon s přehledem stačí i na vyšší tempo, pokud často neměníte rychlost, nebo nepotřebujete akutní dávku výkonu. Zde se také projevuje svist okolo zrcátek, asi umocněný vypnutým spalovacím motorem. Když zadupnete plynový pedál do podlahy, motor točí a točí a zátahu je tak akorát – nestane se, že by vás kombinovaná síla elektropohonu plus spalováku zapíchla do sedačky, ale veďme v patrnosti, že toto je ryze civilní auto, zaměřené na úsporný provoz.

Tím umí s nabitou baterií hezky překvapit – v hybridním režimu jsme měli po dálniční a okreskové eRZetě spotřebu 3,3 l/100 km. A když už se bavíme o překvapení, byť je plug-in hybrid předokolka, v zatáčkách se chovala podobně vyváženě, jako čtyřkolka. Svižnému krájení oblouků se na standardním podvozku rozhodně nebrání, ze zákrut nikam neutíká, což ale obecně platí i pro zbytek nabídky s předním pohonem – mild-hybridní 1.5 TSI a slabší 2.0 TDI shodně po 110 kW.

Čas nám nedovolil zkusit, jak se chová s vybitou baterií, na to si musíme počkat až na plnohodnotný test na našich silnicích. Ale takto na první dobrou se Kodiaq iV jeví jako velmi schopné a úsporné auto, navzdory zhruba dvoutunové pohotovostní hmotnosti.