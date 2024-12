První jízda s novou Škoda Elroq: Vážně dobrý elektromobil! Jen ten základ zdvihá obočí

Škoda nás pozvala na svezení s dalším elektrickým modelem, kterým je kompaktní SUV Elroq. Kdyby se ale komunikovala jako další karosářská varianta modelu Enyaq, vlastně bych se nezlobil. Elroq má stejnou platformu a až na délku téměř identické rozměry. Jezdí ale trochu jinak, což nám akorát potvrzuje, že v budoucnu se budou auta skládat ze stejných komponentů a lišit se především laděním. Tak jak se naladilo tohle?

Svět skládaček

Elroq má rozvor 2765 mm, což je stejně jako Enyaq, ale o 127 mm více než jeho spalovací ekvivalent Karoq. Také je o 98 mm delší. Nepřekvapí vás tak, že uvnitř je místa skutečně požehnaně, a to na obou řadách sedadel. Zavazadelník s hloubkou 880 mm pojme 470 litrů nákladu a po stranách má ještě úložné prostory. Pokud přes páčku v kufru sklopíte druhou řadu sedadel, získáte tím 1580 litrů. Přední kufr Elroq nemá v žádné konfiguraci.

Prostor je bohatý v podélném i příčném směru, ale až do takové míry, že když si dám sedačku řidiče podle sebe (187 cm) a sednu si dozadu, zbyde mi před koleny obrovská rezerva. I sedák je vzadu dostatečně dlouhý a naprosto bez obtíží bych tu přečkal delší cestu. Palubní deska je jedna ku jedné právě s Enyaqem, liší se jen volant, kdy Elroq má nápis místo znaku.

Ergonomicky tedy platí totéž, lišta s tlačítky pod infotainmentem je fajn, ale jdete přes ní stejně do menu klimatizace nebo jízdních režimů, takže většinu důležitých funkcí ovládáte přes displej, případně na volantu. K vypnutí asistenčních systémů jsou dvě jednoduché cesty. První je na volantu a druhá je přes infotainment, kdy stačí mít asistenty vytažené nahoru do rychlých voleb. Po nastartování tím strávíte maximálně deset sekund, infotainment navíc hned naběhne a neseká se.

Vzhled interiéru se odvíjí od zvolené verze - Studio (látka), Loft (látka), Lodge (látka s kůží) a Suite (kůže). Poslední dvě verze jsou jen za příplatek pro vyšší výbavový stupeň Selection, Lodge stojí 15.000 Kč a Suite 50.000 Kč. Tudíž pokud chcete kožený interiér, je to minimálně 865.000 Kč za auto a dalších 50.000 Kč za interiér. Vedle nabušené verze 85 First Edition jsem se ale posadil i do úplného základu Elroq 50 a propad v kvalitě a celkového pocitu nebyl tak markantní. Jinak jsou výbavy čtyři - Essence, Selection, Sportline a First Edition. Třeba ke Sportline nemáme ceny, nabídka ještě není kompletní.

Jízda je lepší

Enyaq sice poskytl základy, ale Elroq je naladěný trochu jinak. Ačkoliv má tedy podle ceníku stejné nápravy, tlumiče i brzdy, tak finální sladění je trochu jiné. Nicméně vtip je v tom, že to oceníte třeba až na zakroucené silnici na výjezdech ze zatáček, takových jako na Mallorce, kdy se Elroq hezky stáčí a v případě ne úplně suché silnice i nepatrně odjíždí přes zadek, až toho má stabilizace plné brýle. Jenže tohle je věc, o které si promluví pár novinářů ten den u večeře a pak už to asi nikoho zajímat nebude, protože pro běžného řidiče to není moc relevantní.

Běžného řidiče by mělo zajímat, že jsou u obou zkoušených verzí (50 a 85) dobře kalibrované pedály. Akcelerátor s autem necuká a můžete se hezky zvolna rozjíždět, stejně tak brzdy mají příjemný nástup a téměř neznatelný přechod mezi rekuperací a samotnými brzdami. Potíž je jen při náhlém brzdění, protože jakmile nedáte brzdě plynulý nástup a rovnou na ní skočíte, máte nejdřív pocit, že padáte nohou do bahna a auto se setrvačností stále hrne vpřed.

Specifikace vozu má značný vliv na jeho jízdní vlastnosti, základní výbava nemá progresivní řízení ani adaptivní podvozek DCC. Tyto položky jsou k mání pro vyšší výbavu Selection za příplatek 30.000 Kč (podle aktuálního ceníku). Nebojte, auto bez těchto věcí jezdí normálně a není nepohodlné, ale komfortní nastavení tlumičů DCC je potom u vyšší verze znát a jízda je taková hodnotnější. Z komfortu vás možná vytrhne jen svist okolo zrcátek, který je už od 90 km/h znatelný, protože to jsou docela pádla.

