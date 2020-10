První jízda s Fordy Custom Trail a Transit Trail 4x4: Velký bratr je v lese jako doma!

Ford nás pozval na seznámení se svými čtyřmi užitkovými novinkami. S každou z nich jsme se mohli krátce projet a automobilka nám pak poskytla další porce informací. Po verzích Active, na které jsme se podívali ve čtvrtek, je čas se podívat na verze Trail, které hrají na ještě drsnější notu.

Ford Transit Custom Trail

Červený vůz v galerii je designově nejzajímavější. Pokud se ptáte na hlavní rozdíly oproti variantě Active, přetlumočím vám odpověď od pracovníka Fordu. „Položil jsem stejnou otázku šéfdesignérovi a řekl mi, že je to otázka životního stylu. Majitelé obou těchto aut se znají a oba s nimi pracují. Majitel verze Active se ale večer sebere a jede s manželkou třeba do opery, zatímco majitel Trailu se věnuje dobrodružným volnočasovým aktivitám,“ uvedl.

Žádný technický rozdíl mezi oběma vozy nehledejte. Dokonce nemají ani rozdílnou světlou výšku. Jde o styl. A je nutné uznat, že Trail ho má opravdu na rozdávání. Už jen ta přední maska, kterou můžete vidět na modelech Raptor. K černému oplastování pak přidává i černou lištu na boku. Kola má 16palcová.

Transit Custom Trail je k dispozici pouze s manuální převodovkou. Oproti verzi Active však dostane diferenciál mLSD již ve standardu. Opět platí volitelný mild-hybrid k dvoulitrovému turbodieselu, který je ve výkonovém rozpětí 130 až 185 koní. Nejsilnější varianta je však pouze pro karosářskou variantu Kombi.

Transit Custom Trail je u nás aktuálně dostupný pouze s jedinou motorizací, a to dieselem 2.0 EcoBlue o výkonu 125 kW (170 koní) za 1.060.202 Kč. Příplatek za delší rozvor činí 15.000 Kč.

Ford Transit Custom Trail: Technické údaje zkoušeného vozu (L2 H1) Motor 2.0 EcoBlue Objem [cm3] 1996 Výkon [kW/ot.min] 125/3500 Točivý moment [N.m/ot.min] 390/1750-2750 Komb. spotřeba [l/100km] 6,6 Užitečná hmotnost [kg] 1223 Celková hmotnost [kg] 3400 Délka [mm] 5340 Šířka [mm] 2080 Výška [mm] 1979

Ford Transit Trail

Zlatý hřeb představení nových užitkových fordů byl Transit Trail. Největší a nejschopnější kousek z nové nabídky se nabízí pouze ve verzi 350 a v délkách karoserie L2 a L3. Má ty samé motory a taktéž diferenciál mLSD ve standardu. Jeho tajnou zbraní je však pohon všech kol, který je k mání i u verze Trend.

Inteligentní čtyřkolka pracuje ve všech jízdních režimech. Pokud ale zvolíte režim Mud/Rut, bude spínat mnohem rychleji. Od rychlosti 60 km/h se ovšem přepne zpět. Že se velká dodávka může dostat na špatně přístupná místa, jsme si vyzkoušeli v lese.

Fotografie najdete v galerii nahoře, video níže. Na krátké trase nás nechal Ford projet třeba bahnitými kolejemi od traktoru, které vůz slupl jako malinu. Řidiči stačí jen opatrně pracovat s plynovým pedálem a o zbytek se postará elektronika. Počítejte ale s vyšší spotřebou, která se v terénu vyšplhala k jedenácti litrům.

Na žádný náročné off-road to samozřejmě nebude, ale do lomu či lesa se může vůz některý uživatelům hodit. Do nákladového prostoru naložíte 1125 kg, takže kabely, elektrocentrálu, vrtačky, nářadí a další spoustu věcí odvezete na dno zabahněné těžební jámy s přehledem. Podobné akce se často řeší pick-upy, ty ale ložnou plochu velké dodávky nenahradí.

Oproti verzi Trend s pohonem všech kol budete opět platit něco málo navíc pouze za styl a ochranné plasty, a to lehce přes 63.000 Kč. V Česku jej tedy pořídíte za cenu od 1.266.713 Kč s karoserií L2, za L3 dáte 1.303.013 Kč. Do Transitu Trail naložíte 1125 kg (plus 75 kg řidič). Má 16palcová kola a jelikož vychází ze zmíněné verze Trend, nechybí mu klimatizace ani tempomat.