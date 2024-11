První jízda s Audi RS Q8 performance: Nejsilnější spalovací model má v rukávu spoustu trumfů

Audi RS Q8 prošlo vylepšením a verze performance zajela na Nürburgringu čas 7:36,698, čímž se tam zakotvila jako nejrychlejší produkčně vyráběné SUV. Takže ne Lamborghini, Bentley nebo Aston Martin, ale Audi. Oddělení RS je nyní v ráži a nestačí nás překvapovat svými výtvory. Tento uřvaný a funkční mastodont nám byl svěřen během dynamické prezentace společně s Audi RS 3, a věřte, že se nabubřelá Q8 nenechala zastínit.

Pod kapotou je dvakrát přeplňovaná V8 o objemu 4,0 litru a v základu nabídne 441 kW (600 koní) a 800 N.m točivého momentu. Verze performance to posouvá na 471 kW (640 koní) a točivý moment 850 N.m. V nabídce Audi se spalovacími motory nikdy nebylo nic silnějšího, a to ani supersport R8. Nelze se tak divit stovce za 3,6 sekundy a maximálce 305 km/h. Kdo by to byl řekl, že SUV bude mít dynamické parametry superpsortu.

Standardní výfukové potrubí si navíc můžete nechat vyměnit za výfuky RS sport a moje dobrá rada zní, abyste na to při konfiguraci auta nezapomněli. Jak mi totiž současná RS 6 Avant přišla při příchodu na trh taková moc inkognito, tak RS Q8 se stejným motorem se umí naprosto parádně ozvat. Hřmí už od volnoběhu a od nějakých čtyř tisíc otáček se začne projevovat velmi teatrálně a návykově.

Nicméně to není jen sportovní RS, ale také každodenní Q8, takže se umí při vypnutí sportovního režimu uklidnit, hladce řadit a komfortně vás přenášet z místa na místo. Jediným kompromisem mohou být pneumatiky Pirelli 295/35 R23. Ano, třiadvacítky! Neměli jsme je možnost vyzkoušet na špatném asfaltu, protože jej bylo ve Španělsku obtížné najít, ale za takových podmínek nebyl komfort výrazně horší než u běžné Q8.

Zastavit 2350 kilogramů vážící auto z 305 km/h už vyžaduje pořádný brzdný účinek, z toho důvodu má RS Q8 performance karbon-keramické brzdy už ve standardu. S autem jsme jezdili na stejném okruhu jako s RS 3. Co RS Q8 ztrácela hmotností, to doháněla výkonem, takže tu byla obě auta srovnatelně rychlá. Pocit z obou aut je ale samozřejmě diametrálně odlišný, RS Q8 není tak precizní a jeho síla je výbušná.

Obě varianty RS Q8 mají permanentní pohon všech kol s mechanickým mezinápravovým diferenciálem, který má standardní rozložení sil 40:60, ovšem v případě prokluzu umí poslat 70 procent na předek a 85 procent na zadek. Obě verze mají také osmistupňovou převodovku tiptronic s možností řazení pádly pod volantem, oproti běžným verzím má ale výrazně rychlejší řazení, takže můžete sypat kvalty jedna radost.

Standardem je také adaptivní vzduchové odpružení, které je možné za příplatek doplnit o aktivní elektromechanickou stabilizaci náklonů eAWS, která pracuje přes 48voltovou elektrickou síť. Do balíčku základní výbavy si můžete přičíst také natáčení zadní nápravy, které vám v zatáčkách jde naproti směru přední kol až o 1,5 stupně, čímž pocitově auto vlastně trochu zmenšuje a velmi to pomáhá agilitě vozu.

Když si to tak vezmete, tak je RS Q8 auto plné protikladů. Ano, je to nejsilnější spalovací model, ale zároveň je to rodinné auto, u kterého není výkon prioritou. Pak má vzduchový podvozek, který nám indikuje pohodlnou jízdu, ale zároveň i obrovská kola, která většinou znamenají opak. A tak je vyšperkované vším možným, aby to fungovalo, ať už jsou to obří brzdy nebo aktivní stabilizace.

A ono jim to opět vyšlo. Osmiválec je parádní, dává autu potřebnou brutálnost a prestiž, se kterou jste hodně a slyšet a většině ostatní produkce rychle zmizíte z dohledu. Všechno pod autem se brutálně snaží, aby nedocházelo k nedotáčivosti a pokud si to správně pohlídáte, tak se stane pravý opak a auto umí být i přetáčivé. RS dělá to, co od něj čekáte, oproti standardním verzím má lepší odezvu na plyn, přesnější řízení a takový brzdný účinek, jaký standardní Q8 ani mít nemůže.

Přesto je to za mě spíše dálniční auto, které může táhnout lodě či koně v komfortu a za ševelení osmiválce. Je to spíš stroj, u kterého jsou sportovní výkony přidanou hodnotou než hlavním důvodem, proč ho chtít. Ten rekordní čas na Nürbrugringu ale něco znamená, jednoduše víte, že někde tam pod vámi to bude ve správných rukou fungovat. A možná právě s RS 3 je RS Q8 performance ideální dvojka do vaší garáže.

U nás teď stojí RS Q8 performance 3.899.900 Kč, což je o dost víc než kolik stojí RS 6 Avant performance, které vyjde na 3.527.900 Kč a je praktičtější a lehčí. Jenže pokud vážně chcete performance SUV, tak žádné jiné za tyhle peníze stejně nekoupíte, protože jde o mnohem dražší značky. Jenže jak ukazuje právě ten čas na okruhu, tak ono zatím ani žádné není rychlejší.

Finální verdikt si uděláme až na českých cestách, my jsme toho s RS Q8 zas tolik nenajezdili, ačkoliv i za tak krátkou dobu udělal vůz silný dojem. Je to rekordní auto s možností masážních sedadel a teď třeba i OLED zadními svítilnami s pěti možnostmi zobrazení. Je to auto, které utáhne 3,5 tuny a pak vás odveze do divadla. Neskutečně maskuje rychlost a umí pobavit.