A když už jsme u pádel, tak v rámci balíčku s tlumiči a řízením máte i pádla pro ovládání rekuperace pod volantem. A jelikož pro základní verzi tento balíček není v nabídce, tak je tam prostě nemáte. Po přesednutí z dobře vybaveného kusu do padesátky bez tohoto balíčku jsem si tak připadal, že mi někdo sebral hračky. Tuhle funkci používám rád, dá se s ní hezky ploužit provozem a díky skvělé aerodynamice je boží mít rekuperaci zcela vypnutou a jen tak si plachtit.

Základní verze si ještě trochu podkopává nohy absencí možnosti tepelného čerpadla, které je pro vyšší výbavu Selection za 30.500 Kč. Ten základ prostě z tohoto pohledu nevychází moc dobře, jízdně ale skutečně není špatný. Navíc se nám po 120 kilometrech podařilo dosáhnout spotřeby 18,0 kWh/100 km, ovšem po hodně zatáčkovitých pasážích a značném stoupání. S verzí 85 jsme za 121 km dosáhli podobným stylem jízdy spotřeby 17,4 kWh/100 km.

Verze 50 má zadní elektromotor o výkonu 125 kW (170 koní) a akumulátor o kapacitě 52 kWh. Plně nabité auto nám ukazovalo dojezd 296 km. Verze 85 s výkonem 210 kW (286 koní) a akumulátorem o kapacitě 82 kWh ukazovala na plnou baterku dojezd 400 km. U toho základu tedy počítejte s dojezdem 200 až 250 km, podle stylu jízdy. Se silnější verzí bych se (kdybych byl elektromobilista) nebál absolvovat delší cestu.

Závěr

Je Škoda Elroq jen další karosářskou variantou modelu Enyaq? Prakticky ano. Celkové naladění je sice trochu jiné, ale jde spíše o nuance. Navíc se díky tomu podařilo stlačit cenu pod těch 800 tisíc, ačkoliv za tu cenu jste o některé klíčové prvky výbavy ochuzení a nemáte ani tu možnost, si za ně připlatit. Překvapí vás ale bohatý vnitřní prostor, komfort podvozku nehledě na druh tlumičů a třeba i velmi pohodlná sedadla.

Ptali jste se v diskusi...

Pokud jsme v textu nezodpověděli některé vaše dotazy, tak níže ještě pár odpovědí přidáváme. Dotazy přidané po zadání článku do systému nebudou zodpovězeny.

Proč to netestujete v podmínkách srovnatelných s ČR a severněji?

Místa mezinárodních prezentací nevybíráme my. Obecný narativ, že automobilky zvou novináře testovat elektromobily do teplých krajin, aby z toho vyšly dobře, je překroucený. Automobilky nás totiž na taková místa zvou nehledě na pohon, protože zde vznikají třeba i tiskové materiály.

Jak na tom bude akumulátor při nájezdu 200.000 km?

Nevím, náš kus měl najeto 650 km.

Proč je tak předražená?

Elektromobily jsou ve srovnání se spalovacími auty drahé skoro všechny. Oproti ostatním elektromobilům se ale Škoda Elroq řadí k těm levnějším.

Jsou tam pěkný hostesky?

To si řekneme v hospodě u piva...

Kdo je výrobcem elektromotorů a akumulátorů pro Elroq?

Elektromotory si koncern Volkswagen vyvíjí a vyrábí pro své značky sám. Akumulátory Škoda nekomunikuje.

Je tu tohle auto proto, aby tu byl levnější Enyaq?

Ano, stejně jako je tu Škoda Karoq, aby tu byl levnější Kodiaq.

Pro jaké verze je možné mít ohřev baterie?

Ruční předehřev akumulátoru je základní výbavou pro všechny verze.

Jaká je výška kufru po plato?

Neměl jsem s sebou metr, omlouvám se.

Volant má ohřev jeden stupeň, nebo se může regulovat?

Výhřev volantu má tři stupně a ovládá se tlačítkem na volantu. Dostupný je v paketu Smart, který je pro základ za příplatek 37.800 Kč a pro Selection je standardem.

Jak je to s tažným zařízením?

Nebrzděný přívěs 750 kg, brzděný maximálně 1200 kg. Platí pro všechny zadokolky.

Zajímá mě komfort podvozku pro konkrétní velikost kol a pocit a kvalita čalounění

Na prvním zkoušeném voze jsme měli jednadvacítky a na druhém dvacítky, nicméně tlumiče se lišily, tudíž nelze úplně srovnat. Auto na dvacítkách, ale bez adaptivních tlumičů bylo o trochu méně pohodlné než auto na jednadvacítkách s DCC.

Ekologická černá tkanina TechnoFil neklouže, ale umělá kůže je příjemnější na dotyk.

Může to mít frunk?

Nemůže